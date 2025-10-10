Google defiende el uso de IA en YouTube y Maps ante el Departamento de Justicia

Gemini es el modelo de IA hecho por Google, disponible en todos los dispositivos Android y el favorito de los usuarios de celulares Samsung. Foto: GOOGLE - GOOGLE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Google ha defendido su intención de continuar impulsando las funciones de inteligencia artificial (IA) Gemini integradas en sus aplicaciones de YouTube y Maps. Esto tras la propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos que busca prohibir esta práctica por comportamiento monopolístico.

En el marco del juicio antimonopolio iniciado en septiembre de 2023 contra la tecnológica estadounidense, un tribunal federal de ese país determinó en agosto de 2024 que Google viola las leyes de competencia al dominar el 90% del mercado de búsquedas en internet mediante pagos para ser el motor predeterminado en navegadores y móviles.

Como respuesta, el Departamento de Justicia propuso en noviembre la separación de Chrome y restricciones en Android, con el objetivo de restablecer la competencia en el sector. Google se negó a estas propuestas y el Departamento de Justicia revisó sus peticiones y detalló algunos cambios, entre ellos, que dejaría de exigir la “desinversión obligatoria de las inyecciones de capital de Google en IA” y permitiría a la compañía avanzar en este campo.

Finalmente, el tribunal federal de Estados Unidos dictaminó el pasado mes de septiembre de 2025 que Google no estará obligado a vender su buscador Chrome, aunque se le prohíbe cerrar contratos exclusivos de distribución y deberá compartir datos del buscador con sus competidores.

Ahora, y de acuerdo con Bloomberg, el juez encargado del caso, Amit Mehta, está desarrollando una orden final con las pautas que deberá acatar Google para cesar su comportamiento monopolístico, contemplando propuestas tanto de la empresa como del Departamento de Justicia.

En este sentido, en una nueva audiencia celebrada este miércoles 8 de octubre, Google ha solicitado que las nuevas restricciones no limiten su expansión en términos de IA, concretamente con la integración de Gemini en sus aplicativos de YouTube y Maps.

Esta petición ha surgido como respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia para prohibir esta práctica y a la consiguiente preocupación del juez Mehta de que la integración de Gemini exija a los fabricantes que instalen la aplicación de IA del asistente de Google para acceder a Maps y YouTube, otorgando a la tecnológica “influencia” para mejorar el posicionamiento de Gemini en el mercado.

Así, el Departamento de Justicia alegó que se deberían aplicar las mismas prohibiciones de la búsqueda a Chrome y Google Play, a los servicios de Gemini. Sin embargo, la compañía ha señalado que no se han encontrado indicios de que Google Maps o YouTube sean un producto monopolístico.

Así mismo, según el abogado de Google, John Schmidtlein, tampoco “hay noción” de que la multinacional “haya ganado hasta la fecha el monopolio o el poder de mercado” en lo relativo a la IA. Una tecnología y función más que democratizada en el último tiempo.

Por lo tanto, el gigante tech ha matizado que la situación de los servicios de IA es diferente a la del buscador y a la tienda de aplicaciones, dado que la industria de la IA aún se está desarrollando, con lo que no deberían prohibir que Google utilice las mismas tácticas que otras compañías del mercado ya están implementando, incluso algunas antes que Google.

Finalmente, Schmidtlein ha comparado la integración de Gemini en YouTube y Google Maps con la implementación del asistente de IA de Microsoft Copilot en sus servicios de Office. Un servicio que le permite a los usuarios mejorar o ajustar contenidos en Word y otras aplicaciones de esta suite. Desde cambiar el tono del mensaje, hasta generar una hoja de cálculo desde cero.