OPPO Find X10 llega a Colombia marcando un nuevo estándar en la fotografía de gama alta

Foto: El OPPO Find X10 combina un sistema de doble cámara de 200 MP, LUMO True Image Engine, pantalla de 144 Hz, batería de hasta 8000 mAh y ColorOS 17 para llevar la experiencia flagship a los usuarios colombianos. / Cortesía

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OPPO presenta en Colombia el nuevo OPPO Find X10, su smartphone insignia diseñado para llevar la fotografía móvil, el rendimiento y la experiencia de uso a un nuevo nivel. El dispositivo incorpora un avanzado sistema de doble cámara de 200 MP desarrollado en conjunto con Hasselblad, junto con la nueva tecnología de procesamiento de imagen LUMO True Image Engine, que busca conservar el color, el tono y el detalle de las escenas de forma más fiel a la realidad.

“La serie Find X siempre ha estado impulsada por nuestro compromiso de llevar más lejos la fotografía móvil y ayudar a las personas a capturar sin esfuerzo la belleza de la vida. Con la serie Find X10 damos uno de nuestros mayores saltos en imagen móvil.”, destacó Pete Lau, vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO.

La tecnología busca mantener una representación más fiel de la realidad, especialmente en situaciones de iluminación compleja. Su nueva cámara True Color captura información multiespectral adicional del entorno, permitiendo al sistema reproducir los colores con mayor precisión en diferentes condiciones de luz.

Foto: Cortesía

Más detalle sin ocupar demasiado espacio

El OPPO Find X10 incorpora la opción de captura predeterminada de 26 MP desde el ultra gran angular hasta 9.9x, ofreciendo más detalle que una toma convencional de 12 MP, sin generar archivos excesivamente grandes. Para quienes buscan la máxima resolución, el modo Hasselblad Hi-Res permite capturar fotografías de 50 MP o 200 MP en las cámaras compatibles.

Además, el Teleconvertidor OPPO Hasselblad amplía las capacidades del teleobjetivo de 200 MP con un aumento óptico de 3.28x, pensado para capturar sujetos más alejados, paisajes urbanos, arquitectura y diferentes escenas de la vida cotidiana.

Foto: Cortesía

LUMO True Image Engine: imágenes fieles a la realidad

Sobre la base de su innovador hardware de cámara, la serie Find X10 estrena la solución de fotografía computacional de nueva generación de OPPO: LUMO True Image Engine. Al combinar la experiencia más reciente de OPPO en imagen con un enfoque más natural del procesamiento, LUMO True Image Engine está diseñado para conservar el color, el tono y el detalle fieles a la realidad y a la escena original.

Reproducir el color con precisión puede ser especialmente difícil bajo iluminación compleja o mixta, por eso, la serie Find X10 incorpora una Cámara True Color de nueva generación que capta información de color multiespectral más rica del entorno. Con estos datos adicionales, LUMO True Image Engine puede reproducir los colores con mayor precisión en distintas condiciones de luz, desde los matices sutiles de un paisaje hasta tonos de piel de aspecto natural.

Foto: Cortesía

Video de alta calidad para creadores de contenido

El OPPO Find X10 también está diseñado para quienes utilizan su smartphone como herramienta de creación de contenido. El dispositivo permite grabar video en 4K a 60 fps con todas sus cámaras traseras, mientras que con sus cámaras principal y teleobjetivo de 200 MP se pueden hacer grabaciones en 4K a 120 fps y 8K a 30 fps.

OPPO también trabajó de cerca con Blackmagic Design para integrar funciones clave de la serie Find X10 directamente en la app Blackmagic Camera, incluidas Dolby Vision, O-Log2 y la captura Open Gate, lo que da a los creadores más flexibilidad dentro de un flujo de trabajo profesional que ya conocen.

Diseño premium y pantalla de 144 Hz

El OPPO Find X10 conserva el lenguaje de diseño sofisticado de la familia Find X e incorpora un nuevo diseño sin bordes, con un vidrio esculpido de una sola pieza que se integra con el módulo de cámara para ofrecer una apariencia más limpia y armoniosa. El smartphone estará disponible en los colores azul glaciar y gris niebla.

En cuanto a visualización, el OPPO Find X10 incorpora una pantalla de 6.59 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa LTPO de hasta 144 Hz, brillo máximo de 3600 nits y compatibilidad con Dolby Vision. La pantalla también puede reducir su brillo hasta 1 nit y cuenta con atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 3840 Hz para una experiencia más cómoda en condiciones de poca luz.

La serie Find X10 también ofrece una resistencia integral, con protección contra agua y polvo IP66, IP68 e IP69, además de la Certificación SGS de cinco estrellas en resistencia a caídas.

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Batería de hasta 8000 mAh y carga rápida

Para acompañar las necesidades de los usuarios durante jornadas intensivas, el OPPO Find X10 incorpora una batería de silicio-carbono OPPO de hasta 8000 mAh. Esta capacidad está pensada para actividades que van desde fotografía y grabación de video hasta entretenimiento, gaming y multitarea.

El dispositivo también es compatible con carga por cable SUPERVOOC™ de 80 W y carga inalámbrica AIRVOOC™ de 50 W, ofreciendo diferentes alternativas para recargar el smartphone.

Foto: Cortesía

Rendimiento flagship con MediaTek Dimensity 9600M

El OPPO Find X10 integra el procesador MediaTek Dimensity 9600M de 3 nm, acompañado por un sistema avanzado de refrigeración mediante cámara de vapor que ayuda a mantener un rendimiento estable ante cargas de trabajo exigentes.

Esta configuración está orientada a ofrecer un desempeño fluido en fotografía, inteligencia artificial, videojuegos y multitarea diaria.

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ColorOS 17: una experiencia más fluida e inteligente

El OPPO Find X10 estrena ColorOS 17, la nueva versión del sistema operativo de OPPO, con mejoras enfocadas en fluidez, respuesta y capacidades de inteligencia artificial.

El nuevo diseño Living Flow incorpora elementos como Luminous Effect, Fluid Motion y Flexible Feedback para ofrecer interacciones más naturales. Además, el Luminous Rendering Engine y el Laminar Flow Engine están diseñados para optimizar el rendimiento y la eficiencia del sistema.

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Detrás de esta experiencia ultrafluida, el Luminous Rendering Engine mejora la eficiencia del renderizado, mientras que el Laminar Flow Engine coordina de forma inteligente los recursos del sistema para mantener un rendimiento rápido y ágil. En comparación con ColorOS 16, la estabilidad al abrir aplicaciones mejora un 55 %, las miniaturas de la Galería cargan hasta un 50 % más rápido la primera vez, y ColorOS 17 puede mantener más de un 25 % más de aplicaciones activas en segundo plano para una multitarea más fluida.

ColorOS 17 también incorpora nuevas experiencias de inteligencia artificial a nivel del sistema, incluyendo AI Mind Pilot con Modo Agente, diseñado para trabajar con fotografías y archivos almacenados en el dispositivo y ayudar a completar tareas de varios pasos.

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Por su parte, AI Photo Agent facilita la edición de fotografías mediante recomendaciones y comandos en lenguaje natural, además de permitir analizar una imagen de referencia para aplicar un estilo similar a una fotografía.

La privacidad y la seguridad siguen siendo el núcleo de ColorOS 17. AI Call Guard utiliza AI en el dispositivo para detectar nuevos riesgos de fraude, como voces sintéticas e intercambios de rostro con AI durante las llamadas. Private Computing Cloud de OPPO protege el procesamiento de AI en la nube con cifrado de extremo a extremo y nuevas capacidades de seguridad poscuántica.

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Con el OPPO Find X10, OPPO busca ofrecer a los usuarios una herramienta capaz de acompañar diferentes formas de crear y consumir contenido. Desde la fotografía urbana y los retratos hasta la grabación de video y la producción de contenido para redes sociales, el nuevo smartphone combina un sistema de cámaras de alta resolución con procesamiento de imagen, pantalla avanzada, batería de gran capacidad y rendimiento flagship.

Para los usuarios en Colombia, el Find X10 representa la apuesta de OPPO por llevar las capacidades de fotografía móvil y tecnología premium a una experiencia más completa y versátil.

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La marca anuncia oficialmente la llegada del OPPO FindX10 a Colombia, un lanzamiento que marca un hito para la compañía en el país, al convertirse en el primer dispositivo de la Serie FindX que OPPO Colombia presenta oficialmente en el país.

Como parte de esta nueva propuesta, el teleconvertidor Hasselblad también llegará a Colombia y estará disponible para su comercialización como accesorio adicional, permitiendo a los usuarios complementar las capacidades fotográficas del dispositivo y explorar nuevas posibilidades de captura.