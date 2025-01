Lo que debe saber del posible veto de TikTok en Estados Unidos

El efecto más inmediato de la prohibición sería la eliminación de la aplicación TikTok de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que significa que los estadounidenses ya no podrían descargarla ni actualizarla. Foto: AFP - OLIVIER DOULIERY

La última carta que tenía TikTok para revertir su situación legal en Estados Unidos fue negada. La Corte Suprema del país confirmó este 17 de enero la ley que prohibiría el acceso a TikTok en ese mercado a partir del domingo 19 de enero.

La decisión marca el final de una contienda legal de meses de TikTok contra una ley que esencialmente obliga a la aplicación, propiedad de ByteDance, a cerrar a menos que venda sus operaciones en EE.UU. por motivos de seguridad nacional (y no lo puede hacer a una empresa china). A partir del domingo, sería ilegal para las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento de Internet distribuir la red social.

El abogado representante de TikTok aseguró en los alegatos presentados ante los jueces que la aplicación simplemente “se apagará” el domingo si se mantiene la prohibición. A TikTok le queda esperar la siguiente fase: si Trump, después de asumir el cargo, opta por hacer una intervención extraordinaria; o si sigue adelante algún tipo de venta.

Sobre el primer punto, Trump escribió en Truth Social, que tuvo una conversación con el líder chino, el presidente Xi Jinping, en la que hablaron de TikTok, entre otras cosas. A pesar de que no dio detalles de la conversación, aseguró que “hablamos de equilibrar el comercio, el fentanilo, TikTok y muchos otros temas. El presidente Xi y yo haremos todo lo posible para que el mundo sea más pacífico y seguro”.

Lo cierto es que hay varios interrogantes alrededor de TikTok y la comunidad que alrededor de esta plataforma.

Impacto en tiendas de aplicaciones y proveedores de alojamiento

Desvincular a TikTok de la vida digital en Estados Unidos representa un desafío complejo. La aplicación se ha convertido en una plataforma clave para miles de influencers y empresas que la utilizan para generar ingresos y promocionar sus productos y servicios. Al mismo tiempo, TikTok está profundamente integrada en la infraestructura de internet con base en EE.UU., lo que complica aún más cualquier intento de restringir su funcionamiento.

La Ley de Protección de Aplicaciones de Redes Sociales Extranjeras (PAFACA, por sus siglas en inglés) no obliga a los usuarios a desinstalar TikTok ni exige que la aplicación deje de operar inmediatamente en el país. Sin embargo, busca limitar gradualmente su funcionamiento al dificultar el acceso a los servicios que permiten que la aplicación siga operando de manera eficiente.

Según esta ley, será ilegal que cualquier entidad distribuya, mantenga o actualice la aplicación de TikTok, incluido su código fuente. También prohíbe prestar servicios que faciliten su funcionamiento actual. Esto implica restricciones directas a tiendas de aplicaciones móviles accesibles desde EE.UU. y a proveedores de servicios de alojamiento en la red, quienes no podrán ofrecer soporte técnico ni infraestructura que mantenga activa la plataforma.

El efecto más inmediato de la prohibición sería la eliminación de la aplicación TikTok de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que significa que los estadounidenses ya no podrían descargarla ni actualizarla. Tampoco podrían acceder a ella a través de un navegador web porque los proveedores de internet, al igual que Apple y Google, se enfrentarían a fuertes multas en virtud de la nueva ley. No obstante, es posible que puedan seguir navegando en TikTok con la ayuda de una red privada virtual, o VPN, que enmascara la ubicación.

Aunque no será ilegal mantener TikTok en un teléfono o tableta, parece que quienes lo instalaron previamente en sus dispositivos no conservarán el acceso. Según las palabras del abogado de la plataforma, el domingo ésta se “apagará” de mantenerse el veto. Lo más probable es que, al intentar abrir TikTok, aparezca un mensaje diciendo que el servicio no está disponible y dirigiendo al usuario a información sobre la prohibición.

¿Realmente Trump puede revertir la situación en favor de TikTok?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que tiene como intención mantener a TikTok en el país. El Washington Post informó que está considerando la posibilidad de dictar una orden ejecutiva, pero su capacidad para deshacer la legislación bipartidista de un plumazo es, como mínimo, cuestionable.

