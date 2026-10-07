La tecnología y las cámaras están abriendo las puertas del mundo al talento latinoamericano

Cada vez son más las miradas latinoamericanas que logran cruzar fronteras a través del lente de una cámara. En lo que va del año 2026, casi el 20 % de los finalistas y más de una cuarta parte de los ganadores de los World Photography Awards en la categoría de Series fueron creadores de México, Colombia, Ecuador y Brasil. A este logro se suma el talento del cine regional, que también se hizo sentir con el reconocimiento a una joven realizadora cubana en los Future Filmmaker Awards.

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Detrás de estas historias hay un ingrediente fundamental: la presencia de espacios internacionales que confían en el talento local y le abren la puerta para mostrar su trabajo. Con la intención de conectar de cerca con estas nuevas voces, Scott Gray, fundador de Creo —organización internacional que impulsa proyectos artísticos y fotográficos—, visitó Brasil y Colombia para conversar directamente con estudiantes, fotógrafos y cineastas que sueñan con llevar sus proyectos más lejos.

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El valor de participar en estos escenarios va mucho más allá de ganar un premio, se trata de saber que una historia nacida en un barrio, en una montaña o en una costa de nuestra región puede conmover a alguien al otro lado del planeta.

Los ejemplos recientes así lo demuestran: la mexicana Citlali Fabián fue nombrada Fotógrafa del Año 2026; el colombiano Santiago Mesa ganó en la categoría de Proyectos Documentales; la ecuatoriana Isadora Romero obtuvo el primer lugar en Medioambiente; y el brasileño André Tezza logró el segundo puesto en Arquitectura y Diseño. Todos ellos destacaron en una convocatoria que reunió más de 430 000 imágenes de todo el mundo.

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Por su parte, en el área audiovisual, la cineasta cubana Ana Alpízar sorprendió en la categoría Estudiante con su cortometraje Norheimsund, seleccionado entre más de 8 400 propuestas de distintos países.

De las aulas de clase a la escena internacional

El verdadero propósito de estos espacios es acompañar el crecimiento de los creadores, ofreciéndoles herramientas para convertir su pasión en una carrera. Quienes resultan premiados no solo ven sus fotografías expuestas en galerías emblemáticas de Londres o en itinerancias que recorren ciudades como Medellín, Lima, Buenos Aires y Río de Janeiro, sino que en el caso del cine tienen la oportunidad de viajar a California para aprender de expertos y vivir de cerca la experiencia de la industria cinematográfica.

Para acercar estas oportunidades a quienes apenas empiezan, la agenda de visitas contempla encuentros sencillos y directos en universidades e institutos. En São Paulo, la conversación llegará a espacios como Panamericana, Via Foto, Cásper Líbero y SENAI. En Colombia, el recorrido pasará por Bogotá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y UNINPAHU y por Medellín en la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia.

"Latinoamérica tiene una riqueza increíble de historias y una nueva generación de creadores con miradas que merecen ser vistas en todo el mundo. El talento surge en cualquier lugar; lo único que necesita es una oportunidad para hacerse visible", compartió Scott Gray. Sobre el compromiso de respaldar este tipo de espacios, Angelo Marconi, Gerente de Marketing DI en Sony Latinoamérica, comentó:

"Creemos que la tecnología cobra sentido cuando ayuda a contar historias reales. Nuestra región tiene una diversidad cultural hermosa y queremos que más jóvenes encuentren los canales adecuados para formarse, inspirarse y darse a conocer".

La inscripción a estas convocatorias es completamente gratuita, lo que elimina una de las principales barreras para participar. Al final, los resultados recientes dejan un mensaje claro para la región: no solo hay historias valiosas que contar, sino también el talento y las ganas de compartirlas con el resto del mundo.

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