Tokyo Game Show 2024: ¿cuándo es y dónde ver en vivo el evento de Japón?

El evento se realizará a finales de septiembre en la capital japonesa, uno de los epicentros más importantes del Gaming. Foto: Tokyo Game Show

La Tokyo Game Show (TGS) hace parte del calendario del mundo de los videojuegos desde 1980 con su primera edición. A partir de su año de fundación, hasta el 2002 se realizaban dos versiones anuales, al año siguiente se instauraron las actividades una única vez al año, siendo el 2013 y 2016 las del mayor número de asistentes presenciales, 270.000 y 298.000 respectivamente. La TGS sirve como una muestra y convención de juegos, no solo para el mercado en Japón, sino para otros países importantes en el mundo.

Eso ha atraído la atención e intereses no solo de empresas del país del sol naciente como Sony y Nintendo, sino también de Xbox, que hace parte de ese triángulo de las compañías más influyentes en la industria. La marca en el Gaming de Microsoft inició en este negocio desde 2002 con su primera consola doméstica y desde entonces no solo ha sido importante en su país de origen, Estados Unidos, sino en otros lugares, tal vez no con la venta de hardware, pero sí con la constante innovación.

La Tokyo Game Show está al nivel de la extinta Electronic Entertainment Expo (E3), una de las ferias de videojuegos más importantes de la historia, pero que fue parte de los daños colaterales que dejó la pandemia del Covid-19 en 2020. Este año se celebrará el evento en el centro de convenciones Makuhari Messe en la prefectura de Chiba, a escasos kilómetros de Tokio. Contará con la presencia de grandes marcas como PlayStation, que confirmó su asistencia y participación.

Además, la empresa estadounidense Xbox también confirmó por medio de un comunicado en Xbox Wire que dirá presente en la TGS. Larissa Hazel, directora de marketing de juegos integrados en Asia, también aseguró que Microsoft presentará novedades de Xbox Game Studios, Activision, Blizzard Entertainment y Bethesda, algunos de los estudios desarrolladores más grandes de la marca. Esto es lo que se espera en la nueva Tokyo Game Show 2024 y las sorpresas que puede traer Xbox bajo el brazo.

¿Cuándo es la Tokyo Game Show 2024?

El evento está programado del 26 al 29 de septiembre de este año. Iniciará a las 7:00 p. m. (hora de Japón) de ese jueves 26 de septiembre, pero por el cambio en el huso horario las actividades iniciarán a las 5:00 a. m. de Colombia del miércoles 25 de septiembre. Por lo que quienes no se quieran perder las primeras noticias tendrán que poner una alarma y levantarse muy temprano. El evento podrá ser seguido en vivo por medio del canal oficial de YouTube de la TGS.

Por parte de PlayStation, se espera que se anuncien sorpresas con respecto al título Death Stranding 2, pues la gran noticia se produjo el martes 10 de septiembre de 2024 con el lanzamiento oficial de la PS5 Pro. Muchos especularon con que este anuncio haría parte de la participación de Sony en la Tokyo Game Show, pero terminó dándose en un streaming propio. Eso sí, la consola podrá reservarse el mismo día que inicia esta feria de videojuegos.

Otra compañía que ha confirmado su presencia en esta convención es Capcom. Este estudio desarrollador de entregas es reconocido mundialmente por sus éxitos en los arcades, replicados también en las consolas. Por lo que se espera que anuncie nuevos videojuegos, no solo para Nintendo, como acostumbra, sino para otras plataformas, por ejemplo Xbox, que parece tendrá mucho que decir durante este evento.

Novedades en la Tokyo Game Show 2024

Con respecto a la marca de la X verde, se ha hablado mucho de los juegos que podrán integrar su famoso servicio por suscripción, Xbox Game Pass. Sin embargo, no como juegos que llegan al catálogo, sino que se estrenarán desde el día uno en su repertorio. ¿Se vienen exclusivos de PlayStation en Xbox Series X|S? Habrá que estar pendiente de la TGS para averiguarlo.

Lo que sí es casi un secreto a voces es que habrá noticias con respecto a Call of Duty: Black Ops 6. La joya de la corona está presupuestada para salir al mercado el 25 de octubre, pero mientras tanto se pueden revelar nuevas sorpresas del juego. Lo mismo puede ocurrir con la nueva expansión de Diablo 4 Vessel of Hatred, Fallout 76, The Elder Scrolls Online y Doom: The Dark Ages que hasta donde se conoce información, verá la luz del día en 2025.

Por último, también se prevé la presentación de una expansión de Starfield y el anuncio por parte del estudio Square Enix de Final Fantasy 16 para las consolas de Xbox. No hay que olvidar que Microsoft ordenó el cierre de Tango Gameworks y el despido de casi 2.000 empleados en mayo de 2024, luego de que el juego Hi-Fi Rush no obtuviera los resultados esperados en ventas. Por eso serán tan importantes los posibles anuncios de Xbox durante la Tokyo Game Show 2024.