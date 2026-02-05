Nintendo arrasa en 2026: Switch 2 rompe récords con más de 17 millones de consolas vendidas

Mario Kart World lidera el software exclusivo de Switch 2 con más de 14 millones de copias. Foto: GettyImages

Nintendo arrancó 2026 con un respaldo contundente de la comunidad gamer a la Nintendo Switch 2, una consola que en menos de siete meses superó los 17 millones de unidades vendidas y los 38 millones de juegos descargados.

De acuerdo con las cifras difundidas por la compañía japonesa, se trata de la consola que mejor se ha vendido en su primer año en la historia de Nintendo.

El impulso de la nueva generación convive con un hito histórico para su antecesora. Como menciona el portal de videojuegos Vandal, en el último trimestre se vendieron 1,36 millones de unidades de la Nintendo Switch y su acumulado total alcanzó los 155,37 millones, cifra con la que superó oficialmente a Nintendo DS (154,02 millones) y se consolidó como la consola más vendida en la historia de Nintendo.

Mario Kart World domina el ecosistema de Switch 2

En software, Nintendo también actualizó el desempeño de sus títulos exclusivos en Switch 2. Mario Kart World lidera con 14,03 millones de copias, lo que implica que más del 80 % de los usuarios de la nueva consola lo tienen en su biblioteca.

Le siguen Donkey Kong Bananza (4,25 millones), Leyendas Pokémon Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (3,89 millones) y Kirby Air Riders (1,76 millones).

En paralelo, el catálogo histórico de la primera Switch mantiene cifras récord, encabezado por Mario Kart 8 Deluxe (70,59 millones) y Animal Crossing: New Horizons (49,32 millones), seguidos por títulos como Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey.

Con este contexto comercial, en un encuentro celebrado en Fráncfort, en la sede de Nintendo en Europa, la compañía nipona presentó sus grandes apuestas para la primera mitad del año con varios puntos fuertes en el horizonte: ‘Mario Tennis Fever’, Resident Evil Requiem, Virtual Boy, la expansión de Super Mario Bros Wonder ‘Encuentro en el parque Belabel’, o el título de acción futurista Pragmata.

Mario Tennis Fever (12 de febrero, Switch 2)

Nintendo lleva en su ADN la diversión y el desafío por reinventar géneros, como menciona EFE. Si a Mario Kart lo han transformado en una plataforma de carreras en mundo abierto, ahora le toca el turno a otros de sus grandes clásicos, Mario Tennis. Un título con el que arrancó la vida deportiva de Mario en los videojuegos.

Poco queda ahora de ese juego de mecánicas básicas de 1995. Ahora el tenis da paso a un espectáculo visual de minijuegos, golpes especiales, raquetas con habilidades mágicas (como convertir la pista en hielo o encoger a tu rival temporalmente) que hace que la simulación deportiva pase a segundo plano.

El juego cuenta con 38 personajes (algunos completamente surrealistas, como la planta piraña), 30 raquetas distintas con su habilidad correspondiente, sorpresas y unos gráficos que hacen que parezca una película de animación.

El ritmo del título es vertiginoso y pura ‘dopamina’, algo caótico por la cantidad de opciones y cinemáticas, y sacrifica con acierto el realismo por diversión para toda la familia (con partidos de hasta cuatro jugadores).

Cuenta, además, con numerosos modos: torneos, retos o el modo ‘popurrí’ (modalidad en la que hay eventos externos que cambian el juego de manera impredecible), un modo historia (con Mario y sus amigos convertidos en bebés) o uno que permite jugar con el mando como si fuese una raqueta, muy al estilo Nintendo Wii.

Virtual Boy (17 de febrero)

Corría el año 1995 y Nintendo se lanzó a la ‘realidad virtual’ con un casco con gráficos en 3D. Un aparato con diseño futurista, incomprendido por el público y que debido a su fracaso comercial, nunca vio la luz en Europa. Se trataba de un casco de grandes dimensiones, que se jugaba apoyado en una mesa y que apenas llegó con una veintena de juegos, todos monocromáticos con gráficos rojos sobre fondo negro.

Pero Nintendo sabe que los tiempos han cambiado y la nostalgia vende. Ahora regresa al mercado en dos versiones retro, un casco premium para coleccionistas casi idéntico al original y otro de cartón, en los que se introduce la pantalla de la Switch (la 1 y la 2) para poder jugar.

Llega con un catálogo de 16 juegos (dos nuevos lanzamientos) para relanzar su consola más controvertida, que ahora intentará seducir a los gamers con su original efecto estereoscópico.

Super Mario Bros Wonder, encuentro en el parque Belabel (26 de marzo, Switch 2)

En 2023, Super Mario regresaba a las plataformas en pantalla horizontal y lo hizo como mejor sabe, por todo lo alto (con puntuaciones de 92 sobre 100 en portales como Metacritics). Ahora llega a Switch 2 con mejoras gráficas y de rendimiento, pero sobre todo con la expansión multijugador ‘Encuentro en el Parque Belabel’ que, en la práctica, es un juego completamente nuevo, de nuevas actividades, repleto de retos en los que competir o colaborar para superar los desafíos.

Llega además acompañada de una ‘flor parlante’, un objeto de coleccionista que parece sacada del mismo videojuego. Se trata de una elocuente flor a modo de juguete que interactúa y será capaz de dar la hora, la temperatura o actuar como alarma, al margen de frases en hasta 11 idiomas.

Resident Evil, Pokémon Pokopia, Pragmata

Al ecosistema de consolas de Nintendo llegarán títulos destacados, algunos multiplataforma y otros exclusivos, para dar diversidad de géneros antes del verano.

La franquicia Resident Evil, desarrollada por Capcom, traerá con Requiem (27 de febrero) la novena entrega de una saga que mantiene el terror y los sustos, pero también la acción más directa, al dar la posibilidad a los jugadores de decidir qué estilo de juegos seguir dependiendo del personaje: el sigilo y terror claustrofóbico de Grace o la determinación y resolución de Leon.

Pokémon Pokopia (5 de marzo), como parte del universo Pokémon, se espera como una de las grandes sorpresas del año al combinar una mecánica a medio camino entre Minecraft y Animal Crossing.

Por su parte, Pragmata (24 de abril) se presenta como una propuesta de ciencia ficción narrativa, con énfasis en la ambientación futurista, y una acción muy fluida con una mecánica novedosa de puzles y habilidad.

