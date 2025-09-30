Este es el primer televisor Micro RGB del mundo y la Samsung Galaxy Tab S11

Nuevo televisor Micro RGB, según Samsung, el primero en el mundo. Foto: Cortesía: Samsung

Samsung presentó el primer televisor Micro RGB del mundo. Esta tecnología ofrece una precisión de color gracias LED’s de menos de 100 micrómetros, siendo el próximo horizonte de las pantallas ultra premium en el mercado del mundo.

A diferencia de la retroiluminación LED convencional, este nuevo televisor incorpora luces rojas, verdes y azules en tamaño microscópico, puestas detrás de una pantalla de 115 pulgadas. Esto promete un nivel de realismo y fidelidad cromática sin precedentes en la industria.

“Con este lanzamiento, estamos definiendo el nuevo estándar en el mercado de televisores premium de gran tamaño y reforzando nuestro compromiso con la innovación en pantallas de nueva generación”, destacó Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo y líder del equipo de investigación y desarrollo de la división de Visual Display (VD) de Samsung Electronics.

¿Qué es exactamente la tecnología Micro RGB?

Se basa en una tecnología patentada por Samsung que organiza micro LED’s rojos, verdes y azules en un patrón ultrafino con control individual detrás del panel principal de la pantalla. Algo parecido a lo que hacen las pantallas Oled y su distintiva característica de negros profundos.

Este televisor utiliza un procesador Micro RGB que realiza su procesamiento con inteligencia artificial (IA) para optimizar tanto la imagen como el sonido. Esta tecnología avanzada analiza cada cuadro en tiempo real y ajusta automáticamente la salida de colores de la imagen.

Adicionalmente, la tecnología Glare Free le permite minimizar los reflejos provocados por la luz del ambiente, incluso en espacios muy iluminados, el talón de Aquiles de los TV’s Oled. El diseño metálico ultrafino del televisor le da elegancia y minimalismo a su aspecto físico.

¿Cuándo llegará el Micro RGB a Colombia?

Este nuevo televisor Micro RGB mantiene las funciones de Samsung Vision AI, como optimización de imagen y sonido por medio de IA. Incluso el asistente de voz Bixby, alimentado por IA generativa, que ofrece una experiencia más conversacional y personalizada que los modelos actuales en el mercado.

También cuenta con la protección de Samsung Knox, el sistema de seguridad que protege datos personales sensibles de los usuarios. Además, el programa de actualización gratuita del sistema operativo Tizen por siete años, le brinda durabilidad y confianza al usuario.

Por el momento, este nuevo y revolucionario televisor estará disponible únicamente en Corea del Sur y Estados Unidos, Sin embargo, la marca sostiene que con sus planes de expansión global espera llevar este nuevo TV en diversos tamaños a otros países del mundo.

Samsung Galaxy Tab S11

Ahora sí cerca del mercado colombiano, la multinacional asiática anunció las nuevas Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S11, dos tablets inteligentes pensadas para un nivel de uso profesional. Algo que explica su pantalla de gran envergadura para los trabajos que lo demanden.

“Con la última tecnología Galaxy AI y nuevas capacidades multimodales, estas tablets emblemáticas ofrecen la máxima eficiencia, lo que permite a los usuarios trabajar, crear y fluir de forma más natural en una pantalla grande y versátil”, apuntó Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics.

Pensadas para el segmento premium

Integrando One UI 8, el nuevo sistema operativo en todos los dispositivos Samsung, Galaxy Tab S11 sigue priorizando las tareas de IA multimodal. Todo esto para que escriban, digan y vean y respondan en tiempo real con sugerencias útiles para el usuario promedio.

Por ejemplo, Gemini Live permite compartir pantalla en tiempo real y recibir información visual. El botón lateral activa Gemini y ejecuta comandos en todas las aplicaciones. Y otras herramientas que, según la compañía, favorece la productividad y la creatividad humana.

Dentro de la caja de cualquiera de estos nuevos modelos de tablets se incluye un S Pen (lápiz óptico). La punta en forma de cono admite mayores ángulos de inclinación para un mejor control y su diseño hexagonal proporciona una sensación más natural y ergonómica.

Galaxy AI, la prioridad de Samsung

Además de Galaxy AI, Samsung DeX, un modelo mejorado en la serie Galaxy Tab S11, permite a los usuarios maximizar su productividad al realizar múltiples tareas en diferentes aplicaciones. Tomar notas durante reuniones, plasmar ideas en un boceto y hacer una consulta en internet. Todo al mismo tiempo.

Las más recientes actualizaciones de Samsung DeX desbloquean el “modo extendido”, que transforma la Galaxy Tab S11 en una pantalla complementaria a un monitor externo. De acuerdo con la marca, solo basta con arrastrar y soltar aplicaciones entre las pantallas.

Finalmente, el teclado Book Cover Slim puede convertir esta nueva tablet en una estación de trabajo móvil potenciada por asistentes de IA. Una tecnología a la cual Samsung apuesta todas sus monedas para diferenciarse de la competencia y poder imponerse en un mercado de las tablets cada vez más competido.