Lo que debe saber antes de comprar una cerradura inteligente

El desarrollo de las cerraduras a lo largo del tiempo es un reflejo de cómo la tecnología se ha puesto al servicio de la seguridad y la comodidad. Lo que antes se limitaba a mecanismos mecánicos con llaves físicas, hoy se ha transformado en cerraduras inteligentes que pueden controlarse desde un celular y que, además, se integran a sistemas de domótica (sistemas integrados que permiten controlar diferentes aspectos de una vivienda) para ofrecer un mayor nivel de protección y practicidad.

De acuerdo con la firma de investigación y consultoría de mercado For Insights Consultancy, el mercado de cerraduras inteligentes mantiene una tendencia de crecimiento sostenido y se estima que alcanzará una tasa compuesta anual del 5,32% hacia 2030. En Colombia, esta dinámica responde en gran medida al interés de los usuarios por reforzar la seguridad de sus viviendas y negocios mediante herramientas tecnológicas más avanzadas.

En este contexto, expertos de EZVIZ, compañía especializada en dispositivos inteligentes para distintos entornos, señalan que antes de elegir una cerradura inteligente es fundamental responder cuatro preguntas que ayudarán a tomar una decisión adecuada y evitar inconvenientes.

Cuatro aspectos clave antes de comprar una cerradura inteligente

1. ¿Qué tipo de puerta tengo?

No todas las cerraduras inteligentes son compatibles con cualquier puerta. Elementos como el grosor, el tipo de cerradura instalada, el material del marco o el sentido de apertura (hacia adentro o hacia afuera) pueden determinar si la instalación será sencilla o compleja. Pasar por alto estos detalles puede generar problemas de compatibilidad y mayores costos en la instalación.

2. ¿Qué necesidades quiero cubrir?

Las cerraduras inteligentes ofrecen funcionalidades que van más allá del simple acceso. Entre ellas, la apertura remota, la creación de códigos temporales, el uso de huellas digitales y las alertas en tiempo real al celular. Estas características resultan prácticas para familias, arrendamientos temporales o personas que permanecen mucho tiempo fuera de casa.

Algunas versiones también incluyen códigos antiespionaje, una función diseñada para proteger las claves de ingreso frente a observadores externos, reforzando así la seguridad de la información.

3. ¿Quién más la va a usar?

Es importante considerar el perfil de los usuarios que tendrán acceso. Adultos mayores, niños, empleados o visitantes requieren opciones de uso sencillas y adaptadas a sus necesidades. Por ello, muchas cerraduras incorporan diversos métodos de ingreso: códigos, tarjetas, huellas digitales o aplicaciones móviles.

Adicionalmente, algunas cuentan con bloqueo interno de seguridad, útil para evitar que niños pequeños o mascotas abran la puerta desde el interior por accidente. Este tipo de funciones mejoran la experiencia de uso y aportan un mayor nivel de tranquilidad en el día a día.

4. ¿Estoy dispuesto a hacerle mantenimiento?

Las cerraduras inteligentes dependen de fuentes de energía, generalmente baterías recargables o pilas convencionales. Por eso, es recomendable revisar con antelación la duración estimada de la batería y las opciones de respaldo en caso de descarga inesperada, como la posibilidad de utilizar una llave mecánica o la recarga mediante conexión USB. Esta precaución ayuda a evitar contratiempos y asegura un funcionamiento confiable.

