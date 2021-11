‘No puede ser que por Centros Poblados perdamos de vista todo el bosque’: mintic

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, está despachando desde Cartagena. Asiste a la edición 36 del congreso internacional Andicom 2021.

En entrevista con El Espectador habló de los retos de su despacho en el cumplimiento de diversos objetivos, muchos de ellos recomendados por la Presidencia de la República.

Valderrama se refirió a Centros Poblados y la posibilidad de que ETB asuma el contrato que caducó. También dijo ser consciente de que hay muchas deudas históricas en materia de conectividad. “Quisiéramos tener el 100 % en todo, pero la tecnología tiene una particularidad: cuando uno llega al tiempo que se había planteado, ya está quedado”, afirmó.

Usted estuvo en la Superintendencia de transporte y ahora en el Ministerio de las TIC. ¿Cómo ha sido este cambio de autopistas, de la terrestre a la digital?

Tanto en las vías de infraestructura física para la movilidad de transporte como en estas grandes vías para que se movilicen las telecomunicaciones, el Gobierno toma las decisiones. Lo que queremos es tomar las mejores en la administración pública, eso es lo que estamos tratando de hacer, dejando toda esa experiencia para fortalecer el sector.

Hace unos días presentó su balance del segundo trimestre del 2021 de las TIC. Dijo que Colombia cerró con más de 33 millones de accesos móviles a Internet, de los cuales más del 77 % se realizó principalmente a través de la tecnología 4G. ¿Cómo entender de estos resultados?

Aquí no hay que perder de vista que el país tiene el reto de estar avanzado en retos importantes, conectividad, fortalecimiento de las herramientas para que se use toda la conectividad y sobre todo, el empoderamiento.

Hay avances en internet fijo, por ejemplo. Un área en la que el país pasó de 8,05 millones de accesos en el primer trimestre del año a 8,2 millones en el segundo; es decir, un aumento de 1,8 %. La mayor parte de las conexiones fijas a 2021 son residenciales (7,63 millones), en tanto que las restantes 590.000 son del segmento corporativo.

Quisiéramos tener el 100 % en todo, pero la tecnología tiene una particularidad, que cuando uno llega al tiempo que se había planteado, ya está quedado.

Usted ha hablado de “bajar la tecnología”. Explíqueme ese concepto

No es solamente como estamos fortaleciendo a los grandes operadores, los inversionistas, la investigación, generar las condiciones de certeza jurídica para quienes estén en el mercado se regulen, eso es muy importante y lo seguiremos apoyando, pero la otra cara de la moneda es la tecnología para la gente.

No es ponerla aprendernos todos los términos técnicos y elevarnos al mundo de las telecomunicaciones, no, es bajar la tecnología al ciudadano. No soy experta, no soy técnica en la materia, soy una colombiana más donde la tecnología está a mi servicio, en mi vida personal, profesional, académica.

Usted llega al Ministerio con la sombra del escándalo de Centros Poblados. ¿Con qué se encontró?

Lo primero que quise ver era qué significaba la dificultad de ese contrato en el panorama completo y me encontré, primero, que efectivamente es un contrato más en un mundo inmerso de puntos que tenemos que abordar. No puede ser que por una situación perdamos de vista todo el bosque.

Una vez visto eso para conocer la dimensión, lo que verifiqué es en qué condiciones está el contrato y también eso es importante aclararlo. El contrato es de más de un billón de pesos, lo que se dio en anticipo es algo más de $70.000 millones. La diferencia no se ha entregado, no se ha perdido. No ayuda que enviemos un mensaje de que se perdió un billón de pesos. Hay que precisar y hacer esa diferenciación.

Después, lo que corresponde es ver tres frentes, no solamente el del dinero. Obviamente, el frente financiero es muy importante, pero también ver desde lo técnico qué hacer. El objetivo es conectarnos, que podamos llegar a todas las regiones del país y el tercer frente es el jurídico. De nada nos sirve que se tome una decisión supremamente rápida, ágil, pero que finalmente no sea la acertada.

