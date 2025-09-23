Grok 4 costó US $490 millones y la misma energía que una ciudad de 4.000 personas

Grok se diferencia de su competencia, ChatGPT, por ofrecer respuestas más distendidas y menos formales. Foto: Pexels

Elon Musk cofundó OpenAI con Sam Altman en 2015. No obstante, Musk abandonó la junta directiva de la compañía tan solo tres años después. Ya con el billonario sudafricano fuera, la empresa estrenó ChatGPT en 2022 y ese mismo año el empresario estadounidense adquirió la red social Twitter, la cual al poco tiempo rebautizó como X.

Desde entonces, Elon Musk trabajó en el desarrollo de un chatbot con inteligencia artificial (IA) para qué interactuará con los usuarios en las publicaciones. En un principio la llamó TruthGPT, pero más tarde la denominó Grok, diferenciándose de ChatGPT por tener un carácter menos “políticamente correcto” y más elocuente con sus respuestas.

Es así como en noviembre de 2023, xAI presentó la vista previa de Grok a algunas personas y usuarios de pago de X Premium. Hoy está disponible para cualquier internauta de la red social y responde a cualquier pregunta de un usuario con tan solo mencionarlo en una publicación. Así mismo ha agregado mejoras y contenido a sus versiones posteriores.

Ese es el caso de Grok 4, lanzada en julio de 2025, versión que añadió avatares con temática de anime llamados “Compañeros”. Incluso, utiliza herramientas nativas e integración de búsqueda en tiempo real, así como acceso al modelo de IA más potente llamado Grok 4 Heavy. Sin embargo, su desarrollo tuvo un costo financiero y energético muy alto.

Grok 4 costó casi US $500 millones

Lejos de ser una inversión modesta o una apuesta a largo plazo, el entrenamiento de Grok 4 costó US $490 millones. Por si eso fuera poco, consumió la misma energía que necesita un poblado de 4.000 habitantes, emisiones equivalentes a las de un avión Boeing en tres años.

El entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial (IA) actuales requiere inversiones sustanciales en electricidad, emisiones, agua y dinero. En este sentido, el último modelo del asistente de IA de la compañía fundada por Elon Musk, xAI, es solo un árbol en un frondoso bosque.

Todo esto según información recogida en un informe publicado por la organización de investigación sin ánimo de lucro que investiga el futuro de la IA, Epoch AI. Los investigadores apuntaron que se utilizaron unos 310 gigavatios por hora de electricidad, una gran huella ambiental, con emisiones de 154.000 toneladas de dióxido de carbono.

Cifras alarmantes en plena crisis ambiental

Estas cifras se han estimado a partir de los datos conocidos sobre Grok-3 y la suposición de que el entrenamiento del nuevo modelo se realizó en supercomputadoras especializadas. Considerablemente más potentes que la GPU H100, en un equivalente a 246 millones de horas.

Así, el cálculo tiene en cuenta no solo la energía consumida por las unidades de procesamiento principales, sino también el gasto energético de todo el hardware de apoyo, como los sistemas de refrigeración y la infraestructura para mantener los centros de datos.

Además, Epoch AI ha señalado que se necesitaron unos 754 millones de litros de agua para el entrenamiento de esta inteligencia artificial. Lo suficiente para llenar 300 piscinas olímpicas. Cálculo basado en un proceso con generadores de gas natural, fuente de energía de la supercomputadora de xAI, Memphis Colossus.

Grok 4 Fast, nueva versión, más eficiente y rápida

xAI ha lanzado Grok 4 Fast, un modelo de IA que mejora la eficiencia y rapidez de Grok 4, al utilizar un 40% menos de tokens de pensamiento promedio. Algo que no solo lo hace una tecnología más rentable, sino que también logra reducir su precio en un 98%.

“Ampliar los límites para una inteligencia artificial más pequeña y rápida”, así ha definido la multinacional estadounidense este nuevo modelo. Diseñado no solo para trabajar tanto en el ámbito empresarial como en el de consumo, sino también para otros espacios sociales.

De esta forma, Grok 4 Fast es un asistente aún más eficiente y rápido que Grok 4, el último modelo que se presentó en julio 2025 y que le costó a la organización casi US $500 millones. Eso sí, Grok 4 Fast tiene un costo mucho menor para sus usuarios, sean consultas que requieran mayor razonamiento y análisis o exijan una respuesta rápida y precisa.

La IA arrasa con la Tierra

Este nuevo modelo ha sido entrenado con aprendizaje de refuerzo (RL) basado en el uso de herramientas. Esto ofrece capacidades de búsqueda agéntica para navegar en la web y en la red social X a la hora de generar resultados para las solicitudes de los usuarios.

Su aumento de eficiencia se combina con un precio notablemente más bajo por token, lo que logra con el mismo rendimiento en los puntos de referencia fronterizos que Grok 4. Adicionalmente, según xAI, supera a modelos como o3 de OpenAI, o Gemini 2.5 Pro de Google.

Finalmente, xAI ha dicho que Grok 4 Fast ya está disponible para todos los usuarios sin restricciones, tanto para Android como iOS. Un avance más en la tecnología y las políticas de lanzamiento de modelos con IA, democratizándola, pero haciéndola costosa para el planeta.