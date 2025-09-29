Así puede seguir a El Espectador en Google Discover y recibir las últimas noticias

Desde septiembre de 2025, la plataforma dio un paso más al habilitar una función que cambia la forma en la que se consumen contenidos digitales. Foto: pexels

En medio del exceso de información que circula en las plataformas digitales, cada vez resulta más necesario contar con filtros que permitan acceder de manera sencilla a contenidos confiables. Google Discover se ha consolidado como una de esas herramientas: un espacio que ofrece a los usuarios un flujo de noticias, videos y publicaciones adaptado a sus hábitos de búsqueda e intereses.

Desde septiembre de 2025, la plataforma dio un paso más al habilitar una función que cambia la forma en la que se consumen contenidos digitales. Ahora es posible seguir directamente a medios de comunicación, editores y creadores dentro de Discover.

La novedad consiste en que, al elegir un medio como El Espectador, el lector accede a una sección propia en la que se destacan con mayor frecuencia artículos del portal y también publicaciones asociadas en redes sociales como X o YouTube. De esta manera, se facilita la consulta de contenidos sin necesidad de ingresar a distintas aplicaciones o depender solo de los algoritmos de preferencia general.

Hasta el momento, Discover organizaba las recomendaciones en función de los intereses detectados por Google. Con esta actualización, la compañía plantea un mecanismo para que cada persona priorice las fuentes que más le interesan y mantenga un acceso constante a la información que considera relevante.

Cómo seguir a El Espectador en Google Discover

La nueva función de Google Discover permite que los lectores tengan a El Espectador siempre a la mano dentro de su feed personalizado. De esta manera, los artículos, análisis y contenidos multimedia del diario tendrán una mayor presencia en la pantalla del usuario. Para activar esta opción, basta con realizar unos pasos sencillos:

Acceda a Discover: abra la aplicación de Google o el navegador Chrome en su dispositivo móvil. En Android, la sección Discover suele estar disponible deslizando la pantalla de inicio hacia la derecha. En iPhone, se encuentra dentro de la app de Google. Verifique la cuenta: asegúrese de estar conectado con la cuenta de Google que desea usar para personalizar su experiencia. Ubique un contenido de El Espectador: cuando aparezca un artículo del medio en Discover, despliegue las opciones. Si no lo encuentra de inmediato, también puede acceder directamente a través de este cuando aparezca un artículo del medio en Discover, despliegue las opciones. Si no lo encuentra de inmediato, también puede acceder directamente a través de este enlace de seguimiento Seleccione la opción “Seguir”: junto al nombre de El Espectador aparecerá el botón “Seguir” (o un ícono equivalente). Al pulsarlo, la plataforma priorizará los contenidos del diario en su feed.

Las redes oficiales de El Espectador

Además de la posibilidad de seguir a El Espectador en Google Discover, el diario mantiene presencia activa en varias plataformas digitales. Para que los lectores puedan ubicar fácilmente sus cuentas verificadas, aquí se reúnen los canales oficiales:

