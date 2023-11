Omegle, página para chatear con extraños, cerró: “se mencionó en casos de abuso”

La página fue creada hace 14 años cuando su creador, Leif Brooks, tenía 18 años de edad. Foto: Omegle

Una los sitios web más emblemáticos de internet ha cerrado indefinidamente. Así lo anunció su creado, Leif Brooks, por medio de un comunicado que colgó en el dominio de la página. Por lo que describe, ya no era sostenible ni financieramente ni psicológicamente para él, pues el mal uso de la plataforma impidió lo envolvió en líos legales.

¿Qué pasó con Omegle?

Cuando Brooks fundó Omegle tenía apenas 18 años, fue en el 2009. Según él, con el fin de “aprovechar las cosas que amaba de Internet, al tiempo que introducía una forma de espontaneidad social que sentía que no existía en ningún otro lugar”. Para entonces, el internet era muy distinto a lo que es ahora. En aquel tiempo no se conocían los peligros de navegar en la web sin ninguna garantía de seguridad cibernética. Sin embargo, incluso con el paso de los años, la página no evolucionó con el paso de la red informática.

No se necesitaba crear cuenta para ingresar al sitio y la edad mínima para ingresar a los chats o videollamadas aleatorias era de 13 años. Esto generó que los menores de edad que accedían al dominio estuviesen expuestos a cualquier tipo de persona, incluidos depredadores sexuales. Según un reportaje del medio británico, la BBC, hay un caso en curso de una joven estadounidense que denunció que el sitio web la emparejó con un pedófilo cuando ella era menor de edad. La denuncia se emitió en el año 2021.

Por lo que describe el medio, el equipo legal de Omegle argumentó en el tribunal que no era culpa de la empresa lo que sucedió y negó que su sitio web fuera un refugio para estos depredadores. Sin embargo, a pesar de que Brooks no quiso dar su testimonio para el medio informativo, en el comunicado que dejó colgado en la página sí reconoce que algunos usuarios usaban de forma indebida la herramienta. “El teléfono se puede utilizar para desearle ‘feliz cumpleaños’ a tu abuela, pero también se puede utilizar para avisarle de una amenaza de bomba. No puede haber una contabilidad honesta de Omegle sin reconocer que algunas personas lo utilizaron indebidamente, incluso para cometer crímenes atroces”.

A principios de este mismo año, el mismo medio citado, descubrió que el nombre del portal web había sido mencionado en decenas de casos contra pedófilos en distintos países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Brooks mantiene que sí tomó medidas en contra de la inseguridad del sitio por medio de una inteligencia artificial de última generación que operaba con un grupo de moderación humana, pero dos fuentes que conocían el funcionamiento interno de la empresa explicaron que él era el único dueño, operaba directamente desde su casa y que cuando se encontraba indisponible, dormido o desconectado, no se atendía ninguna queja.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, no se puede afirmar que Brooks ni Omegle tienen responsabilidad directa de los delitos cometidos en la plataforma. Para hacer tal aseveración es necesario que los procesos legales culminen y se dé un juicio por las autoridades correspondientes.