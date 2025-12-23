Los fraudes digitales aumentan durante las compras de fin de año, según estudio

Foto: Archivo

La temporada navideña continúa siendo uno de los momentos más aprovechados por los ciberdelincuentes para cometer los reconocidos fraudes digitales. De acuerdo con un análisis que realizó la empresa de ciberseguridad Kaspersky , los ataques de phishing se intensifican en los meses de mayor actividad comercial, como diciembre, y logran adaptarse a los hábitos digitales de los usuarios.

Su informe, correspondiente a 2025, mostró que las campañas maliciosas ya no se concentran únicamente en las compras en línea, sino que también han llegado a los servicios de entretenimiento y videojuegos. Pues, en el mundo de las compras, los usuarios mantienen cuentas activas y métodos de pago (como tarjetas de crédito o débito) guardados.

Según los datos recopilados por Kaspersky, a lo largo de este año se detectaron 801.148 intentos de phishing relacionados con Netflix y 576.873 vinculados a Spotify, muchos de ellos disfrazados como supuestas promociones o accesos especiales.

Y, en el sector del gaming, la compañía registró alrededor de 2.054.336 intentos de phishing en los que los delincuentes se hacían pasar por plataformas y empresas como Steam, PlayStation y Xbox. Además, contabilizaron 20.188.897 intentos de infección con malware oculto en software de videojuegos.

Por qué los fraudes pasan más tiempo desapercibidos a fin de año

En los últimos meses del año, las personas no solo gastan más, sino que también reciben muchos más correos, mensajes o notificaciones que están relacionados con compras, pagos, envíos, confirmaciones de pedidos y suscripciones. Es por eso que se vuelve más difícil distinguir qué avisos son reales y cuáles no, y las señales de alerta suelen pasar inadvertidas.

Estas son cosas que juegan a favor de los ciberdelincuentes: cuando el flujo de transacciones es alto y seguido, las notificaciones falsas puede confundirse fácilmente con una que es real, o una compra no autorizada puede tardar más en detectarse porque se mezcla con otros gastos habituales de la temporada.

Llevado a las cifras, entre enero y octubre, Kaspersky bloqueó 6.394.854 intentos de phishing que imitaban a tiendas en línea, bancos y sistemas de pago. Del total, el 48,2% estuvo dirigido específicamente a compradores digitales.

Más técnicas comunes en el fraude digital

Otro de los patrones identificados por la empresa en su informe es el uso de correos de spam que se relacionan con eventos comerciales. En noviembre de 2025 se detectaron 146.535 correos vinculados a ventas especiales por Navidad u otras temporadas importantes en el año, incluidos mensajes que reutilizaban promociones del Single’s Day como supuestas ofertas.

Hay que entender que estas campañas suelen replicar plantillas utilizadas en años anteriores, y logran imitar marcas o grandes tiendas para inducir al clic.

Sobre esto, “Los datos confirman que ya no hablamos de ataques aislados, sino de ecosistemas de fraude que se apoyan en compras, entretenimiento y comunicación para maximizar la probabilidad de éxito”, aseguró Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Recomendaciones para reducir el riesgo, según la empresa

Los especialistas de Kaspersky sugirieron “extremar” las precauciones durante la temporada navideña: desconfiar de mensajes que no estamos esperando (a veces detectables por mala ortografía, mala puntuación o enlaces con direcciones que son poco comunes); verificar cuidadosamente las páginas web antes de ingresar datos personales, pues hay algunas que aparentemente tienen la misma URL de una página original y es fácil confundirse; buscar o pedir referencias cuando se trata de tiendas desconocidas en las que no se ha comprado antes; y apoyarse en herramientas de seguridad que ayuden a detectar sitios fraudulentos antes de ingresar.

