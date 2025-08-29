Las innovaciones de Epson en Edutechnia 2025 enfocadas al aprendizaje digital

Epson participa en Edutechnia 2025, feria que tendrá lugar en Corferias del 27 al 29 de agosto, con un portafolio de soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer experiencias de educación inmersiva y colaborativa. Foto: Cortesía Epson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La transformación digital dejó de ser una proyección de futuro para convertirse en una realidad que redefine la educación a nivel global. Las aulas tradicionales ya no funcionan únicamente bajo la presencialidad, sino que se ven obligadas a incorporar dinámicas híbridas en las que la tecnología se consolida como un eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este escenario, Epson participa en Edutechnia 2025, feria que tendrá lugar en Corferias del 27 al 29 de agosto, con un portafolio de soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer experiencias de educación inmersiva y colaborativa. Para Camilo Garzón, gerente de producto de Epson Colombia, el evento se convierte en una vitrina estratégica para conectar con colegios, universidades, integradores y aliados tecnológicos, además de responder a los retos propios del mercado educativo nacional.

El directivo destaca que este año la compañía cuenta con su stand más grande en la feria, espacio en el que se muestra cómo sus herramientas permiten a los docentes impartir clases desde el aula física mientras mantienen conexión simultánea con estudiantes remotos. “Todo esto se logra mediante la integración de cámaras y software ya disponibles, sin necesidad de realizar grandes inversiones adicionales en infraestructura. Esta propuesta ofrece a las instituciones una alternativa eficiente, escalable y sostenible”, señala Garzón.

No obstante, también reconoce que uno de los principales retos en Colombia está ligado a la capacidad financiera de los centros educativos. “En muchos casos, al evaluar la adopción de tecnologías de última generación, las instituciones perciben costos elevados que dificultan la decisión de inversión. Frente a este panorama, Epson busca brindar alternativas que permitan acceder a innovaciones sin requerir desembolsos desproporcionados, facilitando así la incorporación progresiva de soluciones digitales en la educación”, puntualiza.

Epson apuesta por la proyección y aprendizaje inmersivo

Entre las principales novedades de Epson en Edutechnia 2025 destacan los proyectores de tiro ultracorto 810E y 815E, capaces de generar imágenes de hasta 160 pulgadas, pensados especialmente para instituciones de educación superior que requieren superficies amplias y de gran visibilidad.

De acuerdo con la marca, estos equipos ofrecen entre 6.500 y 8.000 lúmenes (unidad que mide la cantidad total de luz visible emitida por una fuente), lo que garantiza alta luminosidad incluso en entornos con luz ambiental. Su lente fijo permite adaptarse a diferentes escenarios, desde aulas pequeñas hasta auditorios, brindando una alternativa más asequible. Adicionalmente, cuentan con la capacidad de transformar muros o tableros en superficies táctiles, de modo que docentes y estudiantes puedan interactuar directamente sobre la proyección, favoreciendo un aprendizaje más dinámico y colaborativo.

El stand de la multinacional japonesa estará dividido en tres experiencias:

Comparativa en tiempo real: se presenta la diferencia entre un proyector interactivo de 120 pulgadas y una pantalla de 75 pulgadas, destacando la ventaja en tamaño, interactividad y versatilidad. Proyección de tiro ultracorto en formato 21:9: demostración de cómo estos equipos optimizan espacios reducidos sin perder potencia visual. Zona inmersiva en forma de L: integración de tres proyectores de alta luminosidad que proyectarán en tres direcciones para transformar el aula tradicional en un entorno sensorial envolvente.

Según Garzón, el objetivo es mostrar cómo la enseñanza puede superar las limitaciones del cuaderno y el lápiz. La incorporación de contenidos visuales, asegura, favorece una experiencia de aprendizaje más práctica y con mayor impacto en la memoria de los estudiantes.

El directivo resalta que esta propuesta ha tenido buena acogida en el sector educativo colombiano, especialmente en instituciones que no cuentan con grandes presupuestos de inversión, pero que buscan acceder a tecnología de última generación. “Estamos registrando un crecimiento de doble dígito en la modalidad de renta y ya hemos instalado más de 250 equipos en diferentes instituciones que hoy operan bajo este modelo”, explica.

Garzón enfatiza que la estrategia no solo consiste en ofrecer equipos avanzados, sino también en acompañar a las instituciones en la implementación de estos recursos, garantizando que la tecnología realmente se traduzca en mejoras pedagógicas y experiencias de aprendizaje enriquecidas.

Accesibilidad y sostenibilidad en la adopción tecnológica

Además de su portafolio de proyectores y experiencias inmersivas, Epson incluye dentro de su estrategia un modelo denominado renta directa, que busca facilitar el acceso de las instituciones educativas a soluciones de última generación. Para la compañía, esta alternativa permite disponer de equipos avanzados sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales, reduciendo así las barreras financieras que suelen limitar la modernización de las aulas.

De acuerdo con Epson, este modelo elimina costos operativos y técnicos, y al finalizar el contrato, brinda la posibilidad de renovar los equipos por versiones más recientes, asegurando así una actualización tecnológica constante. “La idea es clara: nosotros ponemos la tecnología y las instituciones aportan el ingenio. Queremos ser un aliado real en el proceso de modernización educativa, brindando soluciones efectivas, escalables y accesibles”, concluye Garzón.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.