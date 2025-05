Max cambiará de nuevo su nombre. Ahora será HBO Max ¿por qué?

HBO Max es la plataforma digital que reúne el contenido de WarnerMedia, HBO, DC y Warner Bros. Foto: Cortesía

El servicio de streaming de Warner, productora de éxitos como series como “The Last of Us” y “The White Lotus”, cambió nuevamente su nombre para volver a utilizar en su firma HBO, bautizando a la plataforma HBO Max, anunció la compañía este miércoles.

HBO lanzó su versión de streaming en 2020 y se abrió un mercado con ofertas que muchos televidentes consideraban superiores a las de otras plataformas.

Hace dos años la plataforma pasó de llamarse HBO Max a Max, luego de la unión de Warner Bros y Discovery. Esta es la cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público, y este año regresa a llamarse HBO Max.

La decisión de hace dos años generó interrograntes sobre la dirección que tomaría una plataforma que competía en un mercado cada vez más peleado contra gigantes como Netflix y Hulu, del grupo Disney.

Sin embargo, su compañía matriz Warner Bros. Discovery anunció el miércoles que echaron marcha atrás y volverán a utilizar el nombre HBO, para denominar al servicio HBO Max a partir del verano boreal.

“El poderoso crecimiento que hemos visto en nuestro servicio global de streaming fue construido en torno a la calidad de nuestra programación”, dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

La compañía aseguró además durante su presentación de la nueva programación para 2026 que el negocio de streaming tiene “un impulso increíble”, dando un giro a su rentabilidad en casi 3.000 millones de dólares en solo dos años y escalando globalmente con 22 millones de suscriptores más durante el año pasado, que esperan se eleve a más de 150 millones para fines de 2026.

“Hoy traemos de vuelta a HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años”, subrayó.