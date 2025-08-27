Comienza Edutechnia 2025, la feria que une innovación y tecnología educativa

Más de 80 expositores nacionales e internacionales presentarán propuestas en infraestructura, tecnología, contenidos, servicios y nuevas pedagogías. Foto: Cortesía Edutechnia

Del 27 al 29 de agosto en Corferias se realizará la cuarta edición de Edutechnia, un escenario que se ha posicionado como referente en la transformación educativa de Colombia y América Latina. Organizado por Corferias y PAFYC, el evento reunirá soluciones, tendencias y experiencias orientadas a redefinir la enseñanza y el aprendizaje en un entorno cada vez más digital y colaborativo.

Para Patricia Acosta Zuleta, directora del evento, Edutechnia trasciende el concepto de feria. Se trata, en sus palabras, de un espacio donde confluyen modelos, herramientas y visiones que están configurando nuevos escenarios de aprendizaje con impacto tanto a nivel nacional como regional.

Uno de los ejes centrales de esta edición será su carácter interactivo, concebido para dar respuesta a los principales desafíos del sector educativo. Entre ellos se encuentran la infraestructura insuficiente, la baja inversión en tecnología y la distancia que aún persiste entre el aula tradicional y las exigencias de una sociedad global, móvil y digital.

En esa misma línea, Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, resalta que acoger nuevamente a Edutechnia es una forma de reafirmar el compromiso de la institución con el futuro del país. A su juicio, las ferias tienen la capacidad de conectar soluciones, impulsar alianzas y acelerar transformaciones, y pocas resultan tan determinantes como la educativa.

Novedades de Edutechnia 2025

La edición 2025 llega con propuestas para fortalecer el impacto del evento en el ecosistema educativo. Según Patricia Acosta, una de las principales innovaciones es el Círculo de Líderes, un espacio exclusivo para que los tomadores de decisiones puedan dialogar, intercambiar experiencias y analizar de manera conjunta los desafíos que afrontan sus instituciones.

Otra novedad destacada es la nueva estructura del Foro “Edutechnia inspira y conecta”, que este año se dividirá en dos segmentos. Los días miércoles y jueves estarán dedicados a la educación inicial, básica y media, mientras que el viernes la agenda se centrará en la educación superior. “Esta segmentación permitirá que los profesionales de cada nivel encuentren respuestas a sus retos específicos, avanzando hacia una educación de calidad para el siglo XXI”, explica Acosta.

La directora subraya, además, que el propósito superior de Edutechnia es impactar de manera integral al ecosistema educativo mediante la apropiación de innovaciones tecnológicas. “Durante tres días, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en nuevas tecnologías, no solo para conocerlas, sino para hacerlas propias y cerrar las brechas que genera el desconocimiento”, puntualiza.

¿Qué podrán encontrar los asistentes en Edutechnia 2025?

Con más de 5.000 m² de exhibición, la feria ocupará los pabellones 20 al 23 del Gran Salón de Corferias, donde se espera la asistencia de cerca de 6.000 visitantes. Allí, más de 80 expositores nacionales e internacionales presentarán propuestas en infraestructura, tecnología, contenidos, servicios y nuevas pedagogías.

Entre las experiencias que marcarán la agenda se destacan:

Zonas interactivas e inmersivas , que permitirán probar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.

Aulas del futuro , equipadas con tecnología de vanguardia.

Espacios de co-creación, networking y ruedas de negocio , orientados a fortalecer alianzas institucionales.

Agenda académica transversal, con conferencias y talleres dirigidos a todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la formación para el trabajo.

La edición de este año abordará los aspectos más disruptivos del aprendizaje contemporáneo, con énfasis en:

Educación a distancia y aprendizaje móvil , como modelos flexibles y continuos de acceso al conocimiento.

Colaboración global , que promueve experiencias en red entre estudiantes de distintos países.

Certificación digital mediante blockchain , para garantizar seguridad y trazabilidad de los logros educativos.

Tecnologías inmersivas (VR/AR) , que permiten experiencias vivenciales y el desarrollo de habilidades aplicadas.

Habilidades del siglo XXI , como pensamiento crítico, creatividad, colaboración y adaptabilidad.

Mindfulness y bienestar emocional, considerados esenciales para el rendimiento académico y la salud mental en las aulas.

Acceso y boletería a Edutechnia 2025

La organización de la feria ofrece dos modalidades de acceso para facilitar la participación de los asistentes. Quienes realicen el registro profesional en línea, disponible de manera gratuita en edutechnia.com/es/preregistro, podrán ingresar sin costo a los tres días del evento.

En caso de no contar con el preregistro, la entrada podrá adquirirse directamente en las taquillas de Corferias, con un valor de $50.000 por persona.

