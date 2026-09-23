HONOR 600 Smart llega a Colombia con hasta 2.5 días de batería

El HONOR 600 Smart tendrá presencia en canales de venta como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella, Éxito y WOM, con un precio base de COP 1.999.900. Foto: Cortesía HONOR.

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HONOR presentó en Colombia el nuevo HONOR 600 Smart. El smartphone combina una batería de 8.100 mAh, alta resistencia y diferentes herramientas de inteligencia artificial en un equipo que fue pensado para el uso cotidiano.

Entre sus principales novedades se encuentra la batería: ofrece hasta 2.5 días de autonomía y una vida útil de hasta seis años sin una degradación relevante. Además, el dispositivo incorpora un sistema de Ultra Ahorro de Energía que permite aprovechar el teléfono incluso con poca carga.

Un ejemplo de esto es que, con un 10 % de batería, el HONOR 600 Smart puede ofrecer hasta 5.8 horas de llamadas, 1.85 horas de navegación en Google Maps o hasta 72 horas en modo de espera. En condiciones normales de uso, la compañía asegura que el equipo puede alcanzar más de 21 horas de redes sociales o streaming y superar las 15 horas de gaming intenso.

Hay que sumar su carga rápida HONOR SuperCharge de 45 W: esta tecnología permite cargar el teléfono del 0 % al 9 % en cinco minutos. También cuenta con carga reversible por cable de 7.5 W, función que permite utilizar el smartphone para compartir batería con otros dispositivos.

Diseñado para resistir

El HONOR 600 Smart tiene un alto estándar de durabilidad dentro del mercado, ya que incorpora una arquitectura propia de amortiguación y protección contra caídas. Esta robusta estructura obtuvo la certificación SGS Premium Performance, con una calificación de 5 estrellas en resistencia a caídas de hasta 2.5 metros.

Foto: Cortesía HONOR

Además, el smartphone cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K. Esta triple protección contra el ingreso de partículas y líquidos asegura funcionalidad confiable frente al polvo, chorros de agua a alta presión y sumersión completa de hasta 1.5 metros de profundidad.

El equipo también incluye un algoritmo diseñado para mejorar la respuesta de la pantalla cuando se utiliza con las manos mojadas, una característica pensada para situaciones cotidianas en las que la humedad puede afectar el funcionamiento del panel. Mientras tanto, su sistema de monitoreo de temperatura multipunto fue desarrollado para mantener un funcionamiento estable en condiciones que van desde los -30 °C hasta los 50 °C.

“En HONOR tenemos la firme convicción de masificar la tecnología de vanguardia y hacerla accesible a un público más amplio. Por esta razón, hemos decidido traer al mercado colombiano un nuevo dispositivo que redefine los estándares de la industria en materia de durabilidad y autonomía energética”, destacó Jorge Forero, director de marketing, comunicaciones y relaciones públicas de HONOR Colombia.

IA intuitiva

El HONOR 600 Smart también integra inteligencia artificial en funciones de uso diario. Una de sus novedades es el Botón IA, una tecla física independiente que puede personalizarse para acceder rápidamente a distintas herramientas de inteligencia artificial del dispositivo.

Foto: Cortesía HONOR

El botón está configurado de fábrica para abrir la cámara con un doble clic, incluso cuando la pantalla se encuentra bloqueada. De esta manera, los usuarios pueden tomar fotografías rápidamente cuando surge algún momento inesperado.

Vale la pena señalar que el HONOR 600 Smart funciona con MagicOS 10 y ofrece integración con herramientas como Google Gemini, Magic Portal y Circle to Search. También incorpora funciones de edición de fotografías mediante IA y la herramienta Imagen a video IA 2.0, que permite transformar imágenes estáticas en clips de vídeo con diferentes estilos.

Procesador y cámara

En cuanto al rendimiento, el HONOR 600 Smart usa el procesador Snapdragon® 4 Gen 4 y la tecnología HONOR RAM Turbo. El equipo cuenta con 8 GB de memoria RAM física y permite ampliar esta capacidad virtualmente hasta 12 GB adicionales para facilitar la ejecución simultánea de diferentes aplicaciones.

De igual forma, el dispositivo integra una cámara principal de 50 MP, orientada a ofrecer fotografías con un buen nivel de resolución y detalle. También permite grabar contenido en alta definición para quienes buscan capturar y compartir fotografías y videos directamente desde el teléfono.

El almacenamiento interno es de 256 GB y el equipo estará disponible en Colombia en dos opciones de color: plata y morado niebla. El HONOR 600 Smart tendrá presencia en canales de venta como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella, Éxito y WOM, con un precio base de COP 1.999.900.

Durante los primeros días de comercialización, además, el smartphone estará disponible en un combo que incluye un HONOR Watch 2i.