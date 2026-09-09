El evento, que lleva el lema «Surprise and shine» (Sorpresa y brillo), se celebrará este 9 de septiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California.

Apple ultima los preparativos para su gran evento anual de presentación de hardware, que este año marcará un hito en la historia de la compañía al ser el primero liderado por su nuevo director ejecutivo, John Ternus, y en el que se espera que la empresa de la manzana mordida muestre su primer teléfono plegable, según adelanta la prensa especializada.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

iPhone 18 Pro y el primer iPhone plegable: todo listo para el gran evento de Apple

La presentación será la primera en 15 años que no estará encabezada por Tim Cook, quien el pasado 1 de septiembre cedió las riendas como CEO para asumir el rol de presidente ejecutivo de la tecnológica.

El principal foco de atención es la posible exhibición del primer teléfono inteligente plegable de Apple, que, según los medios del sector, ha sido bautizado como «iPhone Ultra».

De acuerdo con las filtraciones y modelos de prueba que han circulado en la industria, este dispositivo contaría con una pantalla interior de 7,8 pulgadas y un formato ancho que recuerda al Galaxy Z Fold 8 de Samsung.

Además, los rumores apuntan a que su precio superará los 2.000 dólares y que su disponibilidad inicial será sumamente limitada. En cuanto a su línea tradicional, la empresa enseñará los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que, según las filtraciones, podrían tener un nuevo procesador A20, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia y rendimiento.

El ecosistema de accesorios también recibirá actualizaciones. El periodista de Bloomberg Mark Gurman ha dicho que el evento servirá de escenario para el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, que incluirán mejoras de rendimiento interno y nuevas actualizaciones relacionadas con la salud y el estado físico.

En el terreno del audio, en un video filtrado recientemente se pueden ver unos AirPods equipados con cámaras y sensores visuales para alimentar a Siri con información del entorno.

No obstante, este producto podría no lanzarse comercialmente hasta 2027.

Asimismo, se espera un fuerte impulso en el hogar inteligente. Las filtraciones de Gurman indican que Apple está preparando un dispositivo de control doméstico («home hub») que integrará una pantalla de 7 pulgadas sobre una base similar a la de un HomePod Mini y que utilizará el reconocimiento facial y una versión de Siri más avanzada.

Finalmente, el calendario de comercialización de Apple sufrirá este año una modificación histórica. Habitualmente, la compañía abre el periodo de reservas de los nuevos iPhone el viernes posterior al evento.

Sin embargo, dado que este año ese viernes coincide con el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, Gurman estima que Apple trasladará el inicio de las reservas al sábado 12 de septiembre, para finalmente hacer llegar los dispositivos a las tiendas el viernes 18 de septiembre.