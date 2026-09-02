Anuncian el reloj inteligente al que la batería le dura 21 días: Huawei Watch GT 7 Pro

Huawei Watch GT 7 Pro durante su lanzamiento global. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si hay algo que extrañamos los que usamos hace ya unos buenos años aquellos relojes análogos, era eso de no tener que pensar en la batería, ni tener que llevar un cargador en la maleta y vivir asustado por quedarse sin energía a mitad del día. Pero ahora, en medio de un anuncio global, resulta que ese asunto lo acaba de solucionar, por completo, la compañía de tecnología Huawei, quien acaba de lanzar en Munich, Alemania, el reloj inteligente Watch GT 7 Pro, una máquina a la que le dura 21 días la batería.

Yo, que soy deportista, que hago ejercicio cinco días a la semana, presto especial atención a ello, pues ya no solo los relojes sirven para conectarse con el celular o contar sus pasos, contestar llemadas o responder con mensajes de texto predeterminados. En este caso, la compañía china, que ya tiene una buena historia desarrollando baterías de larga duración, la sacó del estadio con este reloj.

Si se le activa el modo carrera, dispone de 51 horas de energía. Si se le activa el modo ciclismo, son 44 horas de batería. Y si se usa de manera tradicional, con las rutinas de media hora al día en ejercicio funcional, por ejemplo, pues solo necesita cargarlo después de 12 días. Para entender esto, vamos con ejemplos: Yo corro una maratón en 3 horas 50 minutos, así las cosas, podría correr más de diez maratones seguidas (si lo lograra físicamente) sin necesidad de volver a conectarlo al toma-corriente.

Ya volvemos sobre las funcionalidades, pero un asunto no menor llamó la atención: La nueva correa, pues esta “tiene un diseño más ceñido y cómodo que oculta la punta”, dice el fabricante. Y esto es fundamental, pues la punta no queda volando dependiendo de los pasadores, como sucede con casi todos los pulsos, incluso los de los relojes de las marcas enfocadas en deportes; esta queda por debajo de la trabilla y está perfecto cuando el entrenamientos es intenso.

En cuanto a la estética, su bisel es 3D de cerámica, el cuerpo de aleación de titanio de grado aeroespacial, resistencia al agua y al polvo IP69 5 ATM, su pantalla es de cristal de zafiro (la más resistente a los rayones), brillo de hasta 3,000 nits y trae el pulso disponible en tres colores: verde, amarillo y negro. ¿Qué tan grande es? La pantalla tiene 46 mm. En mi caso, que soy delgado, resulta del tamaño adecuado para el grueso de una muñeca como la mía.

Vayamos a las especificaciones técnicas:

100 modos de entrenamiento.

Miniejercicios dirigidos a 11 partes diferentes del cuerpo.

Nuevas apps de terceros para tenis, pickleball y padel disponibles en WATCH AppGallery.

Algoritmo AI-XDR mejorado para posicionamiento ultrapreciso.

Puntuación de condición física.

Medición de ECG, detección de arritmias y rigidez arterial.

Ayuda a detectar posibles problemas cardiacos.

Primer HUAWEI WATCH con modo esquí en interiores con funciones de monitoreo.

Más de 3,000 mapas de estaciones de esquí: incluidos 13 en Argentina y 6 en Chile.

Y estos servicios llamaron la atención, pues cada vez dependemos más de la tecnología en nuestra vidas, así que bien vale que esa misma tecnología sirva para mejorar la salud y no distraer la atención:

Puede detectar 12 estados emocionales y ofrece recomendaciones básicas. Por ejemplo, identifica si la persona está estresasa y le ofrece ejercicios de respiración.

Es compatible con anillos de actividad y la app “Manténte en forma”.

Si el usuario lo autoriza, se es parte del “Estudio de riesgo de diabetes” a través de la app Investigaciones de HUAWEI.

Y también hace un detallado análisis de calidad de sueño, que aunque otras marcas también lo tienen, aquí no solo le da un puntaje, y la duración, sino que analiza qupe tanto fue profundo, ligero, REM y hasta las llamadas “vigilias”, que es cuando usted se levanta en medio de la noche. Le da una calificación y hasta le dice, si usted roncó o no o si tomó siestas durante el día.

Este Huawei Watch GT 7 Pro trae servicios que llaman la atención, como el medidor de SpO2, hace análisis de aritmias cardicadas, también un ECG, ofrece información sobre la adaptación a grandes alturas (por si usted es de los que gusta de hacer ejercicios en montaña), tiene detección de rigidez arterial, mide la temperatura de la piel, cuenta con recomendaciones de ejercicios respiratorios, permite grabar notas de voz, sirve de obturador de la cámara de fotos de su teléfono, almacena en la billetera sus suscripciones y sus tarjetas de crédito, trae alarma integrada, calculadora, un barómetro y mapea sus recorridos en tiempo real.

Farangis Sultonzoda, senior product expert, durante el anuncio global, contó todos los detalles de este reloj con varios invitados de lujo, entre ellos un par de campeones olímpicos, y aseguró que entre las novedades vienen mejoras avanzadas para ciclismo, para prácticas en la nieve, en el mar y, claro, en carrera de calle.

Jan Frodeno, Campeón Olímpico de Triatlón en 2008 y Campeón Mundial de IromanMan en 2015, 2016 y 2019, subió al escenario y contó que con este reloj no solo entiende cada uno de los datos para cada ruta que hace sino que con esos datos puede diseñar estrategias de ruta, pues no solo le ofrecen alertas sobre las altimetría sino sobre las curvas cuando son, por ejemplo, muy cerradas, para que el ciclista prevenga un accidente. Y para los que practrican el running, contó justo lo que detallamos un par de párrafos arriba: el gran avance que supone evitar el roce de la correa sobrante del pulso con el cuerpo del corredor.

Oriol Cardona Coll, campeón olímpico de esquí de montaña, dijo que este es el “primer reloj inteligente en detectar su estilo de esquiar, le ofrece detalles nuevos de cada recorrido, le ayuda a hacer un tracking de su progreso y ofrece más de 3000 mapas de los distintos campos de ski en el mundo”, lo que le permite al usuario escoger entre los recorridos para deportistas más avanzados o para los más novatos.

El Huawei Watch GT 7 Pro será anunciado en Colombia el 29 de septiembre y se espera que para los últimos días calendario ya esté disponible en las tiendas oficiales de la compañía, pero con preventa digital desde este lanzamiento global. Hay que recordar que el más reciente anuncio de este tipo fue cuando la empresa puso en el país el HUAWEI GT Runner 2, nada más y nada menos que el reloj con el que está corriendo Eliud Kipchoge, el deportista olímpico de Kenia que tiene en sus haberes el récord de haber sido el primer humano en cumplir una maratón por debajo de las dos horas.

La compañía, durante la misma rueda de prensa ante medios de comunicación de América y Europa, anunció formalmente todo un bloque de nuevos dispositivos, entre ellos toda la serie de GT 7, la ⁠MatePad, la familia ⁠Watch 6, los ⁠Freebuds Neo, ⁠Watch D3 y el ⁠nova 16s.

Sobre la Matepad dijeron que pesa solo 454 gramos, 4.7 mm de grosor, “lo que la vuelve más delgada y ligera que otras Pro del mercado; también un 11 % más ligera y un 14 % más delgada que la generación anterior”. Viene con todo el avance de la IA para no solo optimizar sino para crear,

En cuanto al Nova 16S Pro, viene con 10,400 mAh de batería, carga rápida de 100 W, carga rápida inversa de 40 , “hasta 14.7 horas de reproducción de video local” y por primera vez en esta serie la cámara con sensor ultragrande de 200 MP, IA avanzada para mejorar las imágenes y mayor velocidad en el procesamiento.