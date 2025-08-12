VTA, la empresa 100% colombiana capaz de automatizar un hogar

La mayoría de las conexiones domotizadas de una casa o apartamento se controlan desde un celular inteligente. Foto: Cortesía: VTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia, se estima que más del 21% de los hogares estarán conectados o automatizados para finales de 2025. En ese panorama, VTA+, una compañía colombiana dedicada a este tipo de servicios, completa más de un millón de usuarios. La marca ofrece proyectores, parlantes, audífonos y otros 150 productos.

“No se trata de vender dispositivos, sino de rediseñar la relación entre las personas y su entorno. La tecnología debe sentirse cercana, no complicada”, aseguró Juan Carlos Varon, gerente general de VTA (Video, Audio y Tecnología).

Además, de integrar tecnologías de vanguardia, energía solar e inteligencia artificial, VTA+ fue la primera empresa colombiana de domótica en participar en el CES de Las Vegas 2025. Incluso, mantiene presencia en el mercado de más de ocho países de la región, con la consigna de democratizar el acceso a la tecnología inteligente.

“Nuestro propósito no es solo conectar dispositivos, sino conectar con personas. Desde el supermercado hasta el motor de búsqueda, queremos estar donde el consumidor nos necesite, hablándole en su idioma y brindándole soluciones que realmente le sirvan”, añadió el gerente general de VTA.

VTA+ y la domotización de los hogares colombianos

Según VTA+, en el país cada vez serán más las personas y las casas o apartamentos que demanden de una solución tecnológica para encender las luces, abrir las cortinas o abrir la puerta; creyendo en la anticipación de las necesidades.

Fundada en 1996, la marca colombiana ha competido contra multinacionales extranjeras que ofrecen productos similares. Desde bombillos eco amigables, hasta circuitos electrónicos capaces de monitorear cámaras a lo largo y ancho de una casa.

De acuerdo con la compañía, parte de su nueva movida es la de hacer empaques con menor huella ambiental. Además, parte de su plan de expansión incluyen el desarrollo de nuevas líneas de productos, incluyendo categorías como movilidad, bienestar y mascotas.

¿Es indispensable una casa domotizada?

No, actualmente, y mucho más en Colombia, existen millones de hogares que no tienen sistemas automatizados. Sin embargo, la domotización representa una alternativa en el mercado en busca de hacerse la vida más fácil y segura.

Aun así, es una alternativa costosa y que debe tener en cuenta muchos aspectos de la casa para poder implementarse. Todo eso sin contar con que aún existe una parte de la población que se resiste a este tipo de cambios que dejan atrás los procesos manuales como subir una cortina, abrir la puerta o incluso abrir la puerta con una llave física.

En conclusión, Colombia y el mundo caminan hacia un futuro mediado por la tecnología mucho más de lo que ya lo está ahora. Y eso también incluye las casa, su seguridad, los elementos que lo componen y por supuesto el estilo de vida de quienes la habitan.