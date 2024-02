Palworld, juego de Pocketpair, supera los 25 millones de jugadores en solo un mes

El juego fue anunciado en 2021 por el estudio desarrollador japonés, Pocketpair. Foto: NBC News

El mundo abierto con criaturas llamadas “Pals” se ha convertido en un éxito durante su primer mes. Su lanzamiento anticipado en enero de 2024 para Windows, Xbox Series X y S estuvo marcado por su estilo de batalla cómica, incluso hay quienes lo han catalogado como un “Pokémon con armas”.

Pocketpair, el estudio desarrollador japonés, dio a conocer que el juego superó los 25 millones de jugadores en apenas un mes. Además de vender 15 millones de copias en la plataforma Steam y 10 millones de gamers que lo probaron en Xbox.

Este videojuego de mundo abierto se puso a la par de Pokémon Scarlet & Violet, otra entrega de captura y combate de monstruos. De acuerdo con Nintendo, ambos han vendido aproximadamente 24 millones de copias solo hasta el 31 de diciembre de 2023.

¿Cómo se juega Palworld?

El jugador controla un avatar que puede personalizar, llevándolo por las islas Palpagos. En este ambiente tendrá que reunir herramientas que lo harán mejorar a través del juego. Cada avatar tendrá que enfrentarse contra 100 personajes más en busca de obtener recompensas.

También es posible pelear en grupo, además hay que tener en cuenta otros avatares que funcionan como una fuerza policial dentro de las islas. Hay quienes comparan las mecánicas de este titulo con los de la mítica entrega de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Por otro lado, los fans asimilan Palworld con la dinámica impuesta por Pokémon con la recolección de criaturas, solo que agregando el uso de armas contras dichos personajes. El desarrollo de la entrega le costó al estudio más de 1.000 millones de yenes (más de 20.000 millones de pesos colombianos) y requirió de 40 empleados adicionales a los inicialmente presupuestados.

El éxito comercial de Palworld

Entre sus logros está la venta de seis millones de copias durante los primeros cuatro días y completar cerca de dos millones de gamers en Steam. Esto lo convirtió en el segundo juego más jugado en la historia de la plataforma, solo por detrás de PUBG: Battlegrounds con 3.2 millones de gamers.

Cabe resaltar que todo esto lo ha conseguido con la salida anticipada del juego, es decir, la actual no es la versión final del título. Xbox Games Pass lo declaró como el estrenó third-party (juego de un estudio tercero) más exitoso de su plataforma.

En conclusión, su inmenso éxito lo ha puesto en el ojo del huracán porque Nintendo y The Pokémon Company lo investigan por plagio. Desde el estudio Pocketpair declaran que el juego superó sin dificultad todas las pruebas legales.