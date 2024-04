¿Cómo fue que Microsoft le dio el sí a la industria de los videojuegos?

Microsoft fue fundada en 1975, pero no fue hasta 2002 que el mundo pudo conocer su primera consola de la historia, la bautizaron Xbox. Foto: Xbox

La compañía Microsoft fue fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen. El primero fue reconocido este 2024 por la revista Forbes, como la séptima persona más rica del mundo con una fortuna avaluada en 128.000 millones de dólares. Esta empresa tiene su sede principal en Redmond, Washington. Compró en 2016 la red social LinkedIn por 26.200 millones y es propietaria de productos tan populares como Windows, 365, Bing, Edge y por supuesto Xbox.

Microsoft Gaming es la división dedicada a la fabricación de consolas y el desarrollo de videojuegos. Dentro del catálogo de Xbox Game Studios destacan Gears of War, Forza Horizon, Forza Motorsport, Minecraft, Age of Empires y Flight Simulator. Con el tiempo ha adquirido otros estudios desarrolladores de sagas populares como Call of Duty, Halo y Candy Crush. Su servicio insignia es Xbox Game Pass.

En 2022 adquirió la empresa de videojuegos Activision-Blizzard por 68.700 millones de dólares. La compra fue motivada por el deseo de Microsoft Gaming de entrar al negocio de los juegos móviles. Sin embargo, 20 años antes Xbox entraba al mercado de las consolas domésticas para incomodar a Sony.

Xbox, la primera consola de Microsoft de su historia

Esta consola de 32 bits fue la competidora directa de la mítica PlayStation 2 de Sony, la Nintendo GameCube y la Dreamcast de Sega, el último cartucho en el negocio de las consolas de esta empresa. La Xbox fue toda una novedad porque fue la primera plataforma estadounidense desde la Atari 2600 en 1977.

Aunque era técnicamente mejor que su competencia, ya que integraba un procesador de computador Windows y fue la primera en añadir un disco duro interno (de 8 o 10 GB) y conexión a internet por cable, apenas le hizo sombra al hit que significó la PS2 en el mercado con sus impresionantes 155 millones de ventas. Xbox apenas pudo llegar a los 24 millones.

Dieciséis millones de máquinas se vendieron en Estados Unidos, donde fue la segunda más popular, por encima de la GameCube y Dreamcast, pero muy por detrás de la PlayStation 2. Sin embargo, en el mercado japonés fue muy mal recibida con solo 500.000 unidades vendidas. Sus sagas más jugadas fueron Doom, Star Wars y GTA: San Andreas. Por último sé discontinuo su producción en 2006 y el último título publicado para esta consola fue el Madden NFL 09.

Xbox 360, el gran éxito de Microsoft

Esta fue la séptima generación de consolas, y ya con una experiencia previa, Microsoft diseñó una plataforma con puerto para conectar un disco duro externo de hasta 500 GB, una enormidad para la época, y utilizó tecnología de IBM. Hasta hoy sigue siendo historia viva de esta industria. Vendió 86 millones de unidades, la más exitosa de Microsoft hasta ahora, pero enfrentada contra la Nintendo Wii, cualquier cifra parece insignificante.

Aunque sigue siendo una de las 10 consolas más vendidas de la historia, los 87 millones de la PlayStation 3 y los 110 de la Nintendo Wii la relegaron al tercer lugar. Tuvo seis modelos a la venta con un disco duro interno de hasta 20 GB y podía soportar hasta cuatro controles inalámbricos para disfrutar de Call of Duty 2, la entrega más vendida del primer año con más de un millón de copias.

Esta consola fue la encargada de reforzar el servicio para juego en línea Xbox Live (ahora llamado Xbox Game Pass) y aún hoy es posible comprar algunos juegos de esta época en las actuales tiendas virtuales de la Xbox One y Xbox Series X|S.

Fue descontinuada en 2016 y el último videojuego vendido para esta plataforma fue Just Dance 2019. Mejoró notablemente las ventas de su antecesora, 44 millones en Estados Unidos, 25 en Europa y 1.6 en Japón, posicionándose segunda en el mercado estadounidense, y le dio el impulso a Microsoft para creer que la siguiente generación sería la ganadora. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que esta fue la última oportunidad de Xbox para hacerse dueño del negocio de las consolas caseras.

Xbox One, una bala perdida

Fue presentada al público el 21 de mayo de 2013 y menos de seis meses después, el 22 de noviembre, salió a la venta como la apuesta más ambiciosa y retadora de la compañía. En las estanterías estaba acompañada de la PlayStation 4, luego del fracaso de la 3, y la Nintendo Wii U.

Se caracterizó por sus mandos más pequeños y gatillos con vibración independiente. Aunque, el accesorio bautizado Kinect llamó mucho la atención, por su sensor de movimiento y reconocimiento de voz, no gozó de gran popularidad. Obtuvo la unidad óptica Blu-ray, almacenamiento en la nube, resolución 4K y compatibilidad digital con 400 entregas de la Xbox 360.

Ni su versión S, blanca, ni la versión X, negra, pudieron evitar que los sueños de Xbox por dominar el mercado se esfumaran al ver los ínfimos 58 millones unidades vendidas, contra los 117 millones de la PlayStation 4. Incluso desde 2016, épocas de Xbox One, Microsoft Gaming no volvió a publicar de manera oficial sus números en ventas de consolas.

Xbox Series X|S, la consola más potente del mundo y la menos vendida

Las dos consolas, Xbox Series X (negra) y Xbox Series S (blanca), salieron a la venta el 10 de noviembre de 2020, cuando el mundo aún lidiaba con el Covid-19 y la industria de los videojuegos aumentó sus ingresos, mientras otros mercados reportaban perdidas descomunales. A pesar de haber sufrido una gran decepción con la Xbox One, Microsoft mantenía los brazos arriba peleando.

Hoy la Series X es considerada la plataforma más potente jamás creada, logra el encendido en 1.2 segundos, mientras que su antecesora lo hacía en 12. Además, ofrece 120 fotogramas por segundo (FPS) y 8K de resolución. Su compañera la Series S es completamente digital con una unidad de memoria de 500 GB o 1 TB en su versión de color negro.

El control es más pequeño que los anteriores y agrega un botón para hacer capturas o grabaciones de pantalla. Ambas consolas cuenta con grandes rendijas que las hacen las más frías y silenciosas del mercado. Sin embargo, apenas ha logrado cerca de 25 millones de unidades vendidas mientras que su competidora, la PlayStation 5, ha vendido más de 55 millones.

Hace más de 20 años Microsoft creyó que el gran éxito de la PlayStation 1 le quitaría el dominio del negocio de las computadoras personales que había ostentado desde su fundación, por eso decidió hacerle competencia a Sony en los videojuegos. Sin embargo, y a pesar de diseñar verdaderas máquinas, el tiempo lo ha condenado a augurar mucho y vender poco.

