¡“Return to Silent Hill” ya tiene fecha! La próxima película basada en el famoso videojuego

A pesar de fracasar en sus intentos anteriores de hacer una película basada en Silent Hill, Konami espera que esta nueva propuesta sea uno de los filmes más taquilleros de 2026.

Silent Hill, la popular ciudad de una de las franquicias de terror más reconocidas del Gaming, vuelve a la pantalla grande. Luego de una mala adaptación cinematográfica en 2006, la cual recibió críticas negativas y apenas pudo recaudar USD 100 millones, la conocida IP recibe una tercera oportunidad en los cines del mundo.

Christophe Gans, quien también estuvo a cargo del filme de hace 20 años, volverá a estar detrás de la producción de esta nueva cinta. La historia vuelve a la trama principal entre James Sunderland y su esposa Mary, quien le escribe una misteriosa carta con la intención de que el hombre viaje al enigmático pueblo de Silent Hill.

Allí, aparecerán nuevos personajes, que además de “ayudar” a James a encontrar a su esposa, lo llevarán al límite de su cordura mental. Un estado de ánimo que le jugará en contra a lo largo de todo su viaje por la espeluznante atmosfera de este lugar. Este es el tráiler, el cual fue publicado hoy jueves 8 de enero de 2026.

¿Cuándo se estrena “Return to Silent Hill”?

De acuerdo con este tráiler, la próxima película llegará a las salas de cine del mundo el 23 de enero de 2026. Estará protagonizada por Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson. Además, contará con Akira Yamaoka, compositor musical del videojuego.

Todo esto con la intención de conservar la esencia original de la saga para mantener ese contexto tan exitoso y terrorífico en los juegos. Según algunos expertos, el cine de terror está en uno de sus mejores momentos, y esta producción puede triunfar.

Habrá que esperar que tan bien recibida es este filme, tanto entre los fieles jugadores de los títulos, como los nuevos fanáticos que pueda ganar la franquicia. Eso sí, por el momento, la franquicia de Gaming vive una segunda primavera.

El éxito de Silent Hill f

Comenzando por el clásico de 1999, exclusivo de la PlayStation 1, Konami inauguró esta serie de juegos con una innovadora jugabilidad. A partir de un gameplay simple y acertijos muy bien pensados, los gamers podían sentir un terror auténtico.

Todo siguió dos años después con Silent Hill 2, exclusivo de la PS2, que terminó de consagrar a esta IP entre más famosas del mundo. En 2003 apareció la tercera entrega de la franquicia, pero ya no pudo replicar el éxito de las dos anteriores.

A estos tres videojuegos le siguieron Silent Hill 4: The Room y 10 juegos más que volvieron a figurar de gran manera en 2024. Ese año, Konami, con ayuda del estudio Bloober Team, produjo un remake de Silent Hill 2, siendo uno de los más vendidos.

Finalmente, el 25 de septiembre de 2025, se estrenó Silent Hill f, un spin-off de la serie original que resultó muy bien recibido. Comercializó un millón de copias en 24 horas y obtuvo una calificación de 88/100 en Metacritic. Cifras que alimentan la esperanza de que la película “Return to Silent Hill” sea un antes y un después en la IP.

