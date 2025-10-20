¿Qué otras empresas se vieron afectadas por la caída de los servidores de AWS?

Amazon es la multinacional detrás de las operaciones de AWS. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Amazon Web Services (AWS) trabaja en una solución para la interrupción en sus servicios que ha ocasionado la paralización a nivel global de plataformas como Amazon, Alexa, Snapchat, Epic Games Store y Fortnite, además de los servicios de los asistentes de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de OpenAI y Perplexity.

Estos problemas sé llevando presentando desde la mañana del lunes 20 de octubre de 2025. Hasta la fecha, los inconvenientes siguen permitiendo en mayor o menor medida en los servicios de algunas de las compañías más grandes del mundo.

La compañía ha notificado un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes, inicialmente vinculadas a la región estadounidense US-EAST-1. Sin embargo, posteriormente también se han identificado problemas del proveedor de servicios en varias regiones a nivel global.

Como resultado, los usuarios están experimentando la interrupción de diversos servicios, tanto de páginas web como de aplicaciones y videojuegos que dependen de esta infraestructura. Ese es el caso de Fortnite, uno de los juegos más populares del mundo, el cual se encuentra fuera de servicio, afectando a 1,5 millones de jugadores.

¿Qué otras empresas están en jaque por culpa de AWS?

Otros usuarios han compartido problemas con plataformas como Snapchat, Duolingo y Canva. Adicionalmente, en menor o mayor medida, otras compañías también dependen de que los servicios y servidores de AWS funcionen correctamente.

Netflix, Twitch, Walt Disney Company, ESPN, BBC, Adobe, Airbnb, Pinterest, Samsung, Meta, X, la NASA, agencias gubernamentales de Estados Unidos, BMW, Ferrari, Unilever, McDonald’s, Johnson & Johnson y Pfizer son solo algunos ejemplos.

Según Amazon, la interrupción del servicio de infraestructura en la nube de AWS parece estar relacionado con la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB en Estados Unidos (US-EAST-1), el primer servidor en fallar esta mañana.

Sin embargo, la multinacional ha aclarado que está trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios. “Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte. Recomendamos a los clientes que vuelvan a intentar cualquier solicitud fallida”, explicó Amazon.

¿Cómo va la recuperación de servicio?

Con todo ello, en su actualización más reciente del caso, Amazon ha compartido que han aplicado las medidas de mitigación y están observando “señales significativas de recuperación”. Esto se traduce en que, actualmente, las solicitudes de los usuarios deberían estar “tramitándose correctamente” y, por tanto, volviendo a la normalidad.

“Aunque las solicitudes comiencen a procesarse correctamente, puede haber una latencia adicional y algunos servicios tendrán trabajo atrasado, lo que podría tardar más tiempo en procesarse por completo”, advirtió Amazon.

Por último, cabe recordar que Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de computación en la nube más grande del mundo. Su influencia en la vida diaria de miles de millones de personas, incluyendo Colombia, es más palpable en días así. En los que buena parte de las actividades diarias dependen de algo que no podemos ver o entender.