Una opción es negociar la venta de la aplicación a una empresa estadounidense u otra entidad que cumpla con los requisitos de seguridad nacional. Esta alternativa permitiría mantener el servicio activo mientras se garantiza un mayor control sobre sus operaciones.

Otra posibilidad es que el presidente ordene al Departamento de Justicia no aplicar la prohibición, lo que podría suspender o ralentizar las restricciones impuestas por la ley. Esta decisión ofrecería un margen de maniobra para buscar soluciones menos drásticas.

Además, la ley otorga al presidente la facultad de definir qué constituye una “desinversión calificada”. Según declaraciones a Rolling Stone de Alan Rozenshtein, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota, esto permitiría a ByteDance, reorganizar ciertos aspectos de su participación en la aplicación. Al ajustar su estructura de propiedad o gestión, podría cumplir con los requisitos legales, y el presidente podría declarar que han desinvertido de manera adecuada. Esto abriría la puerta para que TikTok vuelva a operar legalmente en Estados Unidos.

Hay variables complicadas asociadas a todas estas opciones, pero la esperada presencia del CEO de TikTok, Shou Zi Chew, en la toma de posesión de Trump el lunes 20 es una señal de que todavía hay esperanza para la plataforma.

En comunicación con varios medios locales, tras la decisión del Tribunal Supremo, Trump les afirmó que “en última instancia depende de mí, así que ya verán lo que voy a hacer”.

La seguridad nacional y la recolección de datos son las principales preocupaciones

La decisión judicial en torno a TikTok se fundamentó principalmente en las preocupaciones por la extensa recopilación de datos personales que realiza la aplicación. El tribunal destacó que la plataforma recopila una gran cantidad de información personal de sus usuarios, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad nacional.

La administración de Biden presentó dos argumentos clave relacionados con esta amenaza. El primero se centraba en el riesgo de que el gobierno chino pudiera acceder a los datos de los usuarios estadounidenses y utilizarlos como material de chantaje o para influir en ellos. El segundo argumentaba que la recopilación masiva de datos por parte de TikTok podría facilitar espionaje o ciberataques.

La Corte Suprema, que generalmente respalda al poder ejecutivo en asuntos de seguridad nacional, dio mayor peso al argumento sobre la recopilación de datos. Reconoció que el Gobierno tiene un interés legítimo y justificado en prevenir que China acceda a la información personal de millones de usuarios estadounidenses. TikTok, por su parte, no refutó la gravedad de estas preocupaciones, según la decisión.

El fallo también subrayó que esta decisión es específica para TikTok debido a sus vínculos con el gobierno chino y la magnitud de los datos que maneja. Los jueces aclararon que, en situaciones similares con otras plataformas, el análisis legal podría ser distinto, ya que la recopilación de datos es una práctica común en la era digital. Sin embargo, la escala de TikTok y su posible vulnerabilidad al control de adversarios extranjeros justifican un tratamiento diferenciado.

Golpe financiero a los usuarios

La posible prohibición de TikTok en Estados Unidos podría tener consecuencias financieras negativas, especialmente para los creadores de contenido y las pequeñas empresas que dependen de la plataforma para generar ingresos. Aunque muchas personas no perciben una amenaza directa del gobierno chino, las cifras económicas reflejan la magnitud del impacto que tendría esta medida.

Según estimaciones de la propia plataforma, alrededor de 7 millones de pequeñas empresas estadounidenses que utilizan la aplicación podrían perder hasta US$1.000 millones en ingresos. Además, se calcula que aproximadamente dos millones de creadores de contenido sufrirían pérdidas por un valor de unos US$300 millones en un mes si la aplicación fuera prohibida.

Jess Maddox, profesor adjunto de la Universidad de Alabama y experto en medios sociales, en comunicación con CNN, advirtió que prohibir TikTok sería “absolutamente catastrófico” para estos sectores.

La popularidad de TikTok se disparó en 2020, en gran parte gracias a su innovador algoritmo, que prioriza mostrar contenido entretenido a los usuarios, sin importar si siguen o no a la cuenta que lo publica. Esto marcó una diferencia significativa frente a plataformas más tradicionales, cuyos algoritmos se centraban en reforzar conexiones sociales existentes.

