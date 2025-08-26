JBL y su intención de ser mucho más que una marca de audífonos y parlantes

La recomendación es usar audífonos dentro de la oreja solo cuando su uso no sobrepase los 60 minutos consecutivos. Foto: Cortesía: JBL

Hace muy poco, en Bogotá, JBL, una marca tecnológica con casi ocho décadas de experiencia en el segmento profesional y masivo de audio, tuvo a disposición de los usuarios colombianos la JBL House. Un espacio en el centro comercial Titán Plaza donde las personas podían conocer la oferta de la compañía en parlantes, audífonos y barras de sonido.

En conversación con El Espectador, Anderson Olivera, director de marketing de JBL para Sudamérica, le explicó a este diario las razones detrás de este evento dirigido al público en general. Según él, se trata de un encuentro presencial para que las personas diversifiquen su visión de la empresa y los tipos de productos que ofrecen. Desde el uso diario, hasta el Gaming.

Con esa visión en mente, dio a conocer en un mismo espacio el JBL Charge 6, JBL Bar 1300X, PartyBox 520, PartyLight Beam y Quantum 910 Wireless. Incluso, la marca de tech ha puesto su ojo en los audiolibros como nuevas formas de entretenimiento y consumo digital, que si bien no es una práctica nueva, sí está tomando un segundo aire gracias a nuevos y mejores artefactos para escucharlos.

De acuerdo con la empresa de investigación de mercados y consultoría Grand View Research, el mercado global de audiolibros alcanzó un valor estimado de más USD $8.000 millones en 2024. Incluso, se espera que alcance los casi USD $35.500 millones en 2030. Una cifra que no solo habla de la proliferación de audiolibros sino también de audífonos y parlantes para disfrutarlos.

JBL en Colombia

“Es la primera vez que abrimos un espacio abierto al público en Sudamérica. La intención es que puedan acercarse y conocer los productos, los cuales están pensados para que los acompañen en distintos momentos de su vida como correr o viajar en transporte público”, expresó Anderson Olivera.

Olivera también aseguró que la lectura va más allá del papel, pues se puede escuchar y sentir el ritmo de una buena historia a través del sonido. Considera que la tecnología puede potenciar esas formas de conectar con el contenido, con una experiencia inmersiva, cómoda y de alta calidad.

“La idea es hablarle al consumidor de un ecosistema, no de solamente un par de productos para escuchar música, sea a través de auriculares o speakers (parlantes). No solo fabricamos dispositivos profesionales, también aquellos dedicados al mercado masivo”, concluyó el director de marketing de JBL para Sudamérica.

Opciones de JBL en el mercado para un audiolibro

JBL Tour Pro 3 : audífonos inalámbricos al interior del oído con función de cancelación de ruido adaptativa, carga inteligente, pantalla en la unidad de almacenamiento, 44 horas de batería y calibración en tiempo real del sonido durante las llamadas.

JBL Live Beam 3 : audífonos inalámbricos al interior del oído con una pantalla táctil en su estuche, tecnología Adaptative Noise Cancelling (cancelación de ruido) y batería de hasta 48 horas de uso, 12 horas en los auriculares y 36 horas en la funda.

JBL Tune Flex 2: audífonos inalámbricos al interior del oído con un diseño semiabierto, liviano, resistente al polvo y al agua (certificación IP54) y hasta 48 horas de autonomía en su batería.

Otras funciones optimizadas para estos productos pueden ser descubiertas en la aplicación móvil de JBL. Por ejemplo, mejorar la calidad del sonido, configurar el tipo de audio para cada ocasión y uso y hasta ajustar el idioma escrito y hablado por los productos para traducirlos a español.