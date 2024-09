Forza Motorsport y Forza Horizon, una historia sobre ruedas y a toda velocidad

El Audi R8 fue la portada de la entrega Forza Motorsport 3, un videojuego bien ponderado entre los usuarios de Xbox 360, la consola más exitosa de Microsoft. Foto: Wired

Si PlayStation tiene a Gran Turismo, Xbox tiene a Forza Motorsport y Forza Horizon. Se trata de dos de las sagas de videojuegos de carreras y simulación más importantes en la historia de Microsoft. La primera fue creada en 2005 por el estudio desarrollador Turn 10 Studios y la segunda en 2011 por Playground Games. Ambas distribuidas por Xbox Game Studios para todos sus sistemas de juegos; desde la Xbox de inicios de milenio, hasta la Xbox Series X|S actual, autodenominada como la más potente del mundo.

Forza Motorsport sigue el estilo de simulador de carreras, ofreciendo licencias oficiales de carros y marcas reconocidas en todo el mundo para competir en circuitos divididos por categorías, y ganar dinero dentro del juego para comprar más autos. Además, da la posibilidad de revender algunos coches para conseguir otros. En cambio, Forza Horizon sí es un juego alejado de la realidad, pues retrata un mundo abierto que se desarrolla en un festival de música ficticio donde los retos de conducción están a la orden del día.

Motorsport nació como respuesta al creciente éxito que estaba teniendo a principios del siglo XXI Sony con su franquicia Gran Turismo; y Horizon como una manera de mezclar a los amantes de los carros, con los amantes de la música, alrededor de una fogata virtual acompañada de autos y música a todo volumen. Ambos han creado dos de las marcas más reconocidas en el mundo y un par de excusas para que los gamers se hagan clientes de Xbox Game Pass, pues algunos de estos juegos hacen parte del catálogo de este servicio.

Aunque el número de ventas no está cerca de los de otras franquicias, tanto Motorsport y Horizon son reconocidos como videojuegos que siguen poniendo el listón de calidad, realismo y potencia muy alto. Además, el avance a traves de los años de las consolas Xbox está a la par de lo que ocurre con las plataformas PlayStation. Al final, todo se reduce a una cuestión meramente subjetiva en la que los jugadores de Forza Motorsport y Forza Horizon difícilmente migren hacia otras sagas.

Saga de Forza Motorsport

Forza Motorsport (2005) fue la única entrega lanzada para la Xbox y destacó por su amplia gama de coches y circuitos dedicados a la velocidad y a la simulación de carreras. Fue un innovador en el mercado al tener un estable y gratuito servicio de multijugador online. Fue aclamado por la crítica al expandir su influencia a jugadores experimentados, pero también a aquellos casuales.

La franquicia siguió con Forza Motorsport 2 (2007) y Forza Motorsport 3 (2009). Ambos estuvieron disponibles para la recordada Xbox 360 y especialmente Motorsport 3 fue admirado por los jugadores por ofrecer autos de serie, hasta aquellos que difícilmente se pueden ver en la calle. Por ejemplo, los que compiten en las 24 horas de Le Mans, una prueba en el automovilismo de resistencia.

Forza Motorsport 4 (2011) centro sus esfuerzos y presupuesto en entrar al detalle en cada carro programado. Pues mucho de su contenido se basó en descripciones y cinemáticas de los detalles más mínimos de cada vehículo. Fue el último lanzado para la Xbox 360 y el único que aprovechó el accesorio de sensor de movimiento Kinect para mover la cámara al ritmo de la cabeza del jugador.

Forza Motorsport 5 (2013) y Forza Motorsport 6 (2015) tenían la responsabilidad de mostrar las mejoras integradas de la Xbox One, muy presionada en mejorar los impresionantes números de su antecesora. Sin embargo, ni la consola ni los juegos presentaron cambios significativos respecto a lo anteriormente visto. Eso sí, la calidad gráfica no fue inferior a lo que los gamers conocían.

Forza Motorsport 7 (2017) sí fue un paso hacia adelante, pues fue pensado para reproducirse en 4K. Integró una variedad de circuitos pocas veces visto en juegos de simulación y prometió disfrutar de la conducción en su sentido más básico, pero también en el más complejo. Fue el último videojuego estrenado para la Xbox One, ya que tuvieron que pasar seis años para el próximo.

Finalmente, Forza Motorsport (2023), el más reciente título de esta saga y de la franquicia, fue anunciado en el Xbox Games Showcase de Microsoft el 23 de julio de 2020, antes de que el mundo conociera la Xbox Series X|S. Sin embargo, es un juego pensado para los beneficios técnicos de esta consola, a pesar de también estar disponible en Xbox One y PC.

Saga de Forza Horizon

Forza Horizon (2011) inició la saga spin-off de Forza Motorsport y cambia el paradigma de la simulación, por un juego de mundo abierto que tuviera la posibilidad de ganarse el corazón de otro tipo de público. Estuvo ambientado en Colorado, Estados Unidos y se compone de retos callejos, que más que medir la velocidad, demuestran la habilidad al volante de los jugadores.

Forza Horizon 2 (2014) se trasladó a Europa y fue el primero en establecerse como una entrega de cada dos años. Es decir, en este punto los desarrolladores de la saga Horizon, Playground Games, presentarían sus juegos en años pares y los de Motorsport, Turn 10 Studios, en años impares. Esta tendencia solo fue cortada por Forza Horizon 5 que estaba planeado para 2020, pero la pandemia del Covid-19 lo postergó hasta 2021.

Forza Horizon 3 (2016) volvió a cambiar de continente y ahora se inspiró en los enormes paisajes de Australia. Fue considerado el juego con el mapa más grande de la saga, hasta que Horizon 5 lo superó. Incluía un modo de juego cooperativo de hasta cuatro gamers y contó con varias expansiones de contenido, incluso pistas inspiradas en la emblemática marca de juguetes Hot Wheels.

Forza Horizon 4 (2018) fue el último para la Xbox One y utilizó el McLaren Senna, un coche de edición especial y homenaje al piloto brasileño de la Fórmula 1, como portada. Recrea con amplio detalle el mapa de Reino Unido casi en su totalidad y ofrece la posibilidad de conducir durante las cuatro estaciones; invierno, verano, otoño y primavera.

Antes de llegar al último juego de la franquicia, vale la pena mencionar a Forza Street, Forza Motorsport 6: Apex y Forza Horizon Fast and Furious, como juegos complementarios a las sagas principales. Incluso, Forza Street solo estuvo disponible para PC y celulares, además de alejarse de la estética de la franquicia y acercarse a la de otra icónica serie de carreras arcade, Need for Speed.

Forza Horizon 5 (2021) cierra esta serie de juegos dedicados a la música y los coches. Es el único estrenado inicialmente para la Xbox Series X|S y su ambientación en México le hizo ganarse adeptos entre la comunidad latinoamericana. Hizo énfasis en el cambio realista y avanzado de las condiciones meteorológicas y mantiene vivo el legado de una franquicia, que más que moverse al ritmo de la caja registradora, 30 millones de copias vendidas aproximadamente, lo hace al ritmo de los latidos de los corazones de todos sus fanáticos.