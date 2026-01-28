Logo El Espectador
Nintendo Switch Online: precio, nuevos videojuegos en el catálogo y más sorpresas

La multinacional japonesa de Gaming anunció siete nuevos juegos dentro de la suscripción; todos del catálogo original de la controvertida Virtual Boy.

Redacción Tecnología
28 de enero de 2026 - 12:30 a. m.
Nintendo Virtual Boy es recordado como uno de los fracasos comerciales más estruendosos en la historia de la empresa de videojuegos.
Foto: Nintendo
Aunque con menos frecuencia que su competencia, Xbox Game Pass y PlayStation Plus, la membresía de Nintendo Switch Online sigue nutriendo su catálogo de clásicos. En esta ocasión se trata de siete títulos de la Nintendo Virtual Boy, la polémica consola de realidad virtual de la marca en 1995. Un modelo incómodo, costoso y dañino para la vista humana.

Sin embargo, esta vez, más de tres décadas después, las propuestas de software vienen mejoradas y adaptadas para la tecnología actual de la Nintendo Switch 1 y Switch 2. Eso sí, la gran N roja del Gaming no quiso dejar escapar a los nostálgicos y tiene a la venta por COP 350.000 una réplica de esta plataforma retro para acoplar a los sistemas actuales.

Vale la pena aclarar que estas siete entregas solo están disponibles para los jugadores que sean miembros de la membresía Nintendo Switch Online + Pack Expansion. Si no es su caso, podrá comprar estos mismos videojuegos en la eShop de la compañía, pero pagando el precio completo de cada juego. Estos son los siete clásicos que llegarán a Nintendo Switch 1 y 2.

Juegos de la Virtual Boy en Nintendo Switch Online

  • Virtual Boy Wario Land
  • Golf
  • Teleroboxer
  • 3-D Tetris
  • Galactic Pinball
  • The Mansion of Innsmouth
  • Red Alarm

Todos estos títulos estarán disponibles a partir del 17 de febrero de 2026. Además, Nintendo anunció que otras entregas originales de la antigua consola también llegarán al servicio por suscripción. Eso sí, aún no sabemos la fecha exacta en la que se podrán jugar.

Otros juegos de la Virtual Boy en Nintendo Switch Online

  • Mario Clash
  • Mario’s Tennis
  • V-Tetris
  • Jack Bros
  • Space Invaders Virtual Collection
  • Vertical Force
  • Virtual Bowling
  • Zero Racers (nunca llegaron a lanzarse en la Nintendo Virtual Boy)
  • D-HOPPER (nunca llegaron a lanzarse en la Nintendo Virtual Boy)

Precios de Nintendo Switch Online

Nintendo Switch OnlineNintendo Switch Online + Pack Expansion
IndividualCOP 106.900 al añoCOP 267.900 al año
FamiliarCOP 186.900 al añoCOP 427.900 al año

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

