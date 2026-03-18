Google habilita función para denunciar imágenes íntimas sin consentimiento: así funciona

Una nueva función en el buscador simplifica el proceso de reporte y permite solicitar la eliminación de múltiples imágenes en un formulario único. Foto: Google

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En Colombia, 6 de cada 10 mujeres entre los 18 y 40 años han sido víctimas de acoso digital, según datos reportados en el Ranking PAR al Ministerio TIC. Entre esas violencias está la difusión no consentida de contenido íntimo.

Como parte de sus esfuerzos para fortalecer la seguridad en línea, Google anunció una actualización en su buscador, ya disponible en Colombia, que busca darles a las personas afectadas por este tipo de casos más rapidez y control sobre los resultados que aparecen.

La actualización simplifica el proceso de reporte e incorpora un mecanismo adicional de protección. Con esta función, las personas pueden activar medidas que bloquean de forma proactiva nuevos resultados explícitos que puedan aparecer en búsquedas similares.

Uno de los principales cambios apunta a resolver una de las barreras más frecuentes en estos casos: la necesidad de hacer procesos manuales repetitivos.

Ahora, quienes presenten un reporte podrán seleccionar varias imágenes dentro de una misma solicitud, sin tener que diligenciar formularios individuales por cada enlace.

¿Cómo funciona?

El proceso comienza directamente en Google Search. Si una persona identifica un resultado que muestra una imagen íntima sin consentimiento, puede hacer clic en los tres puntos que aparecen junto al resultado y seleccionar la opción para eliminar contenido personal o íntimo.

Durante el proceso de reporte, también es posible activar salvaguardas adicionales. Una vez habilitadas, el sistema ayuda a ocultar automáticamente nuevos resultados explícitos que coincidan con esas búsquedas, con el fin de reducir la reaparición de este tipo de contenido.

Paso a paso

1. Un proceso rápido y sencillo: Para iniciar la solicitud, el usuario debe hacer clic en los tres puntos junto al resultado, seleccionar “Eliminar resultado” y elegir la opción correspondiente a contenido íntimo o sexual sin consentimiento.

2. Reportar varias imágenes en una sola solicitud: La actualización permite seleccionar y enviar múltiples enlaces dentro de un único formulario.

3. Protección continua: El proceso incluye la posibilidad de activar salvaguardas que ayudan a filtrar automáticamente resultados explícitos adicionales que puedan aparecer en búsquedas similares en el futuro.

Un espacio para hacer seguimiento

Para gestionar estas solicitudes, Google integró la función en el espacio “Resultados sobre ti”. Desde allí, los usuarios pueden consultar en un solo lugar el estado de todas sus solicitudes de eliminación.

Además, después de enviar una solicitud, el sistema muestra enlaces a organizaciones especializadas que brindan apoyo emocional y orientación legal, al reconocer que la eliminación de enlaces es solo una parte del acompañamiento que pueden requerir las personas afectadas.

Otras medidas de seguridad

Según explicó la compañía, este anuncio refuerza sus medidas para prevenir contenido dañino en sus plataformas. En productos de inteligencia artificial generativa como Gemini, Google prohíbe la creación de imágenes íntimas sin consentimiento (NCII) y otros contenidos restringidos, de acuerdo con sus políticas de uso de IA generativa, que incluyen limitaciones sobre contenido sexual explícito o pornográfico.

La empresa señaló también que la seguridad se integra desde el diseño, con prioridad en la protección infantil y la aplicación de sus principios de IA responsable. Entre ellos, menciona barreras técnicas para bloquear material de abuso sexual infantil y otros contenidos dañinos.

Además, todas las imágenes generadas en Gemini incluyen una marca de agua digital imperceptible mediante Google SynthID, una tecnología desarrollada por Google que permite identificar contenido generado por inteligencia artificial a través de marcas digitales integradas en la imagen sin afectar su apariencia visual.

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