Mario Party, Legend of Zelda y más sorpresas en el Nintendo Direct 2024 de hoy

Super Mario Party Jamboree y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fueron dos de los principales anuncios del segundo Nintendo Direct del año. Foto: El Espectador

El martes 18 de junio de 2024, Nintendo, la empresa más exitosa en la historia de los videojuegos, presentó su segundo Nintendo Direct del año. Los aficionados de la casa de Mario ya habían tenido la oportunidad de ver un evento de estos en 2024, pero el de hoy fue para presentar los juegos que verán la luz durante el segundo semestre del 2024.

Aunque muchos portales de gaming especularon con la posibilidad de que hubiera noticias sobre la hipotética Nintendo Switch 2, la compañía nipona se encargó de despejar las dudas al referirse al tema como un simple rumor.

Este Nintendo Direct fue para presentar al público los títulos que estarán disponibles para la actual Nintendo Switch en sus tres modelos; estándar, Lite y Oled.

Así, Shinya Takahashi, gerente general de la división de planificación y desarrollo de entretenimiento de Nintendo, fue el encargado de dirigir el evento, que fue transmitido por el canal oficial de YouTube de la empresa japonesa. Estas fueron todas las novedades que se mostraron en vivo.

Mario & Luigi: Conexión Fraternal fue la primera entrega en hacer su aparición. Este es un videojuego de plataformas que se desarrolla en una serie de islas y su jugabilidad se basará en acciones colectivas entre los dos personajes, pues el gamer deberá controlar a Mario con un botón y a Luigi con otro. Estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2024.

Nintendo World Championship NES Edition, el juego con más de 150 desafíos de antaño llegará a la Nintendo Switch el 18 de julio, con la posibilidad de hacer reservas desde el 18 de junio. El título servirá como plataforma para los jugadores que quieran participar del torneo en línea.

El campeonato consiste en una ronda de clasificación en la que las personas podrán, en varios intentos, tratar de hacer sus mejores tiempos para entrar en la fase de eliminación. En esta solo habrá una oportunidad de desafío para quedar en la mitad de arriba de la tabla y así poder llegar a la gran final.

En otras noticias, Fairy Tail 2, del estudio Koei Tecmo Europe, se estrenará “este invierno” para ofrecer combates y una jugabilidad renovada para la saga. Por otro lado, el mismo creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, le da vida a Fantasian Neo Dimension, bajo el desarrollo del reconocido estudio Square Enix. Este videojuego llegará a la Switch a finales de 2024.

Siguiendo con las novedades, la famosa franquicia de Wii Sports fue continuada con el rótulo de Switch Sports y contiene fútbol, bolos, bádminton, voleibol, tenis y chambara o espadas, Ahora, Nintendo añadirá el baloncesto a los deportes disponibles. Esto será posible a través de una actualización gratuita a partir de junio de 2024.

Los modos de juego a disposición de los jugadores son: partidos 2 contra 2, concurso de triples de hasta cuatro gamers en simultaneo y partidas online, como no puede ser de otra forma en este mundo globalizado.

Mio: Memories in Orbit, un lanzamiento completamente nuevo de Nintendo presentó su primer tráiler y confirma que su fecha de salida al mercado será hasta 2025. Fue poco lo que se pudo ver de la entrega, pero parece ser de esas historias que gustan tanto entre los usuarios de Nintendo.

Disney Illusion Island, de Disney Games, traerá una nueva actualización en la que un detective debe resolver un misterio, y Mickey y sus amigos son los únicos que pueden ayudarlo. El nuevo contenido está disponible desde el 18 de junio para todos los propietarios de una Nintendo Switch.

Hello Kitty Island Adventure para 2025, Looney Tunes: Wacky World of Sports en septiembre de 2024 y una actualización de Among Us este 18 de junio son otras de las novedades que entregó el evento. Además, el estudio Marvelous Europe presentó en sociedad su juego titulado Farmagia, disponible a partir del primero de noviembre.

Donkey Kong Country Returns, que fue lanzado originalmente para la icónica Nintendo Wii, regresa en HD para la Nintendo Switch. Este famoso gorila deberá recuperar sus provisiones de bananos, mientras se enfrenta a una infinidad de obstáculos. Son más de 80 niveles y un modo de juego cooperativo que promete muchas horas de diversión a partir del 16 enero de 2025.

Juegos anunciados en el Nintendo Direct 2024

Dragon Quest III: un remake en HD y 2D de Square Enix que podrá jugarse en la Nintendo Switch desde el 14 de noviembre de 2024. Dragon Quest I y II: un remake en HD y 2D de las precuelas del primer juego en esta lista estarán en la biblioteca de Nintendo en 2025. Funko Fusion: esta nueva aventura con los famosos avatares llegará a la consola de la empresa del país del sol naciente el próximo 13 de septiembre de 2024. Luigi’s Mansion 2 HD: este videojuego de terror podrá ser jugado a partir del 27 de junio. Las reservas están disponibles desde el 18 del mismo mes en la Nintendo eShop. The New Denpa Men: el estudio desarrollador Genious Sonority anunció que la fecha de estreno será el 22 de julio de 2024 y la descarga será gratuita. Metal Slug Attack Reloaded: batallas con tanques como si se estuviera en una guerra en la Nintendo Switch a partir del 18 de junio. Darkest Dungeon II: Red Hook Studios, el desarrollador de este juego, declaró que estará disponible en la Switch desde el 15 de julio de este año. The Legend of Zelda, a link to the past four swords: este clásico de la Nintendo Game Boy Advance llegará al catálogo de Nintendo Switch Online. También lo hará Metroid: Zero Mission, Turok: Dinosaur Hunter; de la Nintendo 64 y Perfect Dark, ahora en modo online. Phantom Brave, the lost hero: promete aventuras en cada esquina, pero solo estará disponible hasta 2025. Marvel vs. Capcom Fighting Collection, arcade classics: esta entrega con los personajes más recordados de los comics espera dar peleas épicas que los gamers podrán disfrutar desde este año en una fecha aún no definida por Nintendo.

Super Mario Party Jamboree ofrece cinco tableros diferentes y más de 100 minijuegos para todos los gustos. Estas y otras sorpresas estarán a la venta a partir del 17 de octubre de 2024. “Con un juego en línea de más de 20 personas, prepárense para el mayor Mario Party en la historia de la serie”, así se refirió Shinya Takahashi a este juego que promete ser de los más comprados por los gamers.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es la nueva entrega de esta histórica saga de videojuegos que romperá con la perspectiva cenital clásica de estos títulos, además de tener como protagonista a una mujer. “Hemos creado un juego en el que cada persona vivirá una experiencia diferente”, dijo Eiji Aonuma, responsable de toda la franquicia de The Legend of Zelda, sobre este juego que llegará a la Nintendo Switch el 26 de septiembre. Ese mismo día la compañía nipona pondrá a la venta una edición de la consola, en su modelo Lite, de color dorado inspirada en esta famosa saga.

Otros anuncios de Nintendo Direct 2024

Just Dance 2025 de Ubisoft, para septiembre de 2024

LEGO Horizon Adventures de PlayStation, para septiembre de 2024

Stray de Annapurna Interactive, para diciembre de 2024

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game de Private Division, para diciembre de 2024

Ace Attorney Investigations Collection de Capcom para el 6 de septiembre de 2024

The Hundred Line-Last Defense Academy de Aniplex y Tokyo Games para principios de 2025

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven de Square Enix para el 24 de octubre de 2024

Finalmente, Metroid Prime 4: Beyond fue el último anuncio de esta larga lista de juegos estrenados en el Nintendo Direct 2024. “El lanzamiento está previsto para 2025, así que les pedimos un poco de paciencia. Deseamos que esperen con ansias esta nueva aventura de Samus Aran”, concluyo Shinya Takahashi, gerente general de la División de Planificación y Desarrollo de Entretenimiento de Nintendo.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.