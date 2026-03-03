Publicidad

Estos son los nuevos juegos en PlayStation Plus y Xbox Games Pass para marzo de 2026

Todo parece indicar que Sony Interactive Entertainment (SIE), con el desarrollo de Polyphony Digital, prepara un nuevo juego de Gran Turismo.

Daniel Montoya Ardila
03 de marzo de 2026 - 11:02 p. m.
PGA Tour 2K25 llegará al catálogo de PlayStation Plus Essential y EA Sports F1 25 hará lo mismo en Xbox Game Pass Premium y Ultimate.
Foto: El Espectador
Marzo viene cargado de nuevos videojuegos para todos los usuarios del servicio por suscripción PlayStation Plus disponibles para PS5 y PS4. Y aunque no ofrezca tanto contenido como Xbox Game Pass, sigue siendo una alternativa para quienes disfrutan de una membresía de este estilo.

En la otra orilla, Xbox Game Pass se sigue consolidando como el mejor catálogo en el mercado de los videojuegos para consola. Su gran cantidad de juegos cada mes y especialmente sus alianzas con grandes desarrolladoras de juegos lo hacen la mejor opción para jugadores de una Xbox Series X|S o PC.

Por eso, aquí están todos los títulos que PlayStation Plus tiene disponibles para todos los gamers pertenecientes al plan Essential, el más básico. Y también la gran cantidad de entregas que estarán a disposición de los usuarios de Xbox Game Pass, tanto en su versión para PC como para consola.

Juegos en PlayStation Plus este mes

  • PGA Tour 2K25 (PS5)
  • Monster Hunter Rise (PS5 y PS4)
  • Slime Rancher 2 (PS5)
  • The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS5 y PS4)

Todos estos videojuegos podrán ser descargados por todos los jugadores de PlayStation Plus Essential a partir del martes 3 de marzo de 2026. Después del 7 de abril ya no estarán disponibles para quienes no los hayan descargado.

Juegos en Xbox Game Pass este mes

TítuloDisponibilidad Plataformas Plan
Cyberpunk 207710 de marzoNube
Consolas		Premium
Ultimate
EA Sports F1 254 de marzoNube
Xbox Series X|S
PC		Ultimate
Construction Simulator10 de marzoNube
Consolas
PC		Premium
Ultimate
Final Fantasy III3 de marzoNube
Xbox Series X|S
PC		Premium
Ultimate
Kingdom Come Deliverance II3 de marzoNube
Xbox Series X|S
PC		Premium
Ultimate
to a T4 de marzoNube
Xbox Series X|S
PC		Premium
Ultimate
Planet of Lana II: Children of the Leaf5 de marzoNube
Xbox Series X|S
ROG Xbox Ally
PC		Ultimate
Hollow Knight: Silksong12 de marzoNube
Consolas
ROG Xbox Ally
PC		Premium
Ultimate
DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party17 de marzoNube
Xbox Series X|S
ROG Xbox Ally
PC		Premium
Ultimate

Habrá un nuevo Gran Turismo

Volviendo a noticias de PlayStation, Polyphony Digital publicó varias ofertas de empleo. ¿Por qué esto es relevante? Esta empresa es el estudio desarrollador de la saga de Gran Turismo, el juego de carreras exclusivo de PlayStation.

Aunque falta el anuncio oficial de Sony o de la propia productora de títulos, este tipo de ofertas de empleo casi siempre significan que la editora ya está trabajando en una nueva entrega. En este caso, una franquicia con más de 25 años en el mercado.

“Estamos contratando personal para la producción de Gran Turismo. Creemos que queda mucho por hacer para ofrecer la mejor experiencia a nuestros jugadores”, escribió Kazunori Yamauchi, fundador de Polyphony Digital.

¿Cuándo sale Gran Turismo 8?

Si se tiene en cuenta que el desarrollo de este título apenas está comenzando y se trata de una entrega AAA, es poco probable que Gran Turimos 8, o como sea que lo nombren, esté disponible a corto plazo, ni siquiera para la PS5.

De acuerdo con algunas filtraciones y análisis, este videojuego podría estar hecho para la futura PlayStation 6. El último juego de la serie, Gran Turismo 7, se estrenó el 4 de marzo de 2022 para la PlayStation 5 y la PlayStation 4.

Una estrategia multigeneracional que Sony podría repetir con este nuevo título, pues en su momento le aseguró a SIE más de dos millones de usuarios activos mensualmente. Habrá que esperar en donde se podrá jugar Gran Turismo 8.

🎮🎮🎮¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

