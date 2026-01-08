Así será ver el Mundial 2026: IA, avatares 3D y datos en tiempo real

Los avatares 3D generados con IA se utilizarán en repeticiones de fuera de juego durante el Mundial 2026. Foto: EFE - Mario Guzmán

Los aficionados que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y quienes la sigan desde casa o en movimiento vivirán una experiencia inédita, marcada por el uso intensivo de inteligencia artificial. Así lo anunciaron la FIFA y su socio tecnológico oficial, Lenovo, durante la Feria de Electrónica de Consumo, CES, en Las Vegas.

El anuncio se realizó en el escenario de Sphere, donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, presentaron un conjunto de soluciones basadas en IA que buscan transformar tanto la experiencia de los aficionados como la operación del torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Football AI Pro: datos para todos

El eje central de los anuncios fue Football AI Pro, un asistente de conocimiento desarrollado conjuntamente por la FIFA y Lenovo.

La herramienta fue diseñada para democratizar el acceso a datos, información y análisis avanzados, poniendo a disposición de los 48 equipos participantes el conjunto más completo de análisis futbolístico del torneo.

Impulsado por la plataforma AI Factory de Lenovo, Football AI Pro organiza múltiples agentes de inteligencia artificial capaces de examinar millones de puntos de datos, analizar más de 2.000 métricas y generar información en tiempo real.

Los analistas podrán comparar patrones de juego mediante videoclips y avatares 3D; los entrenadores evaluar escenarios tácticos frente a sus rivales; y los jugadores recibirán análisis personalizados de su rendimiento.

Según explicó Infantino, la herramienta permitirá que tanto los equipos como, próximamente, los aficionados accedan a información que hasta ahora estaba reservada a estructuras de élite, con fuertes garantías de privacidad y seguridad de los datos.

Avatares 3D

Una de las innovaciones más visibles del Mundial 2026 será la incorporación de avatares digitales de los jugadores en la tecnología arbitral y en las transmisiones. Lenovo desarrollará modelos 3D generados con inteligencia artificial que replicarán con precisión las dimensiones físicas individuales de cada futbolista.

Estos avatares se utilizarán especialmente en las repeticiones de fuera de juego dentro del sistema semiautomatizado, aportando mayor claridad visual tanto para los árbitros como para el público. La integración de esta tecnología ya fue probada con éxito en la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar.

Desde la FIFA destacaron que esta visualización avanzada refuerza la precisión, acelera la toma de decisiones y mejora la comprensión de las jugadas clave por parte de los aficionados.

La vista del árbitro, más inmersiva

Otra de las apuestas tecnológicas será el regreso de las cámaras corporales de los árbitros. Tras su implementación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la denominada Referee View volverá en 2026 con mejoras sustanciales.

Gracias a la estabilización de imagen impulsada por IA de Lenovo, las transmisiones ofrecerán imágenes más claras y estables desde el punto de vista del árbitro, permitiendo a una audiencia global estimada en más de seis mil millones de personas observar el partido desde el centro del campo, tal como lo hace el juez.

Inteligencia para operar el torneo más grande de la historia

Con más equipos, más partidos y sedes distribuidas en tres países, la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un desafío logístico sin precedentes.

Entre las soluciones anunciadas se encuentra un Centro de Comando Inteligente que generará resúmenes diarios con IA, monitoreará en tiempo real las operaciones del torneo y permitirá anticipar y responder a tendencias operativas.

También se implementarán “gemelos digitales” de las sedes para optimizar la gestión dentro y alrededor de los estadios, además de sistemas de señalización inteligente y navegación asistida por IA para aficionados y personal.

Dispositivos de edición especial

Como parte de la alianza, Lenovo presentó una línea de dispositivos Edición Especial Copa Mundial de la FIFA 26, que incluye portátiles ThinkPad, ThinkBook, Yoga, tablets Idea y equipos Legion para gaming, todos con diseño y empaque exclusivos del torneo. A esto se suma el Motorola Razr Edición Copa Mundial de la FIFA 26™, presentado en el escenario durante el evento.

Con este conjunto de soluciones, la FIFA y Lenovo buscan consolidar a la Copa Mundial de 2026 como la más avanzada tecnológicamente de la historia, integrando la inteligencia artificial en el juego, el arbitraje, la operación y la experiencia global de los aficionados.

