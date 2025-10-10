Así le puede sacar provecho a los puertos de entrada de su televisor

A medida que avanza el tiempo, los televisores ofrecen más y mejores puertos de entradas para distintos dispositivos externos. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El paso del tiempo ha demostrado que un televisor es un dispositivo tecnológico con mucho más que una pantalla. Estos electrodomésticos han evolucionado hasta convertirse en centros de entretenimiento que se adaptan al consumo del usuario.

Una de las claves para sacarle el mayor provecho a un televisor, está en conocer sus puertos de conexión y para qué sirven; pues son la puerta de entrada a experiencias que se pueden vivir a través de consolas de videojuegos, barras de sonido y hasta reproductores de alta definición.

Aun así, esto puede resultar un tema tedioso y complicado de entender para algunas personas. En ese sentido, la variedad de entradas y salidas a menudo puede resultar confusa y hasta retadora para quienes nunca han visto la parte posterior de un TV.

“Los puertos de conexión en un televisor son esenciales para enlazar los dispositivos que usamos a diario. Una comprensión básica de cada uno puede marcar la diferencia entre una experiencia de entretenimiento limitada y una completamente inmersiva”, explicó Karen Saavedra, manager de mercadeo de Caixun.

Por eso los televisores modernos, como los de esta marca, están equipados con una variedad de puertos diseñados para diferentes propósitos. Más que conectar otros artefactos, conocerlos permite entrar a universos paralelos de otras industrias del entretenimiento.

Puertos típicos en un televisor

HDMI: Tal vez el más común en un TV y el que vino para remplazar a los antiguos cables de colores para audio y video. Esta entrada permite mayores resoluciones en la imagen y una mejor calidad en la salida del sonido.

Dentro de esta misma clase de puerto se encuentra la entrada HDMI 1.4, ideal para contenido HD y Full HD; HDMI 2.0, el cual soporta resoluciones hasta 4K, y HDMI 2.1, la versión más avanzada, ofreciendo imágenes en hasta 8K y tasas de refresco ultrarrápidas de 120 Hz.

Este último puerto es fundamental para los juegos, pues habilita funciones como el VRR (Variable Refresh Rate) y ALLM (Auto Low Latency Mode). Ambos garantizan una experiencia fluida, sin interrupciones y compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

USB: Estas entradas, en sus versiones 2.0 y 3.0, permiten reproducir contenido multimedia desde un disco duro externo o una memoria. Además, brinda conexión de periféricos como teclados, mouse y cámaras web.

Conexiones para el sonido en un TV

HDMI ARC/eARC : Son utilizados para enviar audio de alta calidad, incluyendo formatos inmersivos como Dolby Atmos, directamente desde el televisor a una barra de sonido o un sistema de teatro en casa.

Salida Óptica Digital y 3.5 mm : Estas opciones, menos comunes, brindan compatibilidad con una amplia gama de sistemas de sonido. La primera se usa para la salida de audio multicanal digital, mientras que el puerto de 3.5 mm es frecuente para la conexión de audífonos y altavoces estéreo.

Bluetooth: La conexión inalámbrica facilita la conexión de barras de sonido, audífonos y otros dispositivos de audio, incluso el celular, sin la necesidad de cables. Eso sí, por su naturaleza inalámbrica puede generar retrasos en la señal.

Puertos y entradas para la conexión a internet

La conexión por cable de red suele ser la mejor opción para ver contenido en streaming en alta resolución desde un televisor. Esta garantiza un rendimiento sobresaliente y estable, necesario también a la hora de descargar videojuegos.

Por otro lado, la conexión por medio de wifi puede ofrecer un desempeño limpio y sencillo, especialmente si el módem está cerca del televisor. Adicionalmente, el plan contratado y la cantidad de gigabytes de descarga y carga también son importantes.

En conclusión, los televisores son una extensión humana multifuncional que, sin lugar a dudas, puede complementar el ocio y el disfrute de sus usuarios. Por eso, conocer los diferentes puertos y entradas garantiza una mejor experiencia con el dispositivo y sus contenidos.