LG OLED evo W6: así es el televisor de 83 pulgadas que busca desaparecer en la pared

La propuesta retoma el concepto Wallpaper TV desarrollado por LG y lo lleva a una nueva generación en la que el diseño ultradelgado deja de ser el único diferencial. La compañía busca que la tecnología también…

¿Puede un televisor ser cada vez más grande y, al mismo tiempo, tener una presencia cada vez menor? Esa es una de las preguntas que plantea la llegada a Colombia del LG OLED evo W6, un modelo de 83 pulgadas que tiene un perfil de aproximadamente 9 milímetros de grosor y está diseñado para instalarse prácticamente al ras de la pared.

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La propuesta retoma el concepto Wallpaper TV desarrollado por LG y lo lleva a una nueva generación en la que el diseño ultradelgado deja de ser el único diferencial. La compañía busca que la tecnología también tenga una menor presencia visual en los espacios del hogar, especialmente a través de un sistema que reduce los cables conectados directamente al televisor.

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Uno de los elementos centrales es la Zero Connect Box, una caja independiente en la que pueden conectarse consolas, computadores, decodificadores y otros dispositivos. Esta unidad transmite de manera inalámbrica hacia la pantalla señales de video 4K y audio de alta definición, con una distancia de hasta 10 metros cuando existe línea de visión directa.

El sistema True Wireless permite transmitir contenido 4K hasta 165 Hz, según las especificaciones entregadas por LG. El televisor, sin embargo, continúa necesitando conexión a la energía eléctrica. La diferencia está en que los demás equipos no tienen que permanecer físicamente alrededor de la pantalla ni requerir cables HDMI que recorran la pared.

Así, una pantalla de 83 pulgadas puede integrarse a un espacio con una infraestructura menos visible. La apuesta refleja una evolución en el mercado de televisores premium, en el que la innovación no se concentra únicamente en aumentar el tamaño o la resolución, sino también en la manera en que estos equipos se incorporan al hogar.

Más brillo y menos reflejos

El diseño ultradelgado no implica, según LG, renunciar a prestaciones de imagen. El W6 incorpora un panel OLED 4K Ultra HD de 3.840 x 2.160 píxeles, con tecnología Hyper Radiant Color y un sistema Brightness Booster Ultra que permite alcanzar hasta 3,9 veces el brillo de los OLED convencionales, de acuerdo con la compañía.

El modelo también cuenta con tecnología de píxeles autoiluminados, negros profundos y un tratamiento de baja reflectancia. Esta última característica está respaldada por la certificación Reflection Free Premium de Intertek, orientada a reducir los reflejos sin afectar el contraste y la reproducción del color.

El procesamiento está a cargo del a11 AI Processor 4K Gen3, que incorpora una unidad de procesamiento neuronal (NPU) 5,6 veces más potente que su versión de referencia, según LG. El sistema utiliza inteligencia artificial para procesar en tiempo real elementos de imagen y sonido y cuenta con un doble motor de IA para trabajar simultáneamente en aspectos como definición, profundidad y tratamiento de las escenas.

En cuanto al sonido, el televisor ofrece un sistema virtual de 11.1.2 canales, con compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Vision para contenidos compatibles.

Una pantalla pensada también para jugar

El W6 incorpora una frecuencia de actualización de hasta 165 Hz, sobre una tasa nativa de 120 Hz, además de un tiempo de respuesta de 0,1 milisegundos. También es compatible con tecnologías como NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, características orientadas especialmente a usuarios que utilizan el televisor para videojuegos.

A esto se suma la plataforma webOS, que incorpora funciones de inteligencia artificial como Voice ID, diseñada para reconocer perfiles de voz y personalizar recomendaciones. El equipo también integra herramientas de búsqueda con IA y compatibilidad con Google Gemini y Microsoft Copilot.

La llegada del OLED evo W6 a Colombia se inscribe así en una transformación del segmento de televisores de alta gama: equipos con mayor capacidad de procesamiento, conectividad y prestaciones, pero que buscan ocupar cada vez menos espacio visual.

En este caso, la apuesta de LG combina una pantalla de gran formato con un perfil de apenas 9 milímetros y un sistema que traslada buena parte de las conexiones fuera del televisor. El resultado busca que una tecnología más compleja tenga una presencia más discreta dentro del espacio doméstico.