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Microsoft avanza en el restablecimiento de sus servicios tras horas de fallas: esto se sabe

El gigante tecnológico informó que los correos electrónicos pendientes de entrega están cerca de sus niveles habituales y detalló las medidas que implementó para recuperar sus servicios.

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Redacción Tecnología
(FILES) A Microsoft logo adorns a building in Chevy Chase, Maryland on May 19, 2021.
La interrupción alcanzó principalmente los servicios relacionados con el correo electrónico y Exchange Online. Esto generó problemas para acceder a Outlook, enviar mensajes y utilizar otras herramientas vinculadas con la plataforma.
Foto: AFP - EVA HAMBACH

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Millones de usuarios en diferentes partes del mundo tuvieron dificultades para acceder a sus correos electrónicos y otras herramientas de Microsoft. Después de varias horas de interrupción, la compañía comenzó a recuperar sus servicios y aseguró que el proceso avanza de manera favorable.

Microsoft informó que las filas de correos electrónicos pendientes de entrega se redujeron considerablemente y estaban cerca de volver a sus niveles habituales. La empresa también se disculpó por los inconvenientes ocasionados durante la caída y aseguró que observa una recuperación generalizada y estabilidad en sus servicios. "Lamentamos profundamente la interrupción que este incidente les ha causado a ustedes y a sus negocios. Somos conscientes de la confianza que depositan en nuestros servicios y asumimos esta responsabilidad con la máxima seriedad".

La interrupción, registrada el jueves 12 de noviembre, alcanzó principalmente los servicios relacionados con el correo electrónico y Exchange Online. Esto generó problemas para acceder a Outlook, enviar mensajes y utilizar otras herramientas vinculadas con la plataforma.

Según Downdetector, la caída generó más de 36.000 reportes de fallas en 72 países, también se reportaron dificultades con Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, y con Teams, especialmente para ingresar a reuniones programadas desde los calendarios. Otros servicios empresariales relacionados con el intercambio de documentos y la protección del correo electrónico también se vieron afectados.

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La caída de Microsoft: ¿qué tan vulnerable es el mundo frente a una falla tecnológica?

Para recuperar la operación, Microsoft implementó varias medidas, entre ellas el reinicio de servidores, la redistribución del tráfico y la suspensión de nuevas implementaciones en su infraestructura.

LONDON (United Kingdom), 13/11/2026.- A device shows the Microsoft logo as the Teams software displays an error message on a laptop, in London, Britain, 13 November 2026. US multinational technology company Microsoft has been working to fix a global outage affecting some of its services, such as Teams, Outlook, and its artificial intelligence software, Copilot. The services are experiencing 'connectivity problems' caused by 'elevated load' on their infrastructure. The outage's effects are being felt in at least 74 countries across the world, with schools and the National Health Service affected in the UK. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL
Millones de usuarios en diferentes partes del mundo tuvieron dificultades para acceder a sus correos electrónicos y otras herramientas de Microsoft.
Foto: EFE - NEIL HALL

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¿Cuál fue el impacto de la caída de Microsoft?

La interrupción afectó las actividades de empresas y entidades públicas, en algunos lugares, los problemas obligaron a buscar alternativas para mantener la atención y continuar con los trámites.

El impacto se reflejó en la productividad de las compañías. Una estimación del Anderson Economic Group, un centro de estudios de Michigan, calculó que las pérdidas económicas podrían alcanzar los US 7.000 millones. Patrick Anderson, presidente de la organización, señaló que hasta 26 millones de usuarios el jueves y 51 millones el viernes pudieron haber visto interrumpidas sus actividades.

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¿Qué causó la falla mundial de Microsoft?

La compañía explicó que la interrupción se originó por un problema técnico durante una actualización de la capacidad de su red. Según detalló, un cambio reciente en su infraestructura provocó el fallo.

Microsoft también aclaró que el incidente no estuvo relacionado con una brecha de seguridad, un ciberataque o problemas con sus sistemas de inteligencia artificial. En su pronunciamiento en X, la compañía explicó que logró solucionar el problema de fondo y que continuaba trabajando para restablecer el servicio en las regiones y para los clientes que todavía presentaban dificultades.

La empresa señaló que, debido al volumen de solicitudes para recuperar los servicios, decidió hacerlo de manera gradual y verificar la estabilidad en cada etapa. Aunque este procedimiento tomó más tiempo, permitió avanzar hacia un restablecimiento más seguro.

Microsoft anunció que publicará un informe completo sobre lo ocurrido una vez finalice la revisión del incidente.

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Por Redacción Tecnología

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