Qué hacer si le roban el iPhone: funciones clave que debería activar hoy

La inseguridad se ha convertido en uno de los principales riesgos cotidianos en Bogotá. No es solo una sensación: según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Bogotá Cómo Vamos, el 62 % de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad, la cifra más alta desde 2008. En el entorno más cercano, el dato es igual de contundente: el 43 % afirma sentirse inseguro incluso en su propio barrio.

Esta percepción se alimenta de una realidad visible. Los casos de atracos circulan a diario en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones personales. Entre los delitos más frecuentes está el hurto de celulares, un hecho que hoy va mucho más allá de la pérdida de un dispositivo: implica el acceso a información personal, cuentas bancarias, redes sociales y servicios digitales críticos.

Las cifras oficiales confirman la dimensión del problema. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, durante los primeros seis meses de 2025 se registraron más de 15.000 robos de celulares en Bogotá, un promedio cercano a 87 hurtos diarios.

En este contexto, más allá de intentar prevenir el robo, resulta clave reducir el daño: limitar lo que puede hacerse con el teléfono una vez ha sido hurtado.

iCloud y Encontrar: el control remoto básico

El primer paso es tener claras y actualizadas las credenciales de iCloud. Esto permite acceder a la función Encontrar, desde la cual se pueden ejecutar acciones críticas incluso sin tener el dispositivo en las manos:

Ver la ubicación del equipo en tiempo real y sus cambios de posición.

Hacer que el iPhone emita un sonido , útil si se extravió cerca.

Borrar de forma remota todo el contenido del dispositivo, protegiendo fotos, mensajes, correos y aplicaciones.

¿Qué limitar cuando el iPhone está bloqueado?

Una medida básica —y con frecuencia ignorada— es revisar qué funciones permanecen activas cuando el iPhone está bloqueado. Desde Configuración > Face ID y código, Apple permite decidir qué se puede usar sin desbloquear el equipo.

Desactivar estas opciones evita que un tercero manipule el teléfono incluso con la pantalla apagada. Entre las funciones que se recomienda deshabilitar están:

Centro de control , para impedir que se active el modo avión o se desactive la conexión.

Centro de notificaciones y widgets , que pueden mostrar información sensible.

Responder mensajes o devolver llamadas perdidas.

Wallet, para evitar accesos rápidos a medios de pago.

En este mismo menú también es posible activar el borrado automático del contenido tras 10 intentos fallidos de código, una barrera adicional frente a intentos de acceso por fuerza bruta.

Además, Apple permite exigir Face ID o Touch ID para abrir aplicaciones específicas, como redes sociales, apps bancarias o cualquier servicio considerado crítico.

Cuando el ladrón conoce el código

Para un escenario cada vez más común, el robo cuando el delincuente conoce el código de desbloqueo, Apple incorporó una función específica: Protección del dispositivo en caso de robo.

Al activarla, las acciones más sensibles del sistema y de la cuenta de Apple no pueden realizarse únicamente con el código del dispositivo. En su lugar, se exige autenticación biométrica obligatoria mediante Face ID o Touch ID, sin excepciones.

En determinadas circunstancias, el sistema añade un periodo de espera de seguridad. Para realizar cambios críticos se requiere:

Una autenticación biométrica exitosa.

Una espera de una hora.

Una segunda autenticación biométrica.

Este retraso está diseñado para ganar tiempo: permite al usuario activar el Modo perdido desde otro dispositivo o desde iCloud.com antes de que se modifique la configuración de seguridad.

La protección puede configurarse para activarse solo cuando el dispositivo se encuentra lejos de ubicaciones conocidas —como la casa o el trabajo— o de forma permanente. Su desactivación también queda sujeta a estos controles y, en algunos casos, al periodo de espera.

Modo Perdido: la herramienta clave tras el hurto

El Modo perdido, disponible desde iCloud.com/find, permite bloquear un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch cuando se pierde o es robado. Al activarlo:

El dispositivo queda bloqueado y no muestra notificaciones ni alertas.

Se puede mostrar un mensaje personalizado en pantalla con información de contacto.

La ubicación del equipo continúa actualizándose en el mapa.

Se suspenden tarjetas de pago y otros servicios asociados.

Aunque el dispositivo no muestra notificaciones, sí puede seguir recibiendo llamadas telefónicas y de FaceTime. Además, permite borrar toda su información. El Modo perdido solo puede desactivarse ingresando el código del equipo o mediante autenticación biométrica, según la configuración previa.

Ninguna de estas herramientas evita un robo. Sin embargo, utilizadas de forma conjunta, sí reducen de manera significativa el impacto posterior, protegiendo la información personal, las cuentas digitales y el control sobre la identidad del usuario en un entorno donde el celular se ha convertido en una extensión de la vida diaria.

