Huawei Mate X7 y FreeClip2, dos lujos que la marca china trae a Colombia

Un grupo de cámaras que, de nuevo, logran hacer que cualquier usuario se vista de fotógrafo avanzado. Una pantalla doble, porque el teléfono se expande como cuando una mariposa abre sus alas. Una función supermacro que le permite al usuario llegar a niveles poco vistos en capturas de equipos portátiles con bisagra. Una cámara que tiene como objetivo retratar de la forma más fiel posible los colores, una más de apertura variable y una gran angular. Claro, y sumemos la de telefoto que nos ayuda a todos a llegar hasta donde regularmente no alcanzamos con el ojo humano. De eso se trata en nuevo Huawei Mate X7, una computadora que sirve para llamar, que se hace pequeño cuando se dobla y que se convierte en una minitableta cuando se expande.

Para los que llevamos años trabajando con teléfonos celulares en vez de cámaras profesionales, este tipo de equipos se han vuelto herramientas cada vez más completas. Yo, por ejemplo, tengo en un smartphone así una cámara de video integrada que graba en gran formato, es decir, que el resultado se podría reproducir en una sala de cine sin que la imagen se vea pixelada; una cámara de fotos que me da para publicar imágenes en el periódico impreso, una pantalla que reemplaza mi computador cuando necesito trabajar más liviano y hasta un pequeño televisor con soporte incluido cuando se trata de ver las noticias, reproducir una plataforma de entretenimiento o mi hija quiera jugar un rato.

Los teléfonos plegables son, en realidad, otro tipo de equipos que van más allá de lo tradicional. Son más que una buena cámara, con una batería que sí dura un día, un procesador que ayuda a ver mejor las imágenes, a capturarlas y a reproducir las grabaciones con eficiencia. Así que, en términos sencillos, se podría decir que son como dos teléfonos en uno. Y por eso vale la pena usarlos más allá de lo tradicional. Lo probé en Medellín durante un recorrido por la Comuna 13. Sin dar tantas vueltas, solo basta oprimir el obturador, que en este caso es la pantalla misma, y quedan imágenes de altísima calidad. Todos los colores como son, incluso más vivos. Las distancias ya no son lejanas, los lentes que tiene hacen ver todo cerca.

Vale la pena escarbar en la memoria. Desde cuando lanzaron el primer Huawei Mate X en 2019, por ejemplo, y de acuerdo con IDC, con datos citados por la misma compañía tecnológica, Huawei logró “en la primera mitad de 2025 un 70% de participación en el mercado chino de plegables”, uno de los más grandes del mundo, “superando los diez millones de unidades vendidas”. En línea con el calendario, tras siete años de trabajo en esos plegables, llega la séptima versión, el Mate X7, en este caso a Colombia (fue lanzado en Dubai, el pasado noviembre) “un dispositivo que combina avances en resistencia, ingeniería de bisagra y fotografía móvil comparable a la de los mejores teléfonos tradicionales”, dijo la compañía. Hacen hincapié porque en la industria los plegables andaban por estética y diseño, todavía relegados, pero con esta nueva versión, parecen alcanzar los estándares de los más potentes.

¿Qué especificaciones tiene? Esta puede ser una parte un tanto técnica, pero hay lectores que lo piden, así que aquí va:

Plegado: 9.5 mm de grosor, abierto, 4.5 mm.

Batería de 5,600 mAh

Piel sintética en su parte posterior.

Pantalla interna: 2,500 nits de brillo, 413 PPI, frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz, protección para los ojos en poca luz y resolución de 2,416 x 2,210 pixeles.

La pantalla externa tiene capacidad de 3,000 nits de brillo, 413 PPI, frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz, protección para poca luz y resolución de 2,444 x 1,080.

Pantalla con Crystal Armour Kunlun Glass.

Cámara de Ultra Apertura de 50 MP RYYB: de 1/1.28 pulgadas que permite la entrada de 32% más luz. Con apertura variable de F 1.49 F 4.0 y 10 tamaños diferentes para ajustar la apertura física.

Cámara Macro Telefoto de 48 MP RYYB de 1 /2.51 pulgadas permite la entrada de 86% más luz.

Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP RYYB.

Cámara True-To-Colour, que captura el color con 44 % más fidelidad que la cámara Ultra Chroma del Huawei Mate X6.

Con capacidad de 18 EV, ofrece 200% más capacidad de procesamiento de datos y 146% más reducción del ruido visual en video con IA.

Bisagra: Fibra de carbono ultrarresistente: 31% más resistente a la deformación y 79% más ligero. Polímero de materiales de grado aeroespacial: 81% menos peso y 52% más resistencia a la tensión. Acero de alta resistencia: 20% más resistencia en modo plegado.

Resistencia al agua IP59 + IP58.

IA para mejora se fotos y eliminación.

Junto a un grupo de colegas periodistas nos prestaron tres de estos teléfonos y nos fuimos hasta la Comuna 13 y el Jardín Botánico de Medellín para probarlos. Y es cierto: las fotos se ven más vivas, con más color, no se ven lavadas como en otros teléfonos cuando la IA las mejora tanto que las termina dañando. Aquí las flores, los murales y los grafitis se ven como flores, murales y grafitis. Se ve la diferencia en comparación con otros teléfonos que exageran en el uso de la IA y retratan lo que parecen fotos, pero se terminan viendo como acuarelas.

La pantalla, tanto la extendida como la frontal, se adaptan a la luz, así que incluso en exteriores, dejan ver imágenes coloridas. Y en video, cuando está cerrado es un equipo que cabe muy bien en la mano apretada, así que deja grabar muy fácil. Y para ver esas tomas, se despliega y ya tiene una pequeña tableta o un gran smartphone. Sus bordes son tan pequeños que la imagen parece infinita. Los dos fotógrafos profesionales que nos acompañaron, Juan Camilo Mora y Daniel Mora (no hermanos, coinciden en el apellido, pero sí buenos colegas), lo dejaron todo en la cancha y estas son algunas de las fotos que tomaron, para que juzguen ustedes:

A mí, que me gusta hacer videos, tomar fotos y llevarme cientos de registros de todos los lugares que visito, me funcionó muy bien, anda rápido, eso quiere decir que procesa la información con velocidad, lo que se traduce precisamente en un buen procesador. Tiene una estabilidad envidiable, y eso se nota cuando uno va caminando y a la vez grabando. Parece que llevara un brazo de estabilización, pero en realidad es un trabajo que hace internamente el equipo y que lo logra con el bloque de lentes con el que viene equipado.

La batería, que tiene más de 5.000 miliamperios, le duró todo el día, incluso en la noche cuando probamos las tomas en condiciones de poca luz. Ahí, todavía, tenía más del 30 %. +

FreeClip2

Yo, que tengo una direrencia importante con los audífonos porque mis orejas son muy grandes, levanto la mano en positivo por estos FreeClip2. Parecen un arete que encaja muy bien. Y como no tapa el conducto auditivo, es posible incluso cuando se están usando y escuchando música, por ejemplo, seguir atento a lo que sucede en el entorno.

Eso es clave para personas como yo, que hacemos ejercicio en exterior. Corro, en mis salidas de fin de semana, entre 20 y 25 kilómetros, y muchas veces pasa que por usar audífonos que vienen con cancelación de ruido como principal característica, quedo aislado de cuando pita un carro, o una persona que lo hace en una bicicleta o en una patineta. O cuando me hablan.

Lo de la batería lo probé y lo confirmé. Durante los dos días de la experiencia nunca los cargué. Claro, no es que se estén poniendo en función cada minuto, pero por lo menos cada vez que escuchaba los videos que iba grabando, que reproducía los que iban capturando mis colegas, el sonido era por dos. Sí, la sensación era que recibía audio por dos canales. Nunca se me cayeron. Claro, no tuve tiempo para ir a correr en la calle, así que no puedo asegurar que no se me caerían, pero por lo menos caminando por la Comuna 13 y por el Jardín Botánico, siempre estuvieron en su lugar. Y yo, que no uso aretes pero tengo el cabello crespo, me di cuentan que se mezclaban entre mis orejas y mi cabello, así que ni siquiera se notaba que los tenía puestos.

Aquí van las características técnicas, para los más detallados en el asunto, que nos entregó Huawei:

Batería: Hasta 9 horas de reproducción con la carga completa, 1 hora más que la generación anterior. Hasta 38 horas de uso con el estuche de carga. Una carga de solo 10 minutos ofrece hasta 3 horas de uso.

C-bridge Design mejorado, materiales de silicona líquida y más amigable con la piel, hasta un 25% más suave. Tiene memoria de forma para ajustarse mejor a cada tipo de oreja.

Ambos auriculares son exactamente iguales, por lo que puedes ponerlos de manera indistinta en el oído izquierdo o derecho, ya que cuentan con la tecnología de identificación automática izquierda-derecha.

Estuche de carga refinado que es un 17 % más estrecho y un 14 % más ligero.

Colores Azul, Blanco y Negro.

Protección IP57 contra polvo y agua.

Chip de audio con NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), es decir, que están impulsados por IA y son 10 veces más potentes.

Driver de diafragma dual.

Sistema acústico de campo sonoro inverso.

Gestos de control: Deslizar para ajustar el volumen. Tocar 2 veces para reproducir/pausar, o contestar/ colgar una llamada. Tocar 3 veces para pasar a la siguiente canción.

Carolina Correa, PR Manager Huawei CBG Colombia, contó que los dos ya están disponibles en el mercado nacional y con descuentos de lanzamiento. Y como muchos de nuestros lectores nos escriben en los comentarios tanto de redes como aquí abajo que cuáles son los precios de muchos de los productos que testeamos, aquí los dejamos: El teléfono en $ 8.999.900 ($10′999.9000) y los audífonos en $ 799.900 ($ 999.900).

