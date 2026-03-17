Mundial 2026 en YouTube: FIFA anuncia transmisiones y contenido exclusivo en la plataforma

La FIFA anunció un acuerdo con YouTube para ampliar la difusión del Mundial de 2026 en plataformas digitales. Foto: FIFA

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La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de “histórico” para convertir a YouTube en la “plataforma preferente” del Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Según el organismo, la alianza busca ampliar el alcance global del torneo.

Este convenio permitirá que los titulares de derechos audiovisuales utilicen sus canales oficiales en YouTube para publicar distintos tipos de contenido y fortalecer la interacción con los aficionados en todo el mundo.

Entre los formatos que podrán ofrecerse están:

resúmenes ampliados,

imágenes inéditas,

videos cortos,

material a la carta.

La FIFA explicó que esta estrategia apunta a reforzar la presencia digital del Mundial y a acercar el torneo a nuevas audiencias.

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Las novedades inéditas

Como principal innovación, el organismo señaló que, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube.

Además, en determinadas regiones también podrán emitir de forma íntegra una selección de encuentros. Según la FIFA, esto facilitará el acceso al torneo y contribuirá a llegar a públicos que hoy consumen deporte en entornos digitales.

Contenido prémium y archivo histórico

El acuerdo también incluye la publicación de contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital.

Ese paquete contempla, entre otros contenidos:

partidos históricos completos,

momentos emblemáticos,

piezas destinadas a generar expectativa antes del inicio del torneo.

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Creadores de contenido

La colaboración también incluirá la participación de creadores de contenido de distintas partes del mundo. Según la FIFA, estos tendrán un acceso “sin precedentes” al torneo para desarrollar contenidos exclusivos.

Ese material abarcará enfoques como historias humanas, análisis tácticos y nuevas perspectivas sobre la competición.

Lo que dicen FIFA y YouTube

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró que la colaboración permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y reforzar la presencia del torneo que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos “en el cambiante panorama mediático”.

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, afirmó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a los aficionados”, y sostuvo que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

Se suma al acuerdo con TikTok

Este anuncio se conoce después de que, en enero pasado, la FIFA informara de un acuerdo con TikTok para convertir también a esa red social en plataforma preferente del Mundial de 2026.

En ese caso, el acuerdo contempla que los titulares de derechos audiovisuales puedan retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar videos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA.

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