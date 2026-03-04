Esta es la extraña tablet con la que prometen versatilidad fuera y dentro de casa

La nueva Lenovo Legion Go Fold es una apuesta que podría ser demasiado ambiciosa en un nicho de mercado acostumbrado a los productos simples. Foto: LENOVO - LENOVO

Lenovo mostró un nuevo concepto de dispositivo para jugar dentro de su línea gamer, Legion, el nuevo Lenovo Legion Go Fold. Este sistema de juegos portátil plegable es capaz de desplegar una pantalla de 11,6 pulgadas.

Más que un producto, es una prueba de concepto diseñada para jugadores que no disponen de varias horas para sentarse a jugar en una pantalla grande, entiendase como un televisor, un PC o un monitor de gran envergadura.

De acuerdo con la marca, también está pensado para quienes no deseen alternar entre un computador portátil para el trabajo y un computador portátil para jugar durante sus desplazamientos o viajes fuera de la ciudad.

Modos de la Lenovo Legion Go Fold

El dispositivo se puede utilizar en cuatro modos diferentes. El modo portátil estándar posee un panel de 7,7 pulgadas. Cuenta con los controles de consola acoplados y actúa como un dispositivo de mano tradicional.

El modo pantalla dividida vertical hace que la pantalla se despliegue hacia afuera y arriba. Con esto el usuario puede jugar en una pantalla mientras que con la otra retransmite por vía streaming o hace una consulta en manual.

El tercer modo es pantalla completa horizontal en el que el panel puede girarse 90 grados para jugar con pantalla de 11,6 pulgadas. Por último, el modo sobremesa expandido, similar a la de un portátil tradicional, incluye un teclado inalámbrico con panel táctil y que integra un ratón vertical simulado.

Procesador de la Lenovo Legion Go Fold

El controlador derecho de la Legion Go Fold Concept también tiene una pequeña pantalla que actúa como panel táctil. Un panel reducido para mostrar métricas de rendimiento, ajustes generales y una tecla de atajo personalizable.

Por último, este equipo integra un procesador Intel Core Ultra 7 258V y una batería de 48 Wh. También posee una memoria RAM de 32 GB, necesaria para reproducir los juegos exigentes o ejecutar funciones multitarea.

A juzgar por sus especificaciones técnicas y especialmente sus modos de uso, estamos ante una apuesta arriesgada por la versatilidad. Aunque aún queda por ver la compatibilidad que tenga esta tablet con tiendas de videojuegos.