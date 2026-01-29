Nokia 1100 vuelve a ser tendencia: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

El modelo 1100 de Nokia es el más vendido de la historia con 250 millones de equipos vendidos Foto: Nokia

El celular Nokia 1100, considerado el teléfono más vendido de la historia, volvió a captar interés en el mercado de la tecnología a través de plataformas de reventa online.

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el dispositivo aparece nuevamente en sitios como eBay y Mercado Libre, donde se ofrece a precios inferiores a los que tuvo en su momento de salida al mercado.

Según publicaciones disponibles en estas plataformas, el precio del Nokia 1100 oscila entre los COP 87,546 y los COP 118,000, dependiendo del estado del equipo y de si conserva accesorios originales como la batería, el cargador o la caja.

El celular más vendido de la historia no es un smartphone

En la actualidad, los teléfonos móviles incorporan funciones que hoy se consideran básicas: cámaras de alta resolución, conexión permanente a internet, aplicaciones, pagos digitales y sistemas avanzados de seguridad.

El ritmo acelerado de la industria ha hecho que muchos de los grandes éxitos del pasado queden relegados a la memoria, opacados por lanzamientos constantes de marcas consolidadas y nuevos fabricantes que buscan espacio en el mercado.

Cuando surge la pregunta sobre cuál es el celular más vendido de la historia, la respuesta suele apuntar a compañías como Apple o Samsung. Sin embargo, el récord histórico no pertenece a ninguna de estas marcas, ya que el celular más vendido de todos los tiempos es el Nokia 1100.

Un modelo simple en una época de cambios

El Nokia 1100 salió al mercado en 2003, en un contexto de transición tecnológica. Para entonces, ya circulaban teléfonos con cámaras digitales integradas y reproductores de música MP3. Entre los modelos populares de la época se encontraban el Samsung E700, el Sony Ericsson P900, el Motorola V600 y el Nokia 6600.

En ese escenario, Nokia dominaba el mercado global de celulares. La compañía finlandesa ofrecía un catálogo amplio que abarcaba desde modelos avanzados, con diseños innovadores y nuevas tecnologías, hasta opciones más accesibles pensadas para usuarios con presupuestos limitados. El modelo 1100 se inscribió en esta última categoría.

Lanzado en agosto de 2003, el Nokia 1100 no buscaba competir con los dispositivos más desarrollados del momento. No tenía cámara, su pantalla era monocromática y sus funciones eran básicas incluso para la época.

Su objetivo era claro: ofrecer un teléfono económico, resistente y confiable. Esa propuesta, sencilla pero bien ejecutada, lo convirtió en el mayor éxito comercial de la historia de la telefonía móvil.

Características del Nokia 1100

Aunque hoy Nokia está al margen de la competencia en el mercado de smartphones, la marca sigue siendo recordada por la durabilidad de sus dispositivos. Ese atributo fue uno de los pilares del diseño del Nokia 1100.

El equipo contaba con un teclado completamente cerrado, pensado para impedir el ingreso de polvo, y bordes de goma antideslizantes que facilitaban su uso en climas húmedos o condiciones exigentes.

Su pantalla era monocromática, permitía el uso de carcasas intercambiables y ofrecía espacio para 50 contactos y hasta 50 mensajes entre la bandeja de entrada y enviados.

Entre sus herramientas incluía linterna, reloj, calendario, calculadora, cronómetro y agenda de contactos. En cuanto a entretenimiento, ofrecía 36 tonos de llamada y el clásico juego Snake o ‘Culebrita’, en su segunda versión, ya popular en otros modelos de la marca.

Uno de sus puntos más destacados fue la batería. Nokia incorporó la BL-5C, diseñada originalmente para modelos más avanzados, lo que permitió una autonomía superior. Dependiendo del uso, el dispositivo podía funcionar hasta una semana completa sin necesidad de recarga.

Las ventas que marcaron un récord histórico

El Nokia 1100 llegó al mercado en 2003 con un precio aproximado de USD 100, considerado accesible para la época. Entre 2003 y 2007, el modelo logró vender más de 250 millones de unidades en todo el mundo, cifra que lo posiciona como el celular más vendido de la historia, según una investigación de Visual Capitalist.

En 2005, Nokia alcanzó un hito histórico al vender su teléfono móvil número mil millones. Ese dispositivo fue, precisamente, un Nokia 1100 comercializado en Nigeria. El volumen de ventas de este modelo fue clave para que la empresa finlandesa alcanzara esa cifra récord.

En 2007, Nokia dio por finalizada la fabricación del 1100. Además de conservar hasta hoy el título de celular más vendido de la historia, el dispositivo recibió en su momento la distinción de producto electrónico más vendido, superando a otros íconos del consumo masivo como la Nintendo DS y la PlayStation 2.

Los celulares más vendidos en la historia

De acuerdo con la investigación de Visual Capitalist, los diez modelos de teléfonos móviles más vendidos de la historia pertenecen principalmente a Nokia y Apple.

Todos los modelos de esta lista ya se encuentran discontinuados y, según el mismo análisis, ningún dispositivo reciente se acerca a las cifras de los primeros lugares.

El ranking se mantiene así:

Nokia 1100 - 250 millones. Nokia 1110 - 248 millones. iPhone 6 - 222 millones. Nokia 105 - 200 millones. iPhone 6S/ 6S Plus - 174 millones. iPhone 5S - 165 millones. Nokia 3210 - 161 millones. iPhone 7/7 Plus - 160 millones. iPhone 11/11 Pro/ 11 Pro Max - 159 millones. iPhone XR/ XS/ XS Max - 151 millones. Nokia 6600 - 150 millones. Nokia 1200 - 150 millones. Nokia 5230 - 150 millones. Nokia E1100 - 150 millones. iPhone 5 - 146 millones.