¿Qué ha pasado con ETB y la caducidad del contrato de Centros Poblados?

No se han tomado decisiones. Se que se había anunciado de alguna manera por algunos, que iba a continuar ejecutando el contrato ETB, pero no hay tal. No porque no sea posible, una de las alternativas que hay cuando se incumple un contrato por quien ganó la licitación es que se le adjudique al segundo y acá era ETB, lo que pasa es que no se ha tomado la decisión y es posible que haya otras opciones. Hasta que no tengamos todo el panorama completo no podemos decir “la decisión va en este camino”.

La Procuraduría también prendió una alarma por los retrasos en otro contrato, hablamos de uno celebrado con el contratista Comcel S.A. (Claro Colombia), un acuerdo por más de $1 billón...

El gran mensaje a la Procuraduría y los entes de control es que tienen acá un Ministerio y una ministra a su disposición. Todo aquello que sea necesario para aclarar cualquier situación está dado para que nosotros entreguemos la información.

En conectividad, efectivamente el país se dividió en dos: zona A y la zona B, la que tiene las dificultades del contrato de “Centros Poblados”. La zona A, efectivamente, la tiene Claro Colombia y ellos vienen ejecutando el contrato con unas particularidades que les tocó asumir, por ejemplo, el Puerto de Buenaventura estuvo completamente cerrado.

Nosotros vamos a hacer lo que corresponda, priorizando las respuestas de todos los contratistas, sea ese o cualquier otro porque lo que necesitamos son resultados.

Hablemos de 5G, un tema clave para muchos de los asistentes de Andicom 2021

La administración pública nunca queda al día, siempre hay pendientes, hay muchas deudas históricas, lo que estamos tratando de hacer es poner en punta al país.

Una de las primeras preguntas que hice cuando llegué es cómo estamos con el 5G. Me dijeron: “ningún país está al 100 %, China tiene el 20 %. Nosotros ya tenemos una hoja de ruta montada, estamos fortaleciendo los instrumentos. Colombia va evolucionando en la medida que el mundo está jalonando en tecnologías de la información.

A un año del paso del huracán Iota en San Andrés y Providencia, ¿qué medidas se han tomado en los procesos de reconstrucción?

Es indudable que tengo que pensar en San Andrés y Providencia. En materia de tecnología y conectividad vamos bien. De una parte, tenemos 30 puntos garantizando la conexión a internet, lo que es absolutamente importante. Nos mantiene en contacto con todo.

Además de eso, dimos un paso en la situación del huracán en la necesidad de conectar al archipiélago y hoy podemos decir que por niño hay un computador.

¿Y la conectividad para esos computadores?

Con esos 30 puntos estamos llegando a gran parte del Archipiélago. Tenemos que trabajar algunos frentes adicionales: conexión marítima y demás, pero está supremamente avanzado, lo que hace que vaya a ser útil para todos los niños.

Le quedan un poco más de seis meses para cumplir las tareas que le dio el presidente Duque, ¿cómo va?

Nosotros como Gobierno siempre tenemos un pendiente, no solo yo, sino el equipo de trabajo que ha llegado conmigo para cumplir las metas, no por los números, sino por lo que significan: conectividad. En ello estamos desplegando todos nuestros esfuerzos. En otro frente, el de uso, tenemos una cantidad de proyectos en beneficio de los colombianos: más de 14.000 emprendedores capacitados, por ejemplo.

¿Qué valor le da a estos tres días del congreso internacional de Andicom?

Me complace que sea Colombia la que tenga un evento tan importante y relevante en Latinoamérica e inclusive en el mundo.

Lo que se dice acá va generando esa ruta que se necesita para todos, no solamente el Gobierno, sino los particulares y ser parte de eso me llena de orgullo y de mucha responsabilidad. El compromiso que tengo es muy amplio y estoy desplegando todos los esfuerzos, escucharnos en las dos vías, eso es absolutamente valioso.

¿Cuánto tiempo pasa frente a su computador?

Todo el día, pero no en mi computador, en el celular.