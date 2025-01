PUBG Mobile pone su enorme comunidad a disposición del medio ambiente

PUBG Mobile es un videojuego del género Battle royale que se juega en modo multijugador online desde su lanzamiento en 2018. Foto: PUBG

PUBG Mobile es un videojuego de Battle Royale gratuito que fue desarrollado por LightSpeed ​​& Quantum Studio y PUBG Studios. Este título es un port para dispositivos móviles de la versión original de PUBG: Battlegrounds. Este formato para celulares fue lanzado el 19 de marzo de 2018 tanto para Android como para iOS.

Dependiendo de la región, fue publicado por diferentes editores entre los que se incluyen Krafton, Tencent y VNG Games. Al cabo de cuatro años en el mercado, este juego acumuló 1.300 millones de descargas y una recaudación neta de 9.000 millones de dólares. Aún ostenta el segundo puesto en el ranking de las entregas móviles más jugadas de la historia, solo por detrás de Subway Surfers.

Su enorme base de fans es una plataforma gigante para llevar un mensaje poderoso a millones de personas. Eso fue lo que quiso hacer PUBG Studios con su reciente iniciativa Play For Green. La propuesta busca ser un motor de cambio entre las personas, que pueda impactar y todo eso convertirlo en una acción ambiental.

Participaron más de 20 millones de gamers en la actividad y la comunidad logró recorrer más 4.800 millones de kilómetros dentro del videojuego. Esta acción virtual se tradujo en el mundo tangible en la protección de más de 70.000 metros cuadrados de ecosistemas en Pakistán, Indonesia y Brasil.

Lo anterior fue posible gracias a que PUBG Studios, principal creador de PUBG Mobile, estableció que por cada cierta cantidad de kilómetros cuadrados recorridos en el juego apoyaría económicamente una iniciativa de protección ambiental en el mundo. Por ejemplo, 2.000 millones de kilómetros en el videojuego se tradujeron en la conservación de una pradera en Brasil. Así ocurrió con otros lugares conservados en Indonesia y Pakistán. Hasta completar 70.000 metros cuadrados de ecosistemas protegidos.

El Jardín de la Protección, un espacio virtual para que los jugadores aprendan sobre flora en peligro de extinción, contó con la asistencia de casi 100 millones de gamers. La biodiversidad y la necesidad de su preservación fueron otros de los temas tratados en este espacio.

Además, Mark Maslin, climatólogo y profesor del University College de Londres, ayudó a la creación de los mapas llamados “Las Ruinas de Erangel”. Allí se mostró una representación fiel de los esperados efectos del cambio climático en el planeta.

Los jugadores también contaron con la posibilidad de generar sus propios mapas y estos construyeron más de 8.000 con temática ambiental. Estos biomas virtuales armados, tanto por los gamers como por los programadores del juego, han sido jugados 1.400 millones de veces.

Play For Green fue reconocido en los Premios Playing for the Planet 2024 con el premio a la Elección de los Medios. Incluso PUBG Mobile ha dicho que el Gaming puede ser un espacio más diverso que solo para el entretenimiento, pues es un medio y una industria para educar, inspirar y movilizar a millones de personas.

Lo cierto es que hace mucho tiempo los videojuegos dejaron de ser una actividad limitada a la sala de estar. La actual, constante y masiva proliferación de juegos para celular lo convierte en el segmento que más jugadores acumula, 2.500 millones, y la que más ingresos genera, el 51% de la torta entera.

Finalmente, este tipo de títulos como PUBG Mobile, gratuitos, Battle royale y online multijugador, son propicios para crear comunidades descomunales. Este también es el caso de entregas como Fortnite, League of Legends y Valorant.