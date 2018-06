Investigador Kogan niega historia de datos filtrados de Facebook

Bloomberg.

Facebook ha dicho que alrededor de 270.000 personas usaron This is Your Digital Life y tuvieron la opción de compartir información sobre sus amigos, lo que llevó a los 87 millones de personas potencialmente afectadas.

Facebook Inc. ha explicado muchas veces cómo la información personal de hasta 87 millones de personas fue recopilada por un investigador y luego vendida a Cambridge Analytica, la consultora política. Ese investigador tiene una versión diferente de los hechos, que planea esbozar el martes en un testimonio ante el Congreso.

Lea también: Facebook revela que compartió datos con fabricantes chinos

Facebook ha dicho que Aleksandr Kogan recopiló los datos de los usuarios a través de una aplicación de prueba de personalidad llamada This Is Your Digital Life (Esta es tu vida digital). Pero en un testimonio preparado para la comparecencia del martes, Kogan dijo que se trataba de una aplicación diferente, creada antes y que recababa datos sobre menos personas, la que se utilizó para recabar información para Cambridge Analytica, la firma del Reino Unido que ayudó a la elección del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las historias divergen en parte porque Facebook no sabe realmente qué pasó con los datos del cuestionario después de haber sido compartido con Kogan. El gigante de las redes sociales se vio obligado a defenderse y explicar sus políticas en respuesta a los informes de los medios que exponían la filtración, no su propio hallazgo. Aún así, las declaraciones públicas de la compañía al respecto, así como su notificación a los usuarios afectados, subrayan la confianza en sus hallazgos. El relato de Kogan explica la progresión de la aplicación que desarrolló y en la que trabajó con Cambridge Analytica.

La filtración de datos, revelada en marzo, ha sido un episodio bochornoso para Facebook, y obligó al máximo ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, a disculparse y enfrentar el hostil interrogatorio de legisladores europeos y estadounidenses, y ha impulsado a la compañía de redes sociales con sede en Menlo Park, California, a mejorar sus prácticas de privacidad.

Facebook ha dicho que alrededor de 270.000 personas usaron This is Your Digital Life y tuvieron la opción de compartir información sobre sus amigos, lo que llevó a los 87 millones de personas potencialmente afectadas. En abril, Facebook notificó a todos los que podrían haberse visto expuestos, sobre la base de una investigación de esa aplicación, la cual eliminó. Kogan dijo que la aplicación era una versión actualizada de una iteración anterior y fue utilizada por "solo unos cuantos cientos de personas". Ninguno de sus datos fue transferido a la matriz de Cambridge Analytica, SCL Group, en el Reino Unido, dijo Kogan.

Los datos referenciados por Facebook de hecho fueron recopilados por la aplicación GSR, llamada así por las iniciales de una compañía privada que fundó Kogan fuera de la Universidad de Cambridge, donde trabajaba. Kogan dijo que la aplicación GSR proporcionó a SCL "aproximadamente 30 millones de perfiles de personalidad" basados ​​en ubicaciones, me gusta y otra información de los participantes de la aplicación y algunos de sus amigos, escribió Kogan en el testimonio preparado para un subcomité del panel de Comercio del Senado.

Kogan dice que ambas versiones de la aplicación establecieron claramente los términos de servicio, donde se informaba a los participantes que GSR estaría autorizada para "difundir, publicar, transferir" los datos y que tendría "licencia mundial" para usar los datos "para cualquier propósito".

Kogan dijo que entiende por qué "la gente puede sentirse enojada y violada" y que está "muy arrepentido" de no haber anticipado el impacto. En un esfuerzo por aliviar las preocupaciones, dijo que cree que "casi no hay posibilidad de que esta información haya sido útil para una campaña política, y todavía no he visto ninguna evidencia que indique que la campaña de Trump utilizó este conjunto de datos para micro-segmentar a los votantes. "Los perfiles de personalidad que proporcionó no formaban parte de una sofisticada "iniciativa de control mental", dijo.

También planeó hablar en contra de la fuente original de la información sobre lo que Cambridge Analtyica sabía. Chistopher Wylie, el informante de la filtración de datos que representaba a SCL en ese momento, fue quien sugirió que Kogan recopilara los datos y "se presentó ante nosotros como un experto en derecho de datos" que entregaría asesoría sobre cumplimiento, según el testimonio.

Lea también: Facebook rastrea el movimiento del ratón de los computadores de sus usuarios

A pesar de todo, Kogan dijo que "dado lo que sabemos ahora, creo que una situación como la actual era inevitable", debido a un cambio en la forma en que los consumidores interactúan con las empresas y el marketing digital. "Tratar de solucionar este problema no será simple", dijo.