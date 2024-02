Playstation Plus vs. Xbox Game Pass: precios, características y diferencias

Dualsense, el mando de la PlayStation 5 (izq) y uno de los modelos para la Xbox Series X y S (der). Foto: El Espectador

Sony, de origen japonés, y Microsoft, oriunda de Estados Unidos son dos empresas que hace más de 30 años tienen puestos sus esfuerzos en la industria de los videojuegos. Una con Sony Interactive Entertainment, creadora de todo el universo PlayStation y otra con Microsoft Gaming, padre de la marca Xbox y todos sus servicios y productos.

Cada compañía ha gozado de buenos y malos momentos y mantienen una rivalidad comercial en casi cualquier aspecto del mercado gamer. Las consolas fue la primera gran batalla que han librado PlayStation y Xbox, sin contar los innumerables videojuegos exclusivos de sus plataformas.

Sin embargo, el negocio ha ido cambiando con el tiempo y una de las secciones más importantes para generar ingresos son las suscripciones. Un modelo que se ha convertido en una manera de fidelizar a los usuarios. PlayStation Plus por el lado de Sony, que al día de hoy cuenta con más de 45 millones de suscriptores, y Xbox Game Pass, por el de Microsoft, le sigue con alrededor de 34 millones de clientes.

PlayStation Plus

PlayStation Network nació en 2005 como la tienda virtual de Sony Interactive Entertainment. Ofrece productos y servicios exclusivos para sus clientes y cinco años más tarde le dio la bienvenida a PlayStation Plus como una membresía para los usuarios de la compañía. Hoy, cuenta con más de 45 millones de suscriptores.

Principalmente, PS Plus, como se le conoce, ofrece un catálogo de juegos que se actualiza con dos nuevos cada mes, pruebas anticipadas de entregas que no han salido al mercado y un catálogo de títulos clásicos de octava generación de consolas, PlayStation 4. Sin embargo, también permite jugar en línea, almacenamiento en la nube, descuentos en la tienda virtual, entre otros beneficios.

Ofrece planes mensuales, trimestrales o anuales en tres categorías distintas: Deluxe ($50.000 cada mes), Extra ($45.000) y Essential ($30.000). Entre los juegos disponibles para jugar están: GTA V, MotoGP 23, Australian Open 2, saga de Assassin’s Creed, Batman: Arkham Knight, Doom, saga de Final Fantasy, God of War, Jumanji, LEGO: City Undercover, Monopoly Plus, NASCAR Heat 5, Outlast 2, saga de Paw Patrol, Resident Evil 2, Bob Esponja, Street Fighter V, UNO, entre otros.

Xbox Game Pass

El servicio por suscripción de Microsoft es posible utilizarlo tanto para sus consolas de nueva generación, Xbox Series X y S, y en computadores (PC) Windows. Hay quienes conocen al servicio como “el Netflix de los videojuegos”, el cual vio la luz en 2017, siete años después que su competidor principal. Ahora, cuenta con 34 millones de usuarios.

Una de las grandes ventajas de Xbox sobre PlayStation es que desde 2020, EA Play, servicio de membresía del estudio de videojuegos Electronic Arts, viene incluido con el Game Pass. Esto significa que títulos memorables como la saga de juegos de fútbol, FIFA, los de la Formula 1 y Madden NFL 24 se pueden jugar adquiriendo la suscripción. Así el catálogo de Xbox contiene más de 100 entregas de generaciones actuales y pasadas.

Otro de los servicios de Xbox Game Pass es el modo multijugador para consolas, descuentos en títulos nuevos o antiguos y la posibilidad de probar juegos del estudio desarrollador de Microsoft desde el primer día de su lanzamiento. Age of Empires II: Definitive Collection, Among Us, Assassin’s Creed Origins, saga de Battlefield, Cricket 22, saga de Doom, Football Manager 2024, Forza Horizon, Forza Motorsport, saga de Gears of War, Goat Simulator, saga de Halo, LEGO: Star Wars, Microsoft Flight Simulator, saga de Minecraft, MLB 23, NBA Live 19, saga de Need for Speed, NHL 23, saga de Plantas vs. Zombies, Tomb Raider, Star Wars Battlefront I y II, The Texas Chain Saw Massacre, saga de The Walking Dead y UFC 4 son solo algunos de los videojuegos disponibles con la suscripción a Xbox Game Pass.

Existen suscripciones solo para PC, solo para consola o para ambos. En el caso para computador, la versión básica tiene un costo de $19.900 y la Ultimate $33.900. Para consola la suscripción Core es de $21.900 y la Ultimate de $33.900. Por último, el Xbox Game Pass para PC y consola solo tiene la versión Ultimate y su valor es de $33.900.

