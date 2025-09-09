iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max ¿Qué tanto ofrecen?

El nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max brindan tres opciones de colores: plata, naranja y azul. Foto: Apple

El iPhone 16 salió a la venta el 20 de septiembre de 2024 y en su momento realzó entre todos los modelos anteriores de Apple por su nueva disposición en las cámaras traseras y su nuevo botón lateral personalizable. Aunque no se diferencia exageradamente de las versiones 15 y 14 fue bien recibido por la crítica y por el público en general.

Ese mismo día, los amantes de la manzana mordida pudieron comprar el iPhone 16 Plus, una continuación de esta línea iniciada en 2014 con el iPhone 6 Plus. Su principal diferencia con respecto a los modelos estándar es un panel de casi siete pulgadas que al menos en tamaño lo asemejaba a las versiones más equipadas, es decir, Pro y Pro Max.

Hablando del iPhone 16 Pro, este continuó con la fabricación en titanio que fue estandarizada por el iPhone 15 Pro Max. Estuvo disponible en cuatro colores: blanco, negro, titanio natural y titanio desierto. Como ya era una costumbre, destacó por tener las mejores prestaciones en materia de batería, durabilidad, cámaras y capacidad de cómputo.

Finalmente, el iPhone 16 Pro Max fue la opción más equipada de ese 2024 para Apple. Sin embargo, ha pasado casi un año y la tecnológica ya le dio la bienvenida a sus nuevos modelos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, pero la pregunta es la misma con cada presentación ¿Qué tanto se diferencian la versión anterior de la nueva?

¿Cuándo sale y cuánto vale el iPhone 17?

Lo primero que hay que decir es que el recién sacado del horno iPhone 17 activará sus reservas el 12 de septiembre y estará a la venta siete días después. Tendrá un costo de 799 dólares, que al cambio de hoy se traduce en 3.100.000 pesos, pero es un dato que hay que tomar con pinzas, pues son valores que no han sido oficializados en Colombia.

Pasando a sus características técnicas, por primera vez Apple integra una pantalla de 120 Hz, lo que asegura mayor fluidez a la hora de mover las imágenes. Respecto al tamaño, este es de 6,3 pulgadas, significando un ligero aumento de 0,2 pulgadas respecto al iPhone 16.

El iPhone 17 será comercializado en cinco colores: rosado, verde, azul claro y los clásicos negro y blanco. Su brillo ahora tendrá un pico máximo de 3.000 nits, superando los 2.000 del iPhone 16.

Finalmente, integrará un cámara de 48 MP, dos lentes traseros, en la misma disposición del modelo anterior, y una cámara frontal de 24 MP. Aumenta su capacidad de almacenamiento inicial a 256 GB, antes era de 128, y una batería que se puede cargar al 50% de su capacidad en apenas 20 minutos.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

iPhone Air, el remplazo del iPhone 16 Plus

También disponible a partir del 19 de septiembre a un precio de 999 dólares en Estados Unidos, el nuevo y revolucionario iPhone Air fue presentado como el celular más delgado en la historia de Apple. Tiene un grosor de 5,6 mm y pesa 165 gramos, siendo ultraligero.

Adicionalmente, está equipado con el procesador A19 Pro y un panel de 6,5 pulgadas. Dos características, que al menos en el papel, lo hacen superior al iPhone 16 Plus. Se venderá en cuatro colores: azul, oro, blanco y negro, todos en tonos papel muy suaves y tenues.

Sus bordes de titanio, remplazando los de aluminio anodizados del 16 Plus, prometen mayor resistencia a golpes y rasguños. Además, es compatible con la nueva correa cruzada que permite llevarlo como un bolso. Un detalle elegante, pero que aún tiene que probar su efectividad.

Respecto a las cámaras, tiene un solo lente en la parte de atrás de 48 MP y permite grabaciones en hasta 4K a 60 FPS. Su batería promete hasta 27 horas de reproducción audiovisual y al igual que el iPhone 17 viene de entrada con un almacenamiento de 256 GB.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

Finalmente, llegamos a los modelos más equipados de esta nueva familia de smartphones de Apple. El iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max estarán disponibles el mismo día que el 16 y Air, pero a un precio de 1.099 dólares y 1.199 dólares respectivamente.

Se despachará en tres colores diferentes: plata, azul oscuro y un extravagante naranja, nunca antes visto en versiones Pro. Integra una coraza de aluminio, dejando atrás el titanio del iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, en busca de ser más resistente, especialmente a las altas temperaturas.

Pasando al tamaño de la pantalla, esta es de 6,3 pulgadas en el caso del iPhone 17 Pro -exactamente igual que el 16 Pro- y de 6,9 pulgadas en el modelo 17 Pro Max, ligeramente más grande que su hermano menor el iPhone 16 Pro Max que es de 6,8 pulgadas. Lo que sí cambia es su módulo de cámaras, ahora más grande y voluminoso que posee tres lentes de 48 MP con un zoom de hasta X8.

En conclusión, la batería mejora notablemente con hasta 37 horas de reproducción de video con una sola carga, superando en cuatro horas al modelo anterior. Y tú ¿Crees que valga la pena saltar del iPhone 16 al iPhone 17 a solo un año de su lanzamiento mundial?