Las lecciones que deja Andicom 2021

La ciudad de las murallas, los coches y los balcones se vio completamente inmersa en días de tecnología: más de 2.600 expertos en tecnología, nuevos desarrollos, robótica y ciberseguridad, entre otros temas, se reunieron en Andicom 2021, Congreso Internacional de TIC.

Manuel Martínez, director ejecutivo de la entidad organizadora, sostuvo que se ratifica el compromiso de la organización con Colombia. “La reactivación económica del país es un trabajo de todos nosotros; espacios como este deben propiciar el diálogo gobierno – Industria – academia, de manera que promovamos la educación digital, la expansión de la conectividad, y la inclusión digital de nuestra sociedad”.

Seguridad digital en la JEP y las normas de la OTAN

Los tres días de congreso tuvieron la participación de diferentes empresas nacionales e internacionales que presentaron sus avances, propuestas y desarrollos en el mundo digital.

En medio de citas, conferencias nos recibe la brasileña, Débora Anselmo, coordinadora de Asuntos Internacionales de la compañía Sofplan, empresa que ha tenido una labor muy importante en la modernización y transformación digital de la JEP.

Le dice a El Espectador que “llegamos a Colombia hace cinco años a entender las necesidades del país, la realidad y hemos logrado este primer proyecto con la Jurisdicción Especial para la Paz que hoy está en la vanguardia de los expedientes digitales en Latinoamérica. Es un reto de la compañía apoyar a las instituciones en todo el tema de transformación digital de justicia”.

Legali es la tecnología desarrollada por la compañía Softplan, reconocida como la LawTech (tecnología legal) más grande de América Latina y ha facilitado ventajas a la JEP como el intercambio de información con otras entidades del Estado, la agilidad segura de los trámites judiciales, el acceso de los ciudadanos y el más importante: la seguridad.

“Toda la información de los expedientes digitales está garantizada por un concepto de seguridad digital, control de niveles de acceso a los documentos dentro de la institución, tiene la trazabilidad de la información, la disponibilidad 24 horas al día”, sostiene la experta brasileña quien reiteró que los expedientes, archivos, multimedia “están incorporados bajo la firma digital que garantiza la seguridad de esta información. Nuestra tecnología se involucra en todo ese concepto de las políticas de protección de toda la data que tiene ella con los expedientes digitales”.

Y es que las cifras digitales en la JEP son muy claras. De acuerdo con la intervención que hizo la secretaria Ejecutiva de institución, María del Pilar Bahamón, en este congreso internacional de TIC, la utilización de Legali ha permitido “la digitalización de 14 millones de folios, 1.227.917 documentos, 17.156 expedientes y 92.394 notificaciones electrónicas certificadas, como parte de las actuaciones en los procesos abiertos contra más de 13.000 comparecientes”.

Débora habla despacio, pasa su tiempo entre Colombia, Brasil y proyectos que se adelantan en otros países. Recuerda que el proceso digital va más allá, es un cuidador del medio ambiente, el no uso del papel es muy importante: “El ahorro de toneladas de papel. Son más de 20 mil toneladas solo en el tribunal de justicia de Sao Paulo. Aquí en Colombia 14 millones de folios digitalizados, 14 millones de papeles que no fueron utilizados entonces todo eso es un ahorro importante para el país en medio ambiente, en dinero, es una inversión que se puede pasar a otras actividades”.

En esta línea, la Justicia Penal Militar colombiana también está al día con la tecnología.

Iván Jiménez, director de Operaciones de Middle Americas para Proactivanet, le dice a El Espectador que su empresa se dedica al desarrollo de una herramienta para la gestión de servicios y activos tecnológicos, que permite optimizar el trabajo de control de inventario, “Help desk y service desk”, implementada en la Justicia Penal Militar colombiana, siguiendo las recomendaciones de ITIL , una guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI).

Proactivanet ha probado la seguridad de los sistemas informáticos de los ejércitos de al menos 30 países y es fuerte en el sector defensa. Sostiene en un comunicado que trabajan con las normas de la OTAN. “Tiene un listado de software autorizado que llaman Línea de Software Base, y en concreto, tienen un listado para la Gestión de Servicios de TI (ellos los llaman SMC). Este listado tiene distintos niveles de madurez, nosotros nos encontramos en el nivel Spiral 3 y ya estamos trabajando para certificarnos en el siguiente nivel Spiral 4″.

En los tres días del congreso de Andicom, las USB ya son parte del pasado. Todo se lleva a la nube y las tarjetas de presentación en papel son cambiadas por modernos diseños con foto y código QR para que los datos pasen de un celular a otro.

Tecnología y cifras colombianas

Taehyun Yoon estudio en Corea del Sur administración de negocios y cuenta con un amplia trayectoria trabaja como director de producto de información display en LG Colombia. Hablamos de la manera de hacer “crecer” las pantallas como si fuera un Lego.

La nueva tecnología lleva a colocar paneles a los lados del monitor para el tamaño que se necesite.

“Teníamos pantallas digitales para el sector gobierno, corporativo , pantallas normales de cristal líquido. Estamos ahora desarrollando como nueva tecnología pantallas led, como los bombillos pequeños que puede ampliar en cualquier tamaño”, le dice a El Espectador.

“Es colocar paneles a los lados del monitor para el tamaño que el cliente requiera, con un sistema de ahorro de cables para mayor facilidad de instalación, hace dos años estamos empezando este negocio del screen aquí en Colombia”, agregó.

Le gusta Cartagena, aprendió a hablar español hace cinco años y sus compañeros de trabajo le dicen Diego. Me recuerda que la utilidad de las pantallas LED de LG Electronics también reside en su practicidad, “debido a que reducen los tiempos de instalación gracias al diseño, todo en uno, cada panel viene listo para usarlo al sacarlo de la caja”.

Todo esto pasaba en el Centro de Convenciones donde el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo hablaba de la brecha digital en Colombia.

Dijo a los asistentes que los territorios que cuentan con mejor acceso a internet son Bolívar, Valle, Bogotá, Risaralda y Santander. Los datos también muestran que los que cuentan con un acceso pobre o deficiente son Chocó, Vichada y Vaupés.

“Podemos decir que Colombia en materia de conectividad a internet parece conformada solo por 14 departamentos. Pero esto también nos muestra, sin duda, la gran brecha que existe entre las cabeceras con las zonas rurales de Colombia”, sostuvo el director del DANE.

“Entre las principales razones que destaca la población rural para no contar con internet es que no hay cobertura en la zona, seguido de que el costo es muy elevado. Por su parte, en las cabeceras los ciudadanos afirmaron que la principal razón de no contar con internet es que el servicio es muy costoso”, sostuvo Oviedo.