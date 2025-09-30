WhatsApp ya permite enviar “live photos” desde la aplicación

WhatsApp fue lanzada el 22 de enero de 2009 y comprada por Facebook el 19 de febrero de 2014 por US $19.000 millones. Foto: WHATSAPP OFICIAL - WHATSAPP OFICIAL

WhatsApp ha actualizado su servicio de mensajería y ahora permite que los usuarios compartan fotografías en movimiento o “live photos”, tanto en dispositivos iOS como en equipos con sistema operativo Android.

¿Qué son las “live photos”? Las fotografías en movimiento son un tipo de contenido que en la actualidad puede crearse con cualquier smartphone. Esta función, presente en la cámara principal del celular, captura un el segundo antes y el segundo después de la foto para crear una imagen con movimiento. En términos prácticos, un clip de vídeo muy breve, de apenas tres segundos.

Este tipo de imágenes “capturan la vida tal y como es; completa, con sonido y movimientos”, así las definió WhatsApp en un comunicado. “Compartir momentos más enriquecedores con amigos en cualquier plataforma”, agregó la app de mensajería instantánea.

Precisamente, y para reforzar la idea de compartirlas “en cualquier plataforma”, el servicio de mensajería de Meta ha introducido el soporte para enviar las fotografías en movimiento, tanto en iOS como en Android.

Esto significa que al enviar una fotografía en movimiento o “live photo”, el formato se mantendrá dentro de WhatsApp, conservando el movimiento y el audio para que el destinatario pueda ver el contenido original.

Este soporte forma parte de un conjunto de novedades que WhatsApp ha introducido en su aplicación, y que incluye temas y fondos de chat generados por el asistente Meta AI y paquetes de ‘stickers’ adicionales.

A nivel de funciones, el servicio de mensajería ha simplificado la búsqueda de chats grupales a partir de uno de sus participantes, y en Android, ha incorporado un escáner de documentos, que ya estaba disponible en iOS.

Chatbot con IA en WhatsApp

Como parte también de su cuota de inteligencia artificial en forma de chatbot, Meta posee un modelo de esta tecnología en WhatsApp. Este se muestra como un chat común y corriente, pero con la particularidad de responder preguntar al usuario.

Aunque es incapaz de generar imágenes, puede conservar toda la conversación con la persona y recordar viejas preguntas hechas por el individuo. Esta es una función que cada vez más chatbots con IA están implementando, pero que hace unos años era completamente nula.

Con esto, la plataforma de mensajería instantánea quiere mantener a sus usuarios la mayor parte del tiempo del día dentro de la app. Actualmente, el tiempo promedio que pasa una persona en WhatsApp es de una a 1,5 horas al día.