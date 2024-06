Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: así puede conseguir esta nueva consola

Esta nueva consola portátil de Nintendo fue anunciada el 18 de junio de 2024 y se venderá a partir del 26 de septiembre. Foto: Vandal

La Nintendo Switch, modelo estándar, fue lanzada al mercado internacional el 3 de marzo de 2017. Dos años más tarde vio la luz la versión Lite, y en 2021 llegó la Nintendo Switch Oled, que hasta hoy sigue siendo el sistema mejor equipado. Los videojuegos de esta consola híbrida (de mesa y portátil) se venden en cartuchos físicos y el modelo Lite, de bolsillo, no tiene joycons extraíbles como las versiones estándar y Oled. Inicialmente, se estrenó con un catálogo de 100 juegos exclusivos de la plataforma.

Estas características han hecho que la empresa japonesa haya vendido 142 millones de unidades, convirtiéndola en la tercera plataforma más exitosa en la historia del gaming, solo por detrás de su hermana mayor, la Nintendo DS (154 millones) y la PlayStation 2 (160 millones). El rotundo éxito de esta consola se explica en el descalabro financiero que significó el anterior sistema, la Nintendo Wii U, para el gigante del país del sol naciente.

La Switch se configuró en medio de una necesidad de atender a los jugadores de dispositivos celulares que preferían las facilidades de un sistema portátil a cambio de ceder en las prestaciones visuales y gráficas. Así, esta plataforma híbrida se comercializó, y su rediseño drástico la ha convertido en una familia de consolas muy valiosa para mantener el negocio en números verdes, aún más cuando los sistemas completamente dedicados al jugar no se venden como hace 20 años.

Por ende, el pasado 18 de junio de 2024, en medio del Nintendo Direct del segundo semestre, Nintendo presentó la nueva Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, junto al juego The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y otros 50 títulos para la famosa plataforma. Estará a la venta a partir del 26 de septiembre e incluirá una suscripción individual durante un año a Nintendo Switch Online, el servicio de juegos digitales, y un paquete de títulos clásicos de la famosa franquicia de The Legend of Zelda.

¿Cuánto costará la nueva Nintendo Switch Lite Hyrule Edition?

Esta consola, inspirada en la nueva entrega de una de las franquicias más rentables en la historia de Nintendo, tendrá un predominante color dorado a lo largo de toda la cubierta y un par de detalles que hacen todavía más especial a esta plataforma. En la parte de atrás llevará dibujado el escudo de la Familia Real de Hyrule y debajo del joystick derecho tendrá el logo de la “trifuerza”.

Actualmente, el modelo Switch Lite tiene un costo de un millón de pesos, la versión estándar 1.5 millones y la versión Oled dos millones. Esto hace suponer que la nueva Lite Hyrule Edition se ubicará entre $1.200.000 y $1.300.000 aproximadamente. Sin embargo, no hay información de parte del fabricante y habrá que esperar un par de meses para obtener información adicional.

La reservación desde Colombia tampoco es posible por el momento, pero los y las interesadas podrán registrar su correo electrónico en la tienda web oficial de Nintendo para recibir noticias al instante sobre este producto, su precio y su disponibilidad. Además de comprar por anticipado el juego alusivo a la consola The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el número 33 de la saga.

¡Aquí un vistazo de la versión física de The Legend of #Zelda: Echoes of Wisdom!



¡Juega como la princesa Zelda para salvar al reino de Hyrule cuando el juego llegue el 26 de septiembre! pic.twitter.com/NH8tg5nztb — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) June 18, 2024

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch

Este título fue estrenado el mismo día del Nintendo Direct y es el primero en la franquicia en ser protagonizado por un personaje femenino. La princesa de Hyrule tendrá que enfrentar desafíos sola tras la desaparición de Link, el protagonista de la serie y uno de los personajes más reconocidos y longevos de la industria de los videojuegos.

Nintendo espera que esta nueva entrega revalide su apuesta por no dejar morir sus marcas más importantes y dejar claro que a pesar de ser una de las sagas más antiguas de la compañía, aún tienen mucho que decir. Así mismo, la compañía con sede en Kioto, Japón sigue apostando por los videojuegos de su propiedad y de los estudios con contratos de exclusividad con Nintendo.

Finalmente, solo el tiempo dirá si esta será la propuesta de hardware de la empresa a largo plazo o más pronto que tarde los fans podrán tener entre sus manos la Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2. Un rumor y un anhelo que data de hace mucho tiempo, aunque hay otros que piensan que el actual modelo aún pude vender una docena de millones más de consolas en todo el mundo.