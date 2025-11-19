TikTok en contra de los discursos de odio y el contenido generado con IA

En 2022 y 2023, el Digital News Report concluyó que "una significativa parte" de la población perteneciente a la generación Z prefiere informarse por medio de TikTok que un medio de comunicación formal. Foto: Pexels

TikTok ha eliminado más de 6,5 millones de vídeos y 17 redes en el primer semestre de 2025 por promover las organizaciones extremistas e incitar al odio. Todo esto como parte de los trabajos con los que la red social china combate estos grupos que “están profundamente motivados, adaptan sus tácticas para evitar ser detectados” y además pueden influenciar negativamente la opinión de otros usuarios.

TikTok no permite el contenido que promueve el odio y el extremismo violento, como dice en las “normas de la comunidad”. En concreto, prohíbe el comportamiento violento y delictivo, las organizaciones e individuos que fomenten la violencia o el odio y el discurso y el comportamiento de odio. Para detectar este tipo de contenido y eliminarlo, la plataforma emplea equipos interdisciplinares y sistemas automatizados.

Este trabajo ha permitido eliminar más de 6,5 millones de vídeos que infringen estas normas contra e incitan al odio, como ha informado TikTok en un comunicado. Según datos, este tipo de contenido representa algo menos del 2% de todo el contenido infractor eliminado durante los últimos seis meses. Además, el 98,9% se eliminó antes de que los usuarios lo denunciaran y el 94%, en un plazo de 24 horas.

TikTok contra el odio y el extremismo

“La lucha contra los grupos que promueven el odio y el extremismo violento en entornos digitales es un desafío que impacta a toda la industria, y que afecta a la sociedad de forma constante. Estos están profundamente motivados y adaptan constantemente sus tácticas para evitar ser detectados”, dijo la aplicación de origen chino que le pertenece a ByteDance, una empresa también de este país.

En lo que va de año, TikTok también ha eliminado 17 redes de grupos que promovían una serie de ideologías extremistas, compuestas por más de 920 cuentas dedicadas a difundir el odio. Según detalla el gigante de las redes sociales, “su contenido incluía la celebración de atentados terroristas, el apoyo a la violencia masiva o el odio hacia grupos protegidos”, finalizó la plataforma fundada en 2016.

Tras la eliminación de las redes, TikTok ha seguido monitorizando a los grupos para evitar que pudieran restablecer su presencia en la red social, impidiendo, de esta forma, que recuperaran su tamaño y número de seguidores. Todo lo anterior como una forma de luchar contra ideologías extremistas que puedan atentar contra la integridad o potencialmente influyan en las acciones de grupos humanos enteros.

Contenido hecho con IA en “Para ti”

En otras noticias de la compañía tecnológica, los usuarios de TikTok ahora podrán gestionar la cantidad de contenido generado por inteligencia artificial (IA) que ven en su “feed”. En las próximas semanas esta nueva herramienta será puesta aprueba para ayudar a las personas a personalizar el contenido creado o editado por IA que ven en su ventana “Para ti”, donde pasan la mayor parte del tiempo.

Este nuevo control se añadirá a la gestión de temas, que actualmente permite ampliar o reducir la cantidad de vídeos que ven sobre temas determinados, entre los que se encuentran artes, actualidad, moda y belleza, salud y actividad física. Este nuevo control está en una barra que el usuario puede mover a la izquierda para ver menos, o a la derecha para ver más. Por defecto, se pone en una posición intermedia.

El ajuste que se establezca para los contenidos generados por IA se aplicará de manera general a todos los temas. “Esta función se suma al conjunto de herramientas que ayudan a personalizar las recomendaciones de contenido y descubrir más de lo que les interesa, como los filtros de palabras clave personalizables y nuestro botón ‘No me interesa’”, publicó TikTok en un comunicado oficial.

Marca de agua “Hecho con IA”

Esta novedad va en línea con el ajuste que Pinterest introdujo en su red social a mediados de octubre. En ese caso, sí se permite desactivar las categorías de las que los usuarios quieren ver menos contenido procedente de la inteligencia artificial. La red social también ha iniciado las pruebas de una nueva función que permitirá adjuntar una marca de agua invisible a los contenidos generados por IA.

TikTok obliga a los usuarios a adjuntar una etiqueta a los vídeos de este tipo y la propia plataforma incorpora en ellos metadatos con la tecnología de credenciales de contenido. Finalmente, con estas medidas, la app ya ha etiquetado más de 1.300 millones de vídeos hasta la fecha. Sin embargo, se enfrenta a un problema mayor: al subir o editar el contenido en otra plataforma esas etiquetas se eliminan.

Para evitarlo, apuesta por las marcas de agua invisibles, que, como explica el propio TikTok, añaden una capa adicional de seguridad con una marca de agua tecnológica robusta que solo ellos pueden leer. Esto hace más difícil que terceros puedan eliminarla. Todo con la intención de que aquellos contenidos hiperrealistas con IA no sean tomados como información verificada y no contribuir a la desinformación.