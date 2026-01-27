Esto es todo lo que necesita saber para aprender a instalar una cámara de seguridad en casa

La EZVIZ HB8 Pro 4K tiene un lente con movimiento de 360° en las cuatro direcciones. Foto: Paradigm

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, un programa que desarrolla documentos técnicos e informes sobre algunos indicadores en la ciudad, durante 2025 la percepción de inseguridad era del 62%, la cifra más alta registrada desde 2008. Un panorama preocupante no solo en lugares alejados de casa, sino también justo al frente.

Ante este sentimiento ciudadano, las cámaras de seguridad caseras han emergido como una alternativa para quienes necesitan sentirse seguros, no solo al interior de sus hogares, sino también en la acera de al frente. Allí es donde están las cámaras de seguridad para interiores y exteriores que se erigen como una decisión de compra en pro de la seguridad.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de probar, instalar y reseñar una cámara de seguridad para exteriores. Se trata de la EZVIZ HB8 Pro 4K, que luego de dos meses de uso nos ha dejado conclusiones tecnológicas y sociales muy interesantes. Esto es todo lo que ofrece este producto y qué tan bien y qué tan útil nos fue durante el uso cotidiano.

Muchas cámaras en una sola

Una de las cualidades que más nos dejó satisfechos es que el lente de esta cámara se mueve en un rango de 360° en las cuatro direcciones. Una característica que le permite, puesta en un punto estratégico, cumplir la función de un set completo de camaras.

Además, si bien el movimiento del lente se puede hacer manualmente e incluso guardar ciertas ubicaciones para que las enfoque por sí sola, su tecnología de “seguimiento inteligente” le permite vigilar el movimiento de personas y vehículos en la calle.

Incluso, la identificación de placas y rostros, gracias a su resolución en 4K, le da herramientas al usuario o autoridades en caso de que requieran algún clip en específico. Todo lo anterior se combina muy bien con su fácil, rápida e intuitiva instalación.

Corriente, wifi y listo

Una vez fuera de la caja, la EZVIZ HB8 Pro 4K solo necesita una buena ubicación para sacar el mayor provecho, cuatro tornillos para asegurarla y una tomacorriente cercana para encenderla. Tan sencillo como seguir estos tres pasos es poner a funcionar esta cámara.

A partir de este momento, todo dependerá de la aplicación móvil de EZVIZ, que vincula una cuenta con el dispositivo a través de un código QR. Ambos, conectados a la misma red de internet inalámbrico, permitirán la emisión de la señal en tiempo real a más de un celular.

Eso sí, tendrá que ejecutar un proceso de identificación para poder compartir la señal con otros teléfonos y tablets. Sin embargo, una vez comenzó a correr el video, aparecieron los puntos de esta cámara de seguridad que desde este diario nos parece que tienen margen de mejora.

¿Y las grabaciones?

A juzgar por su precio, entre COP 750.000 y COP 1.000.000, nos quedó faltando una unidad microSD para almacenar las grabaciones hechas por el sistema o manualmente. Además, no hubo al menos una prueba gratuita del servicio de guardado en la nube.

Aun así, su diseño resistente a la intemperie (especialmente lluvia), la integración de un micrófono para comunicarse y una luz LED de gran alcance compensan estas dos falencias. Adicionalmente, vale la pena decir que su funcionamiento nunca se vio interrumpido.

Un aspecto que, al menos para el ciudadano con una percepción de la inseguridad demasiado alta, le va a dar más certezas que dudas. Lo que nos lleva a las conclusiones tecnológicas y sociales que nos dejó esta cámara de seguridad casera y sus características.

Conclusiones de la EZVIZ HB8 Pro 4K

Por el lado tech, podemos concluir, luego de un uso prolongado, que nunca es demasiado grande la inversión cuando se trata de seguridad. Si bien las cámaras no detienen ladrones ni cambian dinámicas peligrosas de la ciudad, sus habilidades técnicas sí pueden hacer la diferencia, especialmente cuando algo importante depende de identificar en 4K algo o a alguien.

Pasando a las deducciones sociales, nunca hay que desestimar la sensación de seguridad que le pueda brindar una cámara a una persona. Es difícil creer que una instalación y un lente pueden solucionar un problema tan grande como la inseguridad, pero entre tener o no tener un medio donde ver qué pasa por la calle al frente de la casa, será mejor tenerlo.

En conclusión, la cámara de seguridad casera para exteriores EZVIZ HB8 Pro 4K pone a disposición de los usuarios lo mejor de la tecnología actual. Incluso cuando eso sea solo una parte de la respuesta a la inseguridad, es un excelente primer paso para cualquier ciudadano que esté en la capacidad y deseo de adquirir este tipo de productos.

