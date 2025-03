Galaxy A56 y compañía: la IA llega con fuerza a la gama media de Samsung

Con actualizaciones mínimas en diseño, los nuevos celulares de la empresa surcoreana reciben nuevas capacidades de inteligencia artificial y algunas mejoras claves en sus características. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Samsung continúa apostando por la inteligencia artificial como un elemento diferenciador en su ecosistema de dispositivos. Con la presentación de los nuevos Galaxy A56, A36 y A26, la compañía surcoreana lleva sus innovaciones en IA a su línea de teléfonos más accesibles, en una campaña que denominó “inteligencia asombrosa”. Esto permite que los usuarios disfruten de herramientas avanzadas de edición de imágenes y funciones inteligentes que anteriormente solo estaban disponibles en la series premium.

Este movimiento de Samsung contrasta notablemente con la estrategia de su mayor competidor, Apple. Mientras Samsung logró integrar de manera efectiva herramientas de IA en sus dispositivos, Apple aún no desplegó una estrategia clara y uniforme en este ámbito. El enfoque en inteligencia artificial de los de Cupertino parece fragmentado, con avances aún limitados, lo que generó opiniones divididas con relación a su atraso en esta carrera competitiva en comparación con la competencia.

“La nueva serie Galaxy A marca un paso importante en nuestra misión de llevar la IA a todos, al abrir las increíbles experiencias móviles con IA de Galaxy a aún más personas en todo el mundo”, dijo TM Roh, Presidente y Director de Mobile Business de Samsung en la presentación de los dispositivos. “Con estas increíbles nuevas funciones y capacidades, estamos emocionados de desbloquear una creatividad ilimitada en la serie Galaxy A, asegurando al mismo tiempo una experiencia móvil segura, confiable y divertida”, agregó.

La inteligencia artificial “asombrosa” de Samsung

La serie Galaxy A incorpora por primera vez una experiencia integral de inteligencia artificial móvil a través de la integración herramientas accesibles a los usuarios. Impulsadas por One UI 7, estas funciones mejoran la búsqueda, la interacción y la creatividad en el uso diario del dispositivo.

Una de las funciones más destacadas es “Círculo para buscar”, que permite identificar rápidamente números de teléfono, direcciones de correo electrónico y URL directamente desde la pantalla con un simple trazo. Con las últimas mejoras, también es posible reconocer e identificar canciones sin cambiar de aplicación, facilitando el acceso a información en tiempo real.

En el apartado fotográfico, la serie Galaxy A ofrece una experiencia optimizada para creadores de contenido. Equipados con un sistema de cámara triple con una lente principal de 50 MP, los modelos Galaxy A56 y A36 incorporan grabación HDR de 10 bits para selfies más detalladas.

Además, el Galaxy A56 cuenta con una cámara ultra ancha de 12 MP y la función exclusiva “Elegir mejor rostro”, que permite mejorar fotos grupales al combinar las mejores expresiones de hasta cinco personas en una sola imagen.

Otra de las innovaciones destacadas es el Editor Pro con IA, que facilita la eliminación de elementos no deseados en las imágenes de manera automática o manual. Además, la herramienta “Filtros” permite crear efectos personalizados a partir de colores y estilos de fotos existentes, ofreciendo mayor control creativo en la edición de imágenes.

Características de los nuevos modelos gama media de Samsung

Además de las nuevas funciones de IA, Samsung realizó ajustes en el diseño de la serie Galaxy A. Ahora, los tres dispositivos presentan una carcasa de cámara trasera de forma ovalada y una pantalla Full HD+ de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un cambio notable respecto a los modelos anteriores que contaban con pantallas más pequeñas.

En cuanto a hardware, el Galaxy A56 integra un chip Exynos 1580 optimizado, mientras que el A36 cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 3 de última generación. Todos los dispositivos de la serie A comparten una batería de 5000 mAh, aunque solo el A56 y el A36 admiten carga rápida de 45 W y disponen de una “cámara de vapor más grande” para mejorar la refrigeración y el rendimiento.

Samsung también renovó la resistencia al agua y al polvo con certificación IP67, ahora extendida al Galaxy A26 por primera vez en esta línea de productos. En términos de software, los tres dispositivos llegarán con Android 15 preinstalado y estarán disponibles en diferentes colores según el modelo.

Disponibilidad y precios

El Galaxy A56 será el modelo más costoso de esta serie, con un precio de US $499 d y un lanzamiento programado para “finales de este año” en Estados Unidos. El Galaxy A36 estará disponible a partir del 26 de marzo por US $399, mientras que el A26 tendrá un precio de US $299 y se lanzará el 28 de marzo. Los precios podrían variar dependiendo de la región. De momento no hay información de cuando llegarían a Colombia.

