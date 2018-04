Movistar expande su red 4.5G en Colombia

-Redacción Tecnología

Una apuesta por ampliar su infraestructura de telecomunicaciones en el país le ha permitido a Movistar anunciar este viernes la llegada a un total de 129 municipios con su red 4.5G. La importancia de esta mejora en el servicio, que concuerda con la apuesta nacional por ampliar la cobertura de conectividad de internet móvil, radica en una mayor velocidad a la hora de navegar, lo que se traduce en una capacidad de hasta 250 Mpbs.

Dentro de los principales territorios que a partir de hoy podrán disponer de esta actualización se encuentran Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Tunja, además de municipios cercanos al Aeropuerto El Dorado de Bogotá como Funza, Mosquera y Madrid.

“Gracias a la red 4.5G los usuarios podrán disfrutar, con los actuales planes contratados y sin costo adicional, de velocidades de navegación de hasta 250 Mbps. Esto se verá reflejado en una experiencia superior, permitiendo, por ejemplo, la descarga de una película HD en cerca de dos minutos o de una canción en un segundo”, explicó la compañía.

Movistar además explicó que los teléfonos móviles que podrán disfrutar de esta actualización de conectividad serán: Apple (iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X); Sony (XZ, XZ1, XA1, XA1 Ultra, XA1 Plus); Samsung (S8, S8+, Note 8, S9, S9+, A8); y Huawei (Mate 10 Pro, P20).

Pero Movistar no es la única empresa de telecomunicaciones que le apuesta a este tipo de mejoras en su servicio, otras como Claro también han venido haciendo adelantos en dicha materia e incluso vaticinan que serán quienes traerán al país la nueva generación de conectividad: la red 5G.

“En un futuro cercano, la red 5G transformará la interacción de la sociedad con la tecnología, pues será capaz de soportar y atender las nuevas tendencias de uso y consumo de contenidos digitales”, afirmó Claro al hablar de los beneficios que traerá esta implementación.

Por su parte, Movistar explica que ha invertido cerca de $500.000 millones en los últimos dos años para expandir su cobertura, mientras anuncia que los próximos destinos a los que se proyectan llegar con este servicio serán Boyacá, Santander, Norte de Santander, Chocó y César